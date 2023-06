Ganaderías sanabresas plantean visitas de formación a las explotaciones

Ganaderos de Sanabria y Carballeda y técnicos de la Fundación Entretantos mantienen sus reuniones de trabajo periódicamente para dar visibilidad al mundo de la ganadería extensiva y las fórmulas de mejora de la actividad ganadera, su mejora económica y una mayor valoración desde las ciudades.

El grupo de trabajo se reunía en Puebla para tratar los mecanismos de compatibilidad entre la ganadería extensiva y un turismo didáctico que se acerque a la realidad de esta profesión. Aprender a ver el paisaje fruto de la intervención humana bien directamente desde las explotaciones familiares o bien mediante el concierto con empresas de turismo activo, guías de turismo o mediantes conciertos con el aula de Puebla de Turismo de Ocio y Tiempo libre.

Cómo incorporar estas visitas es parte del trabajo de la mesa multidisciplinar para que no sean un contratiempo para los ganaderos y sus familias y se desarrolle con seguridad, ni ocasione gastos económicos ni pérdida de tiempo para el trabajo de los productores primarios, que en ocasiones no tienen tiempo de mostrar cómo es la vida en una granja extensiva. Las experiencias que se desarrollan hasta ahora en la provincia no tienen fines económicos sino acercar la vida de ganaderos y pastores al mundo urbano.