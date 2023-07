Los candidatos Zamora Sí a las elecciones generales han visitado el municipio de Fuentesaúco durante la mañana del viernes, donde han denunciado "la discriminación" que sufren los agricultores zamoranos respecto a las ayudas por la sequía, que desde el partido político han reivindicado que difieren de las que se reciben en otras provincias cercanas.

De esta manera, Eloy Tomé y Rocío Ferrero han destacado la diferencia entre las ayudas que se reciben en la provincia de Salamanca respecto a Zamora: "la provincia otra vez recibe un trato desigual al estar catalogada como zona de afección de sequía media, en vez de estimarse como zona alta, como sí consideran a Salamanca, Soria o Ávila", han trasmitido Tomé y Ferrero al alcalde del municipio, José María Ramos, y también candidato al Senado.

En este sentido, los candidatos de Zamora Sí se han comprometido a trabajar para que la provincia "no sea discriminada de nuevo, y que sea considerada zona de afección alta, para que nuestros agricultores puedan acceder al 100% de las ayudas y no al 50%, tal y como está estipulado en estos momentos". Y es que durante la visita han transmitido la imposibilidad "de poder explicar a los agricultores de esta zona de Fuentesaúco, que linda con Salamanca, que sus tierras no sufren la misma sequía que las que se encuentran unos kilómetros más lejos, en la provincia salmantina".

La Ley de Restauración

Respecto a la actualidad del campo zamorano, los candidatos al Congreso y al Senado también han recordado la nueva ley aprobada por el Parlamento Europeo, que defienden, debe asegurar la protección no solo para la biodiversidad, sino también para los agricultores y ganaderos, especialmente, en la provincia de Zamora. Por ello, Tomé y Ferrero han asegurando durante su visita a Fuentesaúco que van a estar "muy vigilantes para que la protección de la biodiversidad y el medio ambiente sea una realidad, pero que también se garantice la rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas".

Tanto Tomé como Ferrero han apelado al "voto útil" que representa Zamora Sí frente a siglas nacionales que "se cuadran a las consignas de su partido y candidatos que ni siquiera conocen la realidad de la provincia porque viven en Madrid, como el candidato al Congreso de Vox".