La Atención Primaria en los pueblos, contra las cuerdas por el aumento de habitantes en verano

La llamada "población flotante" en la Zamora rural, la que se instala durante el verano en la mayor parte de los pueblos de la provincia, no solo duplica en la mayor parte de las ocasiones el número de residentes, sino que pone en evidencia las carencias del sistema sanitario. Ese aumento de habitantes ya se ha comenzado a notar y seguirá en línea ascendente durante los próximos meses. En municipios pequeños, como Litos, se va a traducir (de no poner remedio) en un colapso de los servicios de Atención Primaria. De ahí que el Procurador del Común ya haya dado un pequeño "tirón de orejas" a la Consejería de Sanidad para que actúe cuanto antes.

Una de las circunstancias que dificultan los servicios públicos de salud en el medio rural es precisamente la estacionalidad de la población (sobre todo por la gran proporción de segundas residencias en localidades con escasos vecinos en invierno). Esta inicial incertidumbre a la hora de aportar recursos, insiste la institución regional en su último escrito a la Junta, no debe evitar que se ejecute una planificación que tenga en cuenta estas variaciones poblacionales y que habilite la financiación suficiente para dar respuesta a la demanda. En sus "deberes" para la Consejería de Sanidad de cara a la época estival, el Procurador del Común resuelve que es "necesario diseñar la atención sanitaria del ámbito rural tomando en consideración no solo las tarjetas sanitarias individuales, sino también a la población flotante". Actualización del reglamento Otra de las directrices que subraya la resolución es que la Administración regional valore la "modificación o actualización" de la orden de 1991 por la que se aprueba el modelo de funcionamiento de los equipos de Atención Primaria en Castilla y León. El objetivo, especifica, es "regular la prestación del servicio sanitario de forma adecuada a la situación actual del medio rural, considerando también la población flotante en determinada época del año". La orden, de hace 32 años, ha quedado a todas luces obsoleta y así lo interpreta la institución que dirige Tomás Quintana, que pone como ejemplo las quejas recibidas desde Litos. Esta pequeña localidad de la Zona Básica de Salud de Tábara, con menos de un centenar de habitantes de hecho, supera en determinados meses del año el centenar de tarjetas de desplazamiento para su consultorio local. Ello, unido al envejecimiento del censo, hace insuficiente la asistencia sanitaria en consulta tan solo un día cada semana, como ocurre. Más allá de la atención sanitaria que "legalmente" debe prestarse a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, Quintana relaciona estos servicios con el progreso de las zonas rurales de la provincia y del resto de la comunidad autónoma. De no abordarse la problemática, advierte, no solo se cercenará el derecho que asiste a los residentes en núcleos rurales, sino que, además, "indirectamente las oportunidades de desarrollo de los propios pueblos". La mejora sanitaria y de otros servicios públicos en entornos poco habitados conlleva, reflexiona, las condiciones de vida de la población rural, "evitando así un mayor vaciamiento de las áreas en riesgo de despoblación".