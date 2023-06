La PAC incluye para grantizar los derechos de los trabajadores

El palacio de la Alhóndiga ha acogido una jornada sobre la Política Agraria Común organizada desde la federación de Industria de Comisiones Obreras, quienes han puesto el foco de la nueva PAC 2023-2027 sobre la condicionalidad social que incorpora.

"Queremos trasladar la nueva oportunidad que da la PAC", ha iniciado Gonzalo A. Díez, secretario general CCOO Industria Castilla y León sobre una política europea que se liga a las condiciones de los trabajadores y que solo e Zamora afecta a 8.000 profesionales, la provincia con mayor número de beneficiarios.

Una PAC que encontrará "dificultades" en su aplicación en Castilla y León, ha señalado el sindicalista sobre el papel que juega la Consejería de Agricultura: "todos estos fondos están en manos de personas que niegan el cambio climático", ha apuntado sobre la tardanza de ayudas a la sequía por parte de la Junta. "Hay trabajadores detrás de las sequías y las granizadas que necesitan apoyo de la administración regional y del Gobierno de España", ha concluido.

Condiciones de los trabajadores

Por ello, esta jornada de CCOO se ha centrado en informar a los trabajadores del campo de la condicionalidad social que incorpora la nueva PAC a partir de enero de 2024, como ha explicado Vicente Jiménez, responsable de CCOO Campo: "La condicionalidad social de la PAC lo que hace es sancionar a los empleadores y a las empresas que no cumplan sus obligaciones", ha explicado el representante sobre los posibles casos de empleadores que no apliquen los convenios colectivos, el salario mínimo o que no cumplan las condiciones de los alojamientos y de salud laboral.

"Siete de cada diez inspecciones que se hicieron el último año resultaron ser fraude laboral"

"Hasta ahora no se exigía nada, se daban casos de gente que cobraba grades cuantías de la PAC a pesar de que tenía a su gente desregularizada y en unas condiciones que no eran ni las que exigía el mínimo".

El sindicato apunta a la urgencia de que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura se coordinen para lanzar inspecciones al campo y en caso de fraude, aplicar la sanción en la cuantía de la PAC.

En España, siete de cada diez inspecciones que se hicieron el último año resultaron ser fraude laboral, según datos que ha facilitado el sindicato: "eso hay que evitarlo, no puede ser", valoran y aluden a las OPAS: "las patronales agrarias se quejan de que hay una persecución, no es así, de lo que se trata es de normalizar y de mirar por los trabajadores".