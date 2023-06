La vitalidad de un zamorano de Castroverde: Músico, poeta y artista a los 104 años

"Lo he pasado muy bien, y lo he pasado rematadamente mal, he tenido de todo". Y es que todo cabe en 104 años, que son los que cumple este martes, 6 de junio, el autor de la frase: Antonio Cuesta, quien a su avanzadísima edad aún conserva una envidiable agilidad mental que le permite entretenerse todas las mañanas resolviendo el jeroglífico de la página de pasatiempos de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en la residencia Fundación La Inmaculada de Villalpando, donde ingresó voluntariamente poco antes de llegar al siglo de edad.

"Tengo ganas de llegar a los 100, porque me han dicho que a partir de ahí mueren muy pocos, no voy a tener yo esa mala suerte", bromeaba Antonio con su hijo Jesús por aquel entonces, hace ya cuatro años. Y es que el centenario goza aún de una mente despierta e ingeniosa que le permite emplear un agudo sentido del humor en todas sus conversaciones. Pero este hombre natural de Castroverde de Campos esconde aún más habilidades sorprendentes en alguien de 104 años. En su habitación de la residencia de mayores guarda un laúd que toca con virtuosismo, y el resto del tiempo libre lo emplea en hacer maquetas, totalmente artesanales, en las que recrea construcciones típicas de la arquitectura de Tierra de Campos, como palomares, la iglesia de su pueblo o la Puerta Villa de Villalpando; monumentos recreados a escala que expone sobre el cabecero de su cama. En la otra punta del dormitorio, bajo la ventana, hay un escritorio en el que pone la madera y las herramientas que va empleando en sus nuevos proyectos. Igual que un hombre del Renacimiento, además de cultivar la música y las artes plásticas, Antonio Cuesta sabe de literatura. La poesía es una de sus pasiones y en los últimos años ha compuesto infinidad de poemas que aún es capaz de recitar de memoria. Son rimas –con una métrica bien definida– en las que relata anécdotas de su vida o preocupaciones que le rondan la cabeza, pero siempre en tono de humor. Desde la primera vez que viajó en avión a su primer día en la residencia de mayores o sus inicios en la caza, una afición que comenzó a practicar cuando ya tenía 60 años, y parece que sin mucho éxito: "Misterio raro hay aquí / y he de hallar la solución /si soy casi un campeón / ¿por qué me pasa esto a mi? / A ver si es la munición... / Y a pesar de que eran muchos / con precaución y cuidado / examiné los cartuchos / que me habían regalado / mis amigos, los muy duchos / y con el misterio di / y todo se esclareció / pues los cartuchos que vi / pólvora tenían, sí / pero perdigones no". Sea en verso o en prosa, es un regalo escuchar las vivencias de Antonio Cuesta, que con 104 años caminados tiene un sinfín de historias interesantes en su memoria. Desde su niñez hasta su jubilación hizo de casi todo para ganarse la vida, por eso suele decir que "tuve muchos oficios, y en todos fracasé". En su juventud se formó para ser fraile. En el seminario aprendió a tocar el armonio, algo que le sirvió más tarde para ser el organista de la iglesia de Castroverde. El laúd lo aprendió a tocar "de oreja" viendo a su hermano mayor, lo que demuestra un talento innato para la música. Terminó su formación religiosa con los franciscanos en Herbón (A Coruña), pero antes de ordernarse los frailes le desahuciaron del monasterio por haber contraído la tuberculosis. En la enfermedad quizás tuvo que ver la mala alimentación: "Nos daban caldo gallego para comer y caldo gallego para cenar, un caldo sin patatas ni carne", rememora Antonio Cuesta. Cuando volvió a Castroverde estalló la Guerra Civil y él estaba en edad militar, pero se libró de ir al frente porque debido a la enfermedad y al hambre "no pesaba ni 50 kilos", recuerda para decir con sorna que "si llego a ir al frente, se escapa el enemigo al verme pensando que viene la infantería con la caballería". Al tallarle en Zamora le declararon "inútil temporal", y tenía que ir a pasar revisión médica cada tres meses a Villalpando, a 15 kilómetros de casa, distancia que recorría a pie. En esos tiempos de guerra tuvo que aprender el oficio de panadero para ayudar en el negocio familiar. "Nunca supe cuándo estaba el horno en condiciones para meter el pan", rememora el carismático centenario. A los 30 años se casó con María Luisa Salado y, tras ahorrar con mucho esfuerzo, el matrimonio pudo alquilar una casa en Castroverde y montar una tienda en la planta baja. Él mismo fabricó el mostrador y las estanterías para el género, e ideó una estrategia original de márketing: como los vecinos de pueblos limítrofes que pasaban por Castroverde no conocían la tienda, compró una bacalada que colgó a la puerta, todo un reclamo para la vista y el olfato, aunque vendió de todo menos bacalao: productos de droguería, ferretería, conservas de alimentos, relojes... En un momento dado se fue a Bilbao a aprender a reparar relojes, cosa que siguió haciendo en la tienda de Castroverde, pero acabó dejándolo por falta de tiempo. Su mujer estaba ocupada criando a los hijos y cuidando al ganado, y él tenía que atender a los clientes que entraban cada poco a comprar algo. Más tarde compatibilizaría su oficio de tendero con el de cristalero. Durante muchos años puso ventanas y persianas en todas las casas de Castroverde, Bolaños de Campos y Barcial de la Loma que lo necesitaban. A pesar de tantos trabajos, también tenía tiempo de divertirse, sobre todo con la música. Tocar y cantar con sus amigos era una de sus pasiones, y llegó a fundar un a rondalla con compañeros como Quico, Eutiquio, Galo y Demetrio. Cuando fue un poco mayor se dedicó a la huerta, mano a mano con su esposa y gran amor, en un antiguo tejar que compraron junto a la estación abandonada del "tren burra" en Castroverde, donde "pasamos muy buenos momentos los dos". A la poesía se aficionó más tarde, una vez jubilado, y es que a ninguna edad Antonio Cuesta ha dejado de aprender, de hacer lo que le gusta y de ir superándose. Quizás ese sea el secreto de vivir hasta los 104 años con la salud, la lucidez y el sentido del humor de este terracampino.