El lobo ataca un rebaño en Palacios del Pan: "Esto es insoportable"

El lobo vuelve a atacar en Palacios del Pan. Y de nuevo a la explotación de Saturnino Fernández. Cinco ovejas muertas, todas a punto de parir, y varias heridas es el balance, "a prioiri", de esta lobada cuyas consecuencias son aún mayores.

El ganadero ha perdido las crías de las ovejas muertas y teme nuevas bajas por los abortos provocados por el estrés tras el ataque del lobo en este pueblo de la Tierra del Pan, en el Alfoz de Zamora, apenas 15 kilómetros.

La primera consecuencia de esta lobada será el traslado de las ovejas a la nave. "No me puedo arriesgar a dejarlas en el campo" apunta el ganadero. "Con la sequía que hay este año estaba aprovechando el poco verde que queda de la finca de 11 hectáreas y me toca encerrarlas" explica Saturnino Fernández.

Eso supone costes de una alimentación que puede escasear. "No hay paja, apenas salen forrajes, no se lo que vamos a hacer este año" advierte el ganadero de ovino de raza lacaune.

El ataque se produce al norte del Duero, donde el lobo goza de un estatus de protección absoluta desde el mes de septiembre del pasado año, tras la inclusión del cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Aunque Saturnino Fernández tiene seguro, "te pagan la oveja, y mal. Pero no quieren saber nada de las crías que he perdido". Denuncia el ganadero de Palacios del Pan la "indefensión total frente al lobo. A nosotros nos pueden matar nuestro ganado, pero el lobo es intocable. Esto no es normal".

Fuentes vecinales apuntan que se ha visto un ejemplar merodeando por las inmediaciones de Andavías. "Están por todos los sitios, yo no había visto nada igual" asegura Saturnino Fernández, que perdió 13 animales en su ganadería semiextensiva.

"Quién se va a querer quedar con esto, es imposible. Después de los años malos que llevamos, con los precios por las nubes y las cosechas, también el lobo. Es insoportable".