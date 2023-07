La plantilla de agentes medioambientales se reduce un 5,2%, según sindicatos

La Consejería de Medio Ambiente ha reducido el 5,2% de la plantilla de agentes medioambientales de Castilla y León en el último borrador de la relación de puestos de trabajo, una propuesta a la que los sindicatos regionales ya habrían presentado alegaciones.

Los representantes sindicales han recriminado que la Junta haya amortizado 61 plazas de agente medioambiental, lo que significa que estas plazas no saldrán porque las han eliminado de plantilla orgánica, es decir, que ya no hay horas para esa especialidad, por lo que no sale a concurso. Sólo se habrían dado de alta siete plazas de esta especialidad, con lo que la plantilla se reduciría en un 5,2%, según han denunciado los sindicatos de CSIF, UCT y APAMCyL. En total, las bajas ascenderían a 263 plazas en el conjunto de toda la Consejería.

De estas siete plazas que se han dado de alta, cinco corresponderían a jefes de comarca, de los cuales sólo uno estaría destinado a Zamora, a la zona de Tábara. Los otros cuatro destinos corresponden a La Alberca, Vitigudino, Salamanca y Coca.

"Bochornosa"

Los sindicatos han reclamado también la mejora del nivel dentro de la escala de funcionarios: desde CSIF reclaman que los agentes medioambientales tendrían condiciones "más parecidas al subgrupo C2 que al C1 al cual pertenecen" y reclaman subir el nivel de estos funcionarios al subgrupo 18. Desde el sindicato han tildado de "bochornosa" la propuesta de la Consejería.

Desde APAMCyL también apoyan "una subida de niveles en toda la escala" y reclaman una explicación del porqué "se incrementan los niveles de todas las plazas de C1 a nivel 18 pero las de agente medioambiental se dejan en el nivel 15", por ello, el sindicato se ha posicionado "totalmente en contra de esta reestructuración" que asegura repetiría la "realidad diaria" del gremio, "donde se dejan de realizar funciones de recogida de especies protegidas por disponer de un solo agente medioambiental de guardia".

Por su parte, UGT reclama la "inclusión inaplazable de los agentes medioambientales en el grupo b de funcionarios", debido a que en la actualidad las convocatorias exigen titulación académica de técnico superior y nuevos complementos.