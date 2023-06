"Aún hay vida en la Culebra" un año después del incendio

La Sierra de la Culeba sigue dando buenas setas, "los mejores boletus", incluso en los pueblos que hace justo un año sufrieron uno de los mayores incendios forestales jamás vividos en la península ibérica, que arrasó 25.227,88 hectáreas de terreno. La prueba la tiene en sus manos Roberto Lorenzo, de Villanueva de Valrojo, que en una sola tarde -el pasado jueves- llenaba tres cajas de suculentos hongos comestibles en uno de los pinares que se salvó de las llamas en su pueblo.

La calidad del género tiene la aprobación de un experto micológico como Elías Martín, copropietario –junto a su mujer Gloria– del restaurante El Empalme, en Rionegro del Puente, que toca con sus propias manos los boletus recién recogidos en Villanueva de Valrojo.

En la Sierra de la Culebra este pueblo es el símbolo de la resistencia contra el fuego. Una gran parte de sus vecinos se negó a desalojar la localidad y decidió quedarse para defender Villanueva de las llamas. Eso fue lo que permitió salvar una buena parte de los montes comunales, terrenos donde crecen setas como las recogidas por Roberto. Hasta los bomberos forestales de Zamora reconocieron esta hazaña el pasado invierno, cuando donaron a Villanueva de Valrojo un recuerdo escrito sobre un tronco de madera con las negras cicatrices que el fuego dejó en el árbol: "A los habitantes de Villanueva de Valrojo por la defensa de sus montes".

La original placa cuelga ahora sobre la puerta del bar Otra Cosa, el punto de reunión de los vecinos de Villanueva de Valrojo. El propietario del establecimiento, Luis Miguel Lorenzo, fue uno de las decenas de vecinos que se afanó en defender el pueblo de las llamas, pero dejó el bar abierto "para coger agua, o lo que necesitáramos", reconocen sus clientes, que compartieron trinchera con Luis Miguel en junio del año pasado.

"Tuvimos que actuar porque aquí no vino nadie"

Un contrafuego hecho por los propios vecinos para perimetrar el casco urbano salvó el pueblo y una parte de sus montes comunales. Tuvieron que hacerlo ellos "porque por aquí no vino nadie", es la explicación en la que coinciden todos los que hace un año vivieron esos días de tensión en primera persona. A pesar de la gran cantidad de medios llegados a partir del 17 de junio de toda Castilla y León y del resto de España, el operativo no daba abasto para atajar un incendio que ya se había descontrolado, y la única cuadrilla que se vio por la zona "estaba parada, no tenían órdenes de actuar", aseguran. "Al final ya nos echaron una mano, porque se lo pedimos", recuerdan.

Quien sí hizo acto de presencia en Villanueva de Valrojo fue la Guardia Civil para evacuar a los vecinos en la tarde del viernes 17 de junio. "Se ponían muy pesados con que aquí no podíamos seguir", y tras mucha insistencia por parte de los agentes, algunos de los habitantes, en su mayoría los de edad avanzada, hicieron el petate y salieron de Villanueva para realojarse en casas de parientes y amigos en otras localidades más alejadas del incendio, mientras el resto se quedaba. "Yo marché a casa de mi tía, en Mombuey para no preocupar a mi madre, que tenía miedo, pero a primera hora de la mañana volví a seguir trabajando contra el fuego", rememora Miguel Ángel, uno de los vecinos más jóvenes de los que participó en el improvisado dispositivo vecinal de lucha contra el fuego.

Y, pese a tanto esfuerzo, parte de los montes de Villanueva también ardieron. En las zonas que permanecen verdes han comenzado a crecer las setas este mes gracias a las lluvias primaverales, tardías pero copiosas, pero otros pagos y montes aún sufren las consecuencias del fuego y no hay tanta cantidad como antes. "Aquí hay gente que vivía solo de las setas, y ahora se han tenido que buscar otros trabajos, en la construcción o donde pueden", explican los clientes del Otra Cosa.

"No hemos visto ni un euro de ayudas" al turismo

El fuego no solo perjudicó al bolsillo de los recolectores de setas, también hirió al sector turístico. En Villanueva de Valrojo se asienta, por ejemplo, la empresa "Aherca. Tras la huella del lobo", que organiza salidas guiadas para avistar al lobo ibérico en total libertad. El verano es su temporada alta, y la campaña de 2022 la tuvo que dar por perdida. Y no porque el lobo desapareciera de la sierra, "yo tardé tres días en verlo desde que se controló el fuego", pero mientras tanto "en Antena 3 y otras televisiones salían supuestos expertos a decir que esto era un desastre, y que habían acabado con el lobo, pero no es así. Ha sido un desastre medioambiental, sí, pero queda mucha sierra viva y hay que luchar por lo que queda. El lobo no se ha ido de la Culebra, ni el resto de la fauna", cuenta David Enjuto, el propietario de Aherca, que hace dos años se asentó en este pueblo de Zamora.

Esas informaciones engañosas y las frecuentes reproducciones del fuego ahuyentaron a los turistas durante todo el verano de 2022, el segundo de la existencia de Aherca. En 2023, el problema continúa, ahora por las talas: "llegas con los clientes a un punto de observación, y a las siete de la mañana empiezan a sonar los camiones y las motosierras, no hay derecho", lamenta.

Las sacas de madera han obligado a Enjuto a llevar a sus clientes a otras zonas de la Culebra más alejadas del incendio, pero eso supone un gasto extra en combustible. Y a pesar de tanto perjuicio, Aherca ha quedado excluida de todas las ayudas que la Junta de Castilla y León prometió para el sector turístico, anunciadas con grandes titulares que no cuentan la "letra pequeña" de las condiciones. Y es que la actividad de Aherca no está considerada por las instituciones como turismo activo, sino como "actividades dedicadas a la puesta en valor del patrimonio cultural o natural".

"No nos ayudan a los que estamos perdiendo dinero por el fuego y las talas, pero sí dan ayudas a la instalación de nuevas empresas, un sinsentido", denuncia Enjuto.

Los rayos de la tormenta seca del 15 de junio el pasado año en Sarracín y Ferreras prendieron el fuego que trastocó la vida de este vecino de Villanueva y de muchas otras personas de la Sierra de la Culebra. En junio de este año las tormentas sí traen lluvia y son recibidas con alegría, incluso la que hace unos días vino acompañada de un rayo que derribó la cruz de la iglesia de Villanueva de Valrojo,.