"Mi única pretensión durante 16 años ha sido mejorar la vida de los villalpandinos"

Cada mañana antes de las once y media Félix González Ares llega con su bici amarilla al Ayuntamiento de Villalpando, y no sale hasta cerca de las cuatro de la tarde. Cuando la icónica bicicleta amarilla, el "vehículo oficial" del alcalde, está apoyada en los soportales de la Plaza Mayor, los vecinos saben que el regidor está en su despacho, que durante los últimos 16 años ha tenido las puertas abiertas para ruegos, quejas y sugerencias de partidarios y detractores. En un mes Félix González dejará de ir al Ayuntamiento, pues a sus 84 años no se volverá a presentar a las próximas elecciones municipales.

–¿Qué le llevó a entrar en política?

–Mi mayor preocupación, y la de los diversos concejales que me han acompañado a lo largo de estos cuatro mandatos, ha sido trabajar para proporcionar una mejor calidad de vida a los vecinos de mi pueblo, que en definitiva es una garantía de asentamiento de población. No me he presentado a alcalde nunca para beneficiarme personalmente, yo vivo de mi jubilación y no tengo sueldo del Ayuntamiento. Cobro, como el resto de concejales, la indemnización por asistir a plenos y juntas, y las dietas cuando viajo. He calculado la media y me sale menos de 325 euros al mes.

Hemos invertido más de 800.000 euros en garantizar la potabilidad del agua y sustituir las tuberías de fibrocemento

–¿Cuáles son las actuaciones más importantes que ha llevado a cabo para cumplir esos objetivos?

–La mayor preocupación durante los primeros años fue garantizar la potabilidad el agua. Villalpando arrastraba desde hacía décadas un problema de arsénico y cloruros y hace cuatro años conseguimos darle una solución definitiva con la nueva potabilizadora. Pero también hemos renovado toda la red de abastecimiento de agua potable para eliminar el fibrocemento, un material prohibido. En la provincia de Valladolid, aquí al lado, lo ha hecho la Diputación, nosotros lo hemos tenido que ir haciendo poco a poco desde el Ayuntamiento. En las diferentes actuaciones para garantizar la calidad del agua hemos invertido 814.000 euros, una inversión que no es tan vistosa como inaugurar un polideportivo, pero es muy necesaria. Lo más básico. Por otro lado, fuimos pioneros en Zamora en renovar el alumbrado público para poner luminarias led y ahorrar dinero en la factura eléctrica, un esfuerzo de 547.000 euros en estos 16 años.

–Villalpando también puede presumir de prestar servicios a sus vecinos, y al resto de la comarca.

–Hemos hecho un esfuerzo para contar con servicios que no tenemos la obligación de prestar los municipios de menos de 5.000 habitantes, porque, como decía, eso mejora la calidad de vida de la gente y ayuda a fijar población. Estoy hablando de la biblioteca, del telecentro, hemos abierto un gimnasio, hemos recuperado cinco viviendas sociales y estamos rehabilitando la sexta, un albergue de peregrinos que se ha remodelado por completo, tenemos escuela infantil y mantenemos un edificio de usos múltiples del que hemos cedido un espacio para que se abra el Fisiomer, un centro de fisioterapia que usan vecinos de toda la comarca. También hemos invertido 58.800 euros en la mejora de los centros educativos, además de su mantenimiento que cuesta 80.000 euros al año al Ayuntamiento.

Las cuentas del Ayuntamiento están totalmente saneadas, no se debe nada de dinero

–¿Cuál es el actual estado de las cuentas del Ayuntamiento?

–Totalmente saneadas. Al entrar había tres préstamos, que se han cancelado, y actualmente el Ayuntamiento de Villalpando no debe dinero. Además, todo ese esfuerzo inversor que hemos hecho se ha llevado a cabo sin subir los impuestos en los últimos ocho años.

–¿Tiene alguna espinita clavada, un proyecto que no le haya dado tiempo a culminar?

–Habilitar un mirador en la torre de San Lorenzo y empedrar la plaza de San Andrés. Respecto a esto último, la idea es hacer un paseo empedrado desde la Plaza Mayor hasta la Puerta Villa, se puede costar con los planes provinciales, que solo se pueden invertir en obra básica, porque el tema del abastecimiento y de la iluminación ya han quedado hechos estos años.

Uno de los momentos más difíciles fue el confinamiento, pero el Ayuntamiento no paró y se hizo lo que estaba en nuestra mano para ayudar a los vecinos

–¿Cuál considera que ha sido el momento más duro en estos 16 años en la Alcaldía?

–La pandemia, especialmente los meses de confinamiento por la incertidumbre que generaba un virus desconocido. El Ayuntamiento de Villalpando hizo un esfuerzo por cuidar a sus vecinos en la medida en que puede hacerlo una administración local. No solo es mérito mío, también de todos los concejales y de todos y cada uno de los trabajadores municipales. Se desinfectaron las calles desde el primer momento, se habilitó un servicio para llevar la compra y las medicinas a las personas mayores o con problemas de movilidad, tratábamos de mantener a la gente informada... todo lo que entraba dentro de nuestras posibilidades.

–Una peculiaridad de su etapa en la Alcaldía, es que en varios momentos ha elegido incluir a los grupos políticos de la oposición en las tareas de gobierno.

–Pues claro, independientemente de quién gane las elecciones todos somos concejales, a cada uno nos ha votado una parte de los villalpandinos, y los nueve miembros de la Corporación Municipal tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorar el pueblo y la vida de los vecinos. He tenido siempre muy buena sintonía con la oposición, en ciertas etapas mejor que con algunos de mis propios compañeros de partido. Incluso un concejal socialista, Luis Garea, fue teniente de alcalde, era muy trabajador y tuvimos una relación excelente en lo personal. Con los trabajadores del Ayuntamiento las relaciones también han sido excelentes, se han firmado dos convenios colectivos y nunca ha habido grandes quejas.

La Junta de Gobierno local dejó de funcionar a finales del año pasado por enfrentamiento personal entre algunos concejales

–En este último mandato volvió a incluir a los tres grupos políticos de la Corporación en la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, en enero la disolvió. ¿Qué ocurrió hasta llegar ahí?

–Durante tres años compartimos ciertas responsabilidades de gobierno y todo funcionó bien. Al final lo que hubo fue un enfrentamiento entre varios concejales por rencillas personales, y algunos dejaron de venir a las Juntas de Gobierno porque no se hablaban entre ellos. La mayoría de mis competencias como alcalde estaban delegadas en la Junta de Gobierno Local, y se hizo necesario que la Alcaldía recuperara esas competencias delegadas, muy a mi pesar, para que el ayuntamiento no quedara paralizado y pudiera seguir funcionando. La Junta de Gobierno Local no se podía reunir porque no había quorum, en una de las convocatorias éramos otro concejal y yo solos.

–¿A veces lo personal se pone por delante del interés general?

–Las pocas veces que en estos 16 años ha habido enfrentamientos en el Ayuntamiento ha sido por rencillas personales entre concejales, y casi siempre con los toros como trasfondo. Por eso el año pasado tomamos la decisión de encargar la organización de los festejos taurinos a una empresa externa, y hemos renovado el contrato para 2023 porque la nueva Corporación entra a dos meses de San Roque y no les daría tiempo a organizarlo todo. Otro tema que se criticó en su día, relacionado con los toros, fue la construcción de la plaza de toros, pero considero que fue un acierto porque cada año pagábamos 12.000 euros por una plaza alquilada, por tanto ya hemos amortizado la inversión varias veces.

–Por los toros le plantearon en 2017 un pleno extraordinario en el que sus propios concejales del PP se pusieron en su contra, y después una moción de censura que fue desestimada por la Intervención. ¿Ha limado asperezas con sus compañeros del PP que le plantearon la moción?

–Es agua pasada. Con la candidata de esa moción, Laura, la relación en lo personal es magnífica, y con la portavoz socialista de ese momento, Rosana, también, de hecho después ha estado gobernando con nosotros hasta que decidió marcharse.

Después de lo que he vivido durante 16 años, valoro mucho que Carmen Allende aguantara 28 años aquí y se esforzara por su pueblo

–¿Cuánto tiempo pasó en la oposición hasta llegar a la Alcaldía en 2007, y qué recuerdo guarda de su predecesora, Carmen Allende?

–Fui concejal de la oposición cuatro años, entre 2003 y 2007. Después de lo que yo he vivido durante 16 años valoro mucho que ella aguantara lo que aguantó durante 28 años. Se esforzó por su pueblo y nos dejó cosas como este ayuntamiento tan bonito, la rehabilitación de la Puerta Villa o la construcción de la estación de autobuses, entre muchas otras cosas. Propuse al Pleno concederle a Allende la medalla de honor del Ayuntamiento de Villalpando, y se aprobó aunque con solo cuatro votos a favor, me hubiera gustado haber conseguido unanimidad en eso. La tiene concedida, pero una tarea que tengo pendiente antes de pasar el testigo al siguiente alcalde o alcaldesa es entregar la medalla a Carmen.

–¿Qué consejo daría al siguiente que ocupe su sillón en la Alcaldía?

–Hago mías las palabras de mi amigo, el historiador villalpandino José Álvarez Junco: "El alcalde tiene que ser una mezcla de político, gestor y ciudadano ejemplar". Tengo esta frase aquí colgada, en el despacho de la Alcaldía, y aquí quedará para el siguiente que venga.

No soy político profesional y no tengo necesidad de traicionar a nadie

–Después de ganar cuatro elecciones seguidas, ¿por qué no es candidato en 2023?

–Es un tema que venía madurando desde hacía tiempo. Por un lado, yo quería dar un paso a un lado, llegaría a las elecciones con 84 años que cumplo el domingo(por hoy) y mi familia no me animaba a seguir en la Alcaldía, más bien al contrario. Por otro lado, me veía en el compromiso de seguir porque mi partido me lo pidió, pero yo no estaba dispuesto a apartar a mis amigos y compañeros de equipo para volverme a presentar. Yo no soy un político profesional y no tengo necesidad de traicionar a nadie. Si tuviera pretensiones de agarrarme al poder podría haber encabezado otra candidatura, me lo han ofrecido y lo he rechazado.

–¿A qué va a dedicar las mañanas a partir del 17 de junio?

–A mi huerta, a mis gallinas y a viajar para ver más a mis hijos y a mis nietos. Y si tengo suerte, a echarme novia; estoy en el escaparate.

–¿Con qué mensaje le gustaría despedirse del cargo?

–Con un agradecimiento a todos los concejales que han trabajado a mi lado en los cuatro mandatos, a todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento y a mis vecinos de Villalpando por haber confiado en mi.