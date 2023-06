Las obras de las calles Ánimas y Negrillo podrían poner en peligro 18 empleos

Cuatro empresarios de Puebla han iniciado una campaña de recogida de firmas entre vecinos y visitantes para pedir al Ayuntamiento retrasar las obras de las calles Las Ánimas y Negrillo, que comenzarán de manera inminente.

Unas obras que se prolongarán julio y agosto en el mejor de los plazos pero que obligarán al cierre de los establecimientos de las dos calles y el impacto directo en 18 puestos de trabajo en hostelería y servicios. Las empresas familiares afectadas son la Taberna las Ánimas, Mesón Abelardo, Hotel Victoria y el Centro de Estética GEA.

Los empresarios precisaron que el pasado martes se les comunicó por parte de un representante de la Corporación, de forma verbal, el comienzo de las obras y el cierre de las calles. Las obras previstas son la sustitución de canalizaciones y pavimentación.

Obliga a alguno de los empresarios a plantear un ERTE y no contratar los refuerzos de personal

El empresario Antonio Castro Villasol subraya que "no es una cuestión política" y que "no se trata de mover ningún sillón, sino mover una fecha", ésta es, la del comienzo de las obras. Además, no hay una notificación oficial y las obras están adjudicadas desde hace dos meses, cuando se podían haber comenzado para terminar de cara a los meses de más afluencia turística.

Estas obras se vienen aplazando desde "hace cinco años" con el compromiso de los responsable municipales en una reunión de que se avisaría y no se ejecutarían en la época de más trabajo para estas pymes.

En estos momentos se quieren ejecutar en el momento más crítico, lo que obliga a alguno de los empresarios a plantear un ERTE y no contratar los refuerzos de personal que tenían previsto.

A otros les obliga "a cerrar directamente" como en el caso de Rocío Zurdo, quien reconoce que los ingresos del verano permiten mantener los negocios en invierno.

¿Por qué ha pasado?

Los afectados piden "el apoyo del pueblo" y del resto de negocios de la Plaza del Arrabal, porque explican, los perjuicios de las obras también les afectarán por ruido y polvo, por ejemplo.

Aunque no tienen una fecha concreta para el comienzo de la ejecución del proyecto, todo apunta que en estas próximas semanas podía estar en marcha la obra, con los primeros trabajos de la apertura de las zanjas. Las obras tienen que estar finalizadas antes del mes de octubre.

Las obras corresponden al Plan Municipal Extraordinario de la anualidad 2022 con una inversión de 153.381 euros. La obra contempla la demolición de todo el pavimento de las calles, la canalización del alumbrado público, el soterramiento de todas las líneas aéreas que se cruzan entre las viviendas y iluminación con led, además de sustitución de tuberías que hay actualmente en el subsuelo.

La pavimentación será de empedrado con dos zonas diferenciadas de aceras y la calle. El pavimento para la calzada es de losas irregulares de piedra del país. La calle de Las Ánimas con vistas al río Tera se rematará con un muro de mampostería prolongación del actual, con piedra del país y una anchura de 50 centímetros y una altura media de 80 centímetros, además de construirse un mirador.