El lamento de un ganadero de raza sayaguesa frente al lobo: Diez terneros muertos en un mes

Diez terneros en un mes. Julio Pordomingo, ganadero de vacuno de raza sayaguesa en Roelos de Sayago, asegura haber perdido diez crías como consecuencia de los ataques del lobo. Las reses atacadas se encontraban en el paraje conocido como “la isla”, en las proximidades del embalse de Almendra, donde las vacas aprovechan la vegetación para alimentarse de forma natural.

Ganadero de extensivo, Pordomingo cría vacas de la raza autóctona sayaguesa que pasan temporadas libres en el monte. Esta situación impide el control diario de los animales, lo que complica la atribución de las muertes del ganado al depredador, ante la desesperación del ganadero. "Cuando encuentro los terneros muertos, los forestales dicen que no pueden asegurar que haya sido el lobo porque ya los han comido los buitres y no ven las huellas".

En un paraje de "300 hectáreas de bosque y terreno irregular es imposible controlar al ganado, te tiras todo el día buscándolo; solo cuando veo a los buitres merodear me temo lo peor".

Pese a la falta de reconocimiento por parte de la Guardería de Medio Ambiente, Pordomingo sostiene que el carnívoro el responsable de la muerte de diez terneros en distintos ataques a lo largo del mes de abril.

"El último fue el 4 de mayo, la cría estaba herida y he podido salvarla a costa de gastar dinero con veterinario, medicinas, estando muy pendiente. He acercado las vacas al pueblo, ya no las llevo para la isla".

El ganadero sayagués perdió el año pasado una veintena de ovejas atacadas por el lobo.

"La ganadería extensiva termina por desaparecer. No podemos asumir estas pérdidas y encima estar cuestionados porque no ven claro que sea el lobo" denuncia Julio Pordomingo. "Con el año que llevamos, esto nos lleva aún más cuesta abajo" apunta uno de los cada vez más escasos criadores de vacas sayaguesas.