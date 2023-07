Cobreros define el organigrama de Gobierno

El pleno del Ayuntamiento de Cobreros aprobó con cinco votos del grupo de Gobierno Futuro, la organización municipal con el nombramiento de los tenientes de Alcaldía Ángel Elena Rodríguez como primer Teniente, y José Miguel García Gordo como segundo Teniente. La Junta de Gobierno Local quedó nombrada por decreto de alcaldía y está constituida por el alcalde como presidente y los dos tenientes de Alcaldía que se reunirán la primera semana de cada mes.

La Comisión Especial de Cuentas estará integrada por el Alcalde y el concejal de Futuro Ángel Chimeno Andrés y por el PP Alejandro Fernández García, portavoz de su grupo. Alejandro Fernández propuso que se constituya una Comisión Especial de Urbanismo, que quedó pendiente de analizar.

La celebración de sesiones será cada tres meses, el último jueves de ese periodo, salvo causa justificada, a propuesta de la Alcaldía de Luis Miguel López Fernández. La propuesta del PP, de celebrar los Plenos en jueves solo contó solo con los dos votos del PP.

Sobre las competencias

En el punto de la delegación de funciones en el Alcalde, el titular de la Corporación propuso "todas las que permita la Ley" y la oposición rechazó la propuesta "no queremos que delegue ningún tipo de competencias" y señaló que menos los dos tenientes de Alcaldía "somos todos nuevos" y pidió participar de la gestión municipal. "Si se delega se nos excluye de la gestión. Son 13 pueblos y es muy complicado" en palabras del portavoz del PP. Alejandro Fernández cuestionó la delegación "genérica" y sin especificar "las competencias". Sin esa especificidad de áreas "es nulo. No cabe una delegación genérica". No hubo réplica por parte del Alcalde a las manifestaciones del Grupo Popular.

De acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones se dio lectura a las delegaciones de manera específica. La propuesta de Alcaldía prosperó con cinco votos frente a tres. Quedó pendiente el nombramiento de representantes en el Consejo de Salud y el Patronato del Parque Natural.