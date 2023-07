Juventud y una residencia para Otero

Los vecinos de Otero de Bodas suelen reunirse todas las tardes en la sede de la asociación de jubilados y pensionistas Santiago Apóstol para echar la partida y sumergirse en la tertulia. Años y experiencia se sientan a la mesa en una enriquecedora reflexión sobre cómo fue el pueblo y las necesidades vitales para su supervivencia: familias jóvenes, una residencia o centro de día y un velatorio. Montse, Pilar, Juan y Francisca, José Antonio, Domi, Adolfo, Josefa, Elena, Isabel, Felisa y Ángel, Petra, Pepa, Cayetano y Eloísa regalan generosamente su serena conversación.

Las secuelas del incendio están a la vista. Y la solidaridad. En el pueblo funciona un grupo de WhatsApp para tener contacto y estar pendientes de algunas vecinas que no tienen móvil, como los residentes en el antiguo cuartel, donde viven dos personas. El grupo se creó para cosas importantes del vecindario en la época del Covid, pero se ha mantenido coincidiendo con el desastre del incendio.

La asociación Santiago Apóstol llegó a tener 145 socios cuando José Antonio fue nombrado secretario de la asociación, en los años 90. El 25 de julio es fiesta local en Otero, "este es un pueblo muy alegre" comenta una de las vecinas, donde se mantiene la costumbre de sacar los gigantes durante las fiestas del patrón. Siempre les ha gustado bailar un pasodoble, aunque ahora hay vecinas que no bajan por el baile. Sobre la mesa quedan apalabrados un par de bailes en las fiestas entre las más jóvenes, como Montse, y las veteranas del grupo.

Desde la asociación se realizaban actividades para los socios y especialmente viajes a la playa y a los balnearios, además se han organizado las meriendas vecinales en el merendero del pueblo.

Los vecinos no han cobrado indemnizaciones por los castaños quemados en 2022

"No nos han pagado los castaños, ni ningún frutal, tenían que haber hecho una valoración y hacer una tasación de lo que se ha dejado de recoger. Si el castaño da 50 kilos por 20 años… valorar eso. Son castaños de 50 y hasta 100 años", reclama Cayetano, uno de los vecinos de Otero. Había quien vendía la cosecha de otoño pero en general "las castañas eran para casa". Y en tiempos se pagaban los cacharros de Pereruela con castañas o se cambiaban naranjas.

Algunas de las vecinas residen parte del año en ciudades como Madrid o Barcelona, pero "llegará un momento que no podamos venir". Les gusta estar parte del año en el pueblo, "aunque a mí en Barcelona siempre me han tratado muy bien. No tengo queja", recalca una de las contertulias. Y aun así "en Otero tienes tus raíces".

"Necesitamos niños en el pueblo. Gente joven", apunta uno de los participantes, y que se den facilidades para comprar fincas abandonadas o casas en desuso para que los jóvenes puedan asentarse en Otero.

Una oportunidad perdida fue la construcción de una residencia en los años 80 o 90 cuando un hijo del pueblo ofreció 70 millones de pesetas, unos 420.000 euros de ahora, para hacer una residencia en el edificio de las escuelas. Hay personas que viven solas pero están en el programa de teleasistencia o ayuda a domicilio. Tampoco les falta médico, aunque antes de la pandemia venía dos veces a las semana y ahora solo un día. Juan, que cumplirá 100 años el 13 de enero de 2024, es usuario activo del parque biosaludable. "Hago lo que puedo", afirma, pero todos los días hace su sesión de gimnasia. Se reconoce como una persona "muy activa" y arropado por sus hijas que vienen desde Francia y Valencia a cuidar del matrimonio: Francisca de 97 y Juan casi centenario y 77 años de matrimonio. Parece que el secreto está en el agua de la fuente Juan Pedrada donde sube de paseo todos los días. Cayetano y Eloisa también son un matrimonio longevo, 67 años juntos. Se casaron con 19 y 16 años respectivamente.

Todos los vecinos están muy contentos con el cáterin de Sarracín de Aliste que sirve a domicilio comida casera, y subrayan eso, "comida casera bien preparada" y al que se apuntaron hace siete u ochoaños.

Las carencias son significativas, empezando por los problemas para sintonizar la televisión, la cobertura de móvil, la falta de fibra, un 5G que va a dar más problemas que servicios. "De nada sirve tener 5G, que la mayoría no usa el móvil, si no pueden ver la televisión", señala Montse que es la "técnico" ocasional que acude cuando alguno de los mayores la llama porque se ha desprogramado la televisión o tiene problemas con el móvil. "El día que hay tormenta no te molestes que no sintonizas nada", relata. La radio "nada". Tampoco tienen teléfono fijo. Tiene proyectado organizar un curso para aprender a usar los móviles para otoño con el grupo vecinal más veterano. Y más cursos para mantener activos a los residentes.

Una de las contertulias pide con urgencia que se limpien las salgueras del paraje de Lanseros por el riesgo de incendios para el barrio. Y es que los fuegos forestales del pasado verano están vivos en su memoria.

De los recuerdos del incendio solo decir que continúan sacando pinos y que cuando fueron evacuados "solo pensábamos que al volver se habrían quemado las casas", un sufrimiento también para las vecinas que desde Madrid y Barcelona veían por televisión el desastre. Y la evacuación no fue tan sencilla. En Camarzana no los pudieron acoger a todos y unos fueron derivados a Benavente y otros a Zamora.