El alegato de una ganadera sayaguesa en defensa del campo, la mujer y la tierra

Desde que nació, Ángeles Santos Alfonso estaba llamada a ser una sayaguesa de pura cepa. Ganadera y quesera artesana de Fariza, también madre, Ángeles no esperó a Zamora. Llegó al mundo en Fadón, cuando sus padres iban camino del hospital.

Puede que aquel apresurado parto sellara un compromiso inquebrantable con su tierra de Sayago, donde se gana la vida en la explotación familiar. Y de ese orgullo de la tierra y del oficio como agricultora y ganadera presumía Ángeles en el pregón que este año le ha encomendado la asociación La Mayuela de Bermillo.

Mujer comprometida –sindicalista agraria, miembro de la Plataforma por la Sanidad, vinculada al asociacionismo en su pueblo y en grupos por la igualdad–, la sayaguesa ha exaltado el fundamental trabajo de la mujer en el campo, en la familia, en la vida.

"Tradicionalmente la Historia ha relegado a las mujeres a un segundo plano y en mayor medida en los sectores considerados ‘masculinos’. En el caso de la agricultura, el esfuerzo por parte de las mujeres para hacer visible su participación, ha tenido que ser todavía mayor" ha reivindicado Ángeles Santos Alfonso ante los sayagueses reunidos en la Plaza Mayor de Bermillo.

Apostó por "acabar con la brecha salarial" en un mundo rural muy "masculinizado" donde "seguimos asumiendo el trabajo doméstico y de cuidados sin recibir remuneración a cambio"

Y denunció la mayor lacra a la que se enfrentan las mujeres. "No podemos permitirnos que sigan asesinando mujeres, por el mero hecho de serlo, que existan países que arrebaten a las mujeres todos los derechos. Queremos igualdad".

Nada como un micrófono para cuestionar una PAC, nacida para "la industrialización de la agricultura y el aumento de la productividad, anteponiéndola a cualquier razón social, ecológica, territorial, de seguridad alimentaria y de solidaridad. Se maquilla el productivismo con la necesidad de abastecer a la población diciendo que con los alimentos que producimos no es suficiente para que todos comamos. Esto es totalmente falso, nunca se han producido tantos alimentos, ni se ha desechado tanta comida, ni tampoco nunca ha habido tantas personas que mueran de hambre. Por tanto, el problema no es la producción de alimentos, sino quien los produce, como los produce y para quien" proclamó.

"Se supone que la PAC venía a solventar problemas de viabilidad en las explotaciones, que si no fuera por las ayudas, no podrían salir adelante. Pero lo que de verdad necesitamos es que se nos pague un precio justo por nuestro trabajo que nos permita vivir sin esa PAC. Aparte de que nos deja muy mala imagen pública donde la sociedad no tilda como cazasubvenciones".

Metida en harina, Ángeles tampoco se olvidó de los desafíos del campo y de la comarca. "Necesitamos más agricultores y agricultores, más ganaderos y ganaderas para garantizar el relevo generacional. Que se promueva la producción ecológica, una apuesta de futuro basada en la integración con el ecosistema, que produce alimentos con mayor eficiencia energética y sin contaminar. Porque la agricultura y la ganadería no es solo un trabajo es un modo de vida".

Erigida en voz de los pueblos, Santos Alfonso reclama "acciones para frenar la despoblación y que se apueste por el medio rural como forma de vida". La educación, con "implicación de los equipos docentes en el medio rural, acceso a actividades extraescolares, potenciar el conocimiento y el amor por nuestros pueblos desde la familia y la escuela". Y un sistema sanitario digno, "adaptado al territorio".

Viviendas, infraestructuras, carreteras, Internet, incentivos fiscales, turismo responsable, facilidad para el teletrabajo. La pregonera propuesta por La Mayuela hizo un elogio al asociacionismo que, "de igual manera, nos convierte en guardianes del campo, del patrimonio, de la cultura y de las tradiciones". Para concluir con una firme reivindicación de "pueblos vivos... En la era de la Inteligencia Artificial lo que triunfa es lo que nos hace humanos, la empatía, la mentalidad resiliente y optimista, la confianza y la motivación" ha sentenciado Ángeles en su discurso.