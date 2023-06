"Tendremos que buscar las facilidades y la fórmula para que alguien coja el bar"

Tamara Campo Herrera se ha convertido en la primera alcaldesa de El Piñero, un pequeño pueblo que recibe a un equipo de gobierno renovado, para quienes es una prioridad hacer todo lo posible por el municipio, que Campo Herrera describe como "el mejor lugar del mundo" para ellos. Para ello, mantener la escuela, reabrir el bar y promover la vivienda pública son algunas de las ilusiones que ella y su equipo traen consigo.

–Un equipo joven que se presenta por primera vez, ¿cómo asumen el trabajo?

–Nosotros en la campaña electoral no hemos prometido nada, ha consistido en transmitir nuestro compromiso para hacer cosas para mejorar el pueblo, porque somos gente que vivimos ahí, porque somos todos del pueblo, que hemos nacido ahí y que hemos corrido por las calles del pueblo.

–El anterior equipo llevaba muchos años. María de los Ángeles Herrera, teniente alcalde durante los últimos años, resulta que es su madre, ¿cómo es recoger este testigo?

–Este año se retiró toda la lista que trabajaba con ella, también los concejales y el alcalde, que llevaba 30 años, la mitad con mi madre. Creían que habían cumplido su ciclo y bueno, a mí siempre me ha gustado. Siempre he estado colaborando con ellos, así que me parecía un buen momento para intentarlo con otras cuatro personas jóvenes del pueblo que tienen muchísimas ganas.

La escuela se abrió y es de cara a que siga abierta, aunque parece mentira que en un pueblo tan pequeñito de 200 personas ahora mismo tengamos un colegio que esté abierto y al que se van a incorporar más niños

–¿Le ha pedido algún consejo a su madre? tiene a un gran referente en casa.

–Ella está todo el día conmigo, aconsejándome. Ahora estamos organizando las fiestas y me explica cómo con el poquito dinero del que disponemos podemos hacer muchas cosas, moviéndonos mucho y pidiendo muchas colaboraciones. Al final siempre te echan una mano y te aconsejan en cuanto a lo que ellos han vivido.

–Este equipo de personas del pueblo, ¿podría hablarnos de ellos?

–Marcos Merchán es el teniente alcalde y concejal de Fiestas. También tenemos a Miguel Ángel Moralejo Herrero, que es el concejal de Obras, y a David Heras, que es el concejal de Deportes. Estoy segura de que los cuatro, junto con la concejala socialista que tiene también muchas ganas, vamos a hacer un buen equipo.

–Para los cuatro años próximos, ¿cómo los afronta?

–Estamos nerviosos, pero con muchas ganas porque tenemos el proyecto de intentar mejorar El Piñero, pero partiendo desde la base de que es un pueblo pequeño que no tiene muchísimos ingresos. Nos valemos de subvenciones y de lo que se cobra de impuestos municipales, no hay otros entrantes de dinero. Sabemos que va a ser muy complicado y que vamos a tener que luchar mucho para poder conseguir pues cosas para el pueblo.

El bar era público, pero aun así se cerró. No hubo suerte con las personas que se interesaron porque querían dar comidas y el bar no tiene una cocina lo suficientemente equipada

–Sobre la situación actual de El Piñero, el colegio que se ha reabierto este mismo año gracias a que hay más niños, ¿seguirá abierto este curso escolar?

–La escuela se abrió y es de cara a que siga abierta, aunque parece mentira que en un pueblo tan pequeñito de 200 personas ahora mismo tengamos un colegio que esté abierto y al que se van a incorporar más niños. Porque ha habido bastante gente joven que se está quedando en el pueblo, que está comprando casas, las está reformando y que está haciendo su vida con sus familias allí.

–¿Es gente joven del pueblo o de fuera?

–Es gente del pueblo, la mayoría de los que se han quedado son gente que ha nacido ahí y otros que se han echado parejas de pueblos de alrededor.

–Gestionar un presupuesto municipal en pueblos tan pequeños obliga a establecer prioridades, ¿hay alguna acción concreta que sea fundamental para ustedes?

–Ahora mismo lo que estamos buscando por ejemplo en El Piñero es que tenemos que intentar abrir el bar. No se ha podido reabrir de momento y tendremos que buscar las facilidades y la fórmula para que alguien coja ese bar, es un bien para el pueblo. Ahora mismo lo único que tenemos es el estanco que también es un pequeño ultramarinos, pero no tenemos ni una tienda ni tampoco el bar. La gente no tiene donde reunirse más allá de cuando te sientas a la puerta de la calle a tomar el fresco en el verano.

Trabajo sí que hay. Hay mayor problema en la vivienda que en el trabajo ahora mismo. Tenemos ganadería de vacas de leche que casi siempre están cogiendo gente

–¿Cómo es la vida social de El Piñero sin bar?

–Hace unas semanas se ha hecho una comida popular en el pueblo, la gente llevaba tanto tiempo sin verse que nos dieron las siete de la tarde y allí seguíamos, todos juntos reunidos y charlando, porque es que no ves a la gente. Algunos incluso no se habían visto desde navidades.

–¿Cuándo y por qué se cerró el bar?

–En El Piñero se cerró antes de navidad, en diciembre. El bar era público, pero aun así se cerró. No hubo suerte con las personas que se interesaron porque querían dar comidas y el bar no tiene una cocina lo suficientemente equipada para eso. Pero intentaremos licitarlo y reabrirlo de nuevo.

–¿Otro gran reto que les gustaría ver como vecinos del pueblo?

–Para nosotros pues sería genial que se pudieran construir casas de protección oficial, es algo a lo que seguramente le daremos una vuelta. Hay falta de casas, son antiguas y mucha gente no puede comprarlas en el estado en el que están y pagar tanto dinero para reformarlas. Otros sí están buscando para comprar, pero tienen que estar de alquiler porque no se las venden.

Entre los cinco vamos a luchar por El Piñero, porque para nosotros es el mejor lugar del mundo.

–Faltan viviendas en el pueblo, ¿y trabajo?

–Trabajo sí que hay. Hay mayor problema en la vivienda que en el trabajo ahora mismo. Tenemos ganadería de vacas de leche que casi siempre están cogiendo gente porque es sacrificado y la gente se va, pero trabajo estable hay. También hay una granja de conejos y un cebadero, todo es enfocado a ganadería, pero hay trabajo.

–¿Algún negocio más en El Piñero?

–Yo, por ejemplo. Ahora mismo tengo mi empresa de transporte en Zamora, pero estoy preparando todo para que la empresa esté en El Piñero. Traerme aquí mi oficina es más cómodo para mí, yo vivo en el pueblo y ahora que tengo que estar en el Ayuntamiento es más fácil.

–¿Una empresa de transporte es viable en un pueblo de 200 habitantes?

–Sí, mi empresa de transportes es de camiones, los muevo con mi teléfono y mi ordenador, no es de paquetería. Además, para nosotros es importante porque estamos pagando unos en Zamora, que a lo mejor pagándolos en El Piñero, beneficiaríamos más al pueblo, es una manera de aportar nuestro granito de arena.

–¿Algún mensaje que enviar a los vecinos de El Piñero?

–Simplemente que muchas gracias por la confianza que han depositado en nosotros y que entre los cinco vamos a luchar por El Piñero, porque para nosotros es el mejor lugar del mundo.