Si eres de los que nunca falla a la romería de La Hiniesta, es probable que su cercanía a Zamora haga que tampoco te pierdas algunas de las actividades programadas durante el próximo fin de semana con motivo de las fiestas de la localidad zamorana. Si es así, ya conocemos el cartel festivo en honor a la Virgen de la Concha con todas las citas culturales, gastronómicas, musicales y de ocio previstas: una gran paella, verbenas, tiro al plato y hasta una fiesta de color que repite edición.

Aquí puedes verlo todo:

El día de La Hiniesta: ¿Lluvia?

La romería de La Hiniesta nunca defrauda... incluso cuando llueve. Varios han sido los años que los chubascos han sorprendido a los romeros y aún así han continuado el camino que separa la capital del municipio zamorano. Este año la cita será el próximo 29 de mayo, lunes -como cada año-, un día después de las elecciones municipales, tal y como ocurrió también hace cuatro convocatorias electorales.

¿Lloverá o no lloverá para entonces? Aunque la Agencia Estatal Meteorológica no se moja todavía ya que las previsiones son más cortas en el tiempo, hay varios portales meteorológicos que ya tienen su particular previsión. La mayoría de ellas coincide: habrá lluvia.