La Alianza UPA-COAG se manifiesta en defensa del "interés común" de la sierra de la Culebra

"Somos pocos pero representados todos los pueblos de la Sierra" así reconoció José Manuel Soto Testa el apoyo de las casi 70 personas que respaldaron la protesta convocada por la Alianza UPA-COAG, ayer en Villardeciervos. Suficientes para defender el "interés común" de los pueblos y vecinos que no han sido resarcido del incendios de la Sierra de la Culebra, ocurrido hace un año.

Lejos de las prisas por extraer la madera "aquí van a tener todavía para un año" denunció Soto. El representante de la alianza censuró que no han llegado ni compensaciones ni ayudas a los afectados y ni refuerzos del operativo. Ni para los ayuntamientos se han destinado batefuegos y mochilas para voluntarios en los pueblos.

Soto reclamó "el cese" del Director General José Ángel Arranz como responsable de Medio Natural y por suprimir las ayudas ZIS a los pueblos con todo tipo de restricciones por ser Reserva de la Biosfera "somos la miseria" y "como los dejemos nos quitan hasta el aire".

Con una marcha hasta el Centro Forestal de la villa cervata se rindió homenaje a "los nuestros" a "estas mujeres y hombres que cogen el batefuego y se suben a una carroceta".Estas personas "son defensores de la naturaleza y no muñecos a los que hay que hay que reconocer sus derechos". Aunque trabajen para empresas privadas "son servidores públicos" frente a la Junta que "prima el negocio".

Soto envió mensaje "a los responsables de Medio Ambiente" que "hay que decirles que son unos trileros y mienten". Las movilizaciones "les duele" y "esto no es revolver la historia, es simplemente decir que el año pasado nos pasó un desastre por mala cabeza, pero estamos en puertas de que vuelva a pasar". Y apunta que: "Si vuelve a pasar nos vuelve a pasar a nosotros no a ellos".

Reclamó la limpieza de los montes "no puede haber 40 ó 50 kilómetros de monte hay que meter cortes". Reclamó "invertir menos en negro e invertir más en montes verdes que los hay". Exigió más medios, más vigilancia y una y respuesta rápida ante un incendio y no esperar a una brigada que se desplace desde Pías, a hora y media de Ferreras, como ocurrió con el incendio de La Culebra del 15 de junio. "De nada sirve que haya cámaras si salta la alarma y no hay quien la comunique" y lo comparó con llamar al médico y que nadie coja el teléfono.

Soto sumó "los pecados mortales" desde protestar por todas las carencias de los pueblos y la más reciente el corte de la carretera de Aliste con la N-631 como consecuencia de un socavón "si fuera Valladolid, ya iban a dejar que estuviera así". A esto hay que sumar el deterioro acelerado de la carretera de Villanueva de Valrojo que soporta el paso de camiones "y que también tendremos que salir a protestar para que la arreglen".

Dejó en evidencia que la Junta ha dejado al margen a los Ayuntamientos "¿han participado de algo? ¿Ha preguntado a los Ayuntamientos si ha llegado algo?". Desde la Alianza denunciaron la nula gestión a cultivos con el aumento de daños, compensaciones a la ganadería.