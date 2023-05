Vecinos de Ferreras de Arriba se manifiestan contra la tala de pinos verdes

Un grupo de vecinos de Ferreras de Arriba se han manifestado en un paraje de la Sierra de la Culebra donde se acumulan cientos de pinos talados y tratan de detener las máquinas para que la tala no continúe.

Se trata de pinos verdes. Habitualmente, tras los incendios se cortan todos los pinos afectados, aunque sigan vivos, para evitar que contraigan enfermedades que se contagien a otros árboles sanos.

Sin embargo, en este caso los vecinos de Ferreras de Arriba defienden que se trata de "pinos verdes que no tienen ninguna enfermedad" y añaden que "y si así fuese, habría que dejarlos igualmente, como han hecho el resto de pueblos de la zona".

Argumentan el valor micológico de esos parajes, que dan dinero a los vecinos que en pocos años superaría la cantidad obtenida por el Ayuntamiento de Ferreras de Arriba a cambio de la madera.

Los manifestantes cuentan con el apoyo de "La Culebra no se calla". La asociación lleva un año luchando por la conservación de las zonas verdes no arrasadas por los incendios del pasado verano y no entiende la tala de este pinar.

Además, desde "La Culebra no se calla" informa de que esta tala ha sido adjudicada a 16 euros por tonelada, "por debajo del precio de mercado en madera verde".