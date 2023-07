Los agricultores zamoranos, atentos a la nueva ley que se fragua en Europa

El Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza, una norma que pretende proteger la biodiversidad y el medio ambiente, pero que ha sido duramente criticada por los sindicatos agrarios, desde donde creen que va en "detrimento" de la viabilidad económica del sector primario y de la soberanía alimentaria de la Unión Europea, según ha expresado el líder de COAG en la comunidad, Lorenzo Rivera, en declaraciones a este diario.

Esta ley busca restaurar el 20% de las áreas terrestres y marinas que se encuentren en mal estado para 2030, además de alcanzar el 100% de protección de estas para el 2050. Y es que actualmente más del 80% de los hábitats europeos se encuentran "en mal estado", según datos ofrecidos por el Parlamento. La nueva ley "traería importantes beneficios económicos, ya que cada euro invertido generaría al menos ocho euros en beneficios", según datos de la Comisión Europea.

Algunas medidas concretas que incluye la ley incluyen que el 10% de las tierras de cultivo se cubran por islas de biodiversidad que favorezcan la población de polinizadores, contrarrestar la erosión del suelo, eliminar barreras fluviales y aumentar los espacios verdes en las ciudades.

La soberanía alimentaria, la duda del campo

Desde COAG, Lorenzo Rivera ha valorado positivamente que la norma busque proteger el medio natural, pero ha rechazado el proceso de elaboración de la norma, en la que no se habría tenido en cuenta la opinión del sector agrario: "La opinión de los que venimos del campo se está escuchando muy poco en la Unión Europea, y a medio o largo plazo va a ser perjudicial", ha valorado el representante del campo zamorano sobre una ley que en su opinión no ofrece "alternativas" para asegurar la viabilidad económica de las personas que dependen del sector primario. Además, ha criticado que se reduzca la superficie agraria útil: "No vamos a poder defender la soberanía alimentaria".

A pesar de que el Parlamento Europeo ha adoptado una posición favorable sobre la ley, ahora deberá negociar con la Comisión Europea y el Consejo Europeo antes de que entre en vigor, un proceso que continuará durante los próximos meses.

Desde Zamora, Rivera hace balance en cómo puede afectar a los pequeños productores la ley europea, donde cree, que "hace más por el ecologismo que por el sector agrario", ha continuado el representante de gran parte de los agricultores y ganaderos de la provincia.

Rivera prevé que las explotaciones dejen de ser sostenibles económicamente en un periodo de diez años, debido a que "la viabilidad económica está comprometida" por esta normativa. En este sentido, el de COAG ha criticado la flexibilidad de Bruselas respecto a las condiciones en las que se producen los alimentos extracomunitarios que se importan cada vez en mayor medida, mientras que la presión aumenta a cada momento para los productores locales: "miran a otro lado con lo que viene de fuera".

En contraposición, desde el Parlamento Europeo han asegurado sobre la normativa que "los agricultores y pescadores se beneficiarán de ella", debido a la mejora de las condiciones medioambientales que la normativa pretende crear. De igual manera, esta ley solo se aplicará "cuando la Comisión haya proporcionado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo", ha informado el Parlamento Europeo sobre todos los requisitos antes de que entre en funcionamiento.

La Ley de Restauración de la Naturaleza también tendrá que esperar a que todos los países hayan seleccionado las áreas que deben restaurarse. Por último, también se prevé la posibilidad de posponer los objetivos que marca la ley de darse situaciones socioeconómicas "excepcionales".