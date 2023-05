Una barricada para cortar un puente en un pueblo de Zamora

Una barrera de vigas de hormigón ha cortado de sopetón uno de los caminos de Palacios del Pan, imposibilitando el tránsito de tractores, maquinaria agrícola en general, viandantes o trabajadores como los del parque eólico.

Todos ellos frecuentan este camino por donde pasa uno de los puentes que salva la inicisión creada a lo largo del término para posibilitar el paso del tren de Zamora a Galicia.

También hay pasos de estas características en Andavías o La Hiniesta. Construidos hace más de seis décadas –la vía férrea se inauguró en 1958–, estos puentes no han tenido mantenimiento ninguno y sufren el deterioro del paso del tiempo. Así han estado años, a la vista de todos, hasta que el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Palacios del Pan se recibe una llamada desde ADIF comunicando el cierre "inmediato" del puente "que va a los molinos" (en el camino viejo de Carbajales) ante las malas condiciones que presenta.

La repentina comunicación provocó desconcierto en el Ayuntamiento. Sin previo aviso, sin tiempo y a la voz de "ya". Ante el requerimiento de una comunicación por escrito, desde ADIF se remitió una carta al día siguiente (jueves) a través de la Sede Electrónica y ese mismo día el puente quedaba cortado con enormes traviesas de hormigón en los extremos del paso.

"No, no es Ucrania, ni tampoco una defensa anti-tanques … es Palacios del Pan" describía un vecino. Sin salir de su asombro, la alcaldesa de Palacios, Lidia Pechero, remitió ese mismo jueves una carta al Ministerio de Movilidad requiriendo información.

Porque la carta de ADIF no solo comunica que corta el puente, precisa que la Administración Ferroviaria no es titular de esa infraestructura, por lo que conmina al Ayuntamiento a la reparación de la misma, subsanando la barandilla y el firme.

Ante el desconcierto, la alcaldesa está asesorándose sobre la titularidad de los puentes que salvan la vía férrea. "Los caminos son del Ayuntamiento, pero los pasos no lo tenemos claro" explica Lidia Pechero, quien se ha encontrado con la situación de no saber ni a quien dirigirse. "Aquí mandan una carta y allá te las apañes. Mientras tanto, han cortado un paso de mucho tránsito para los agricultores del pueblo que tienen que ir a hacer las labores a sus tierras".

De momento, no les queda otra alternativa que dar un rodeo para pasar al otro lado del camino. "Llega la época de las cosechas y nos encontramos con esta situación, porque las cosas no se solucionan de un día para otro. Habrá que ver qué actuación se necesita y a ver quién asume esto. Tenemos un ayuntamiento pequeño, no se pueden imponer así las cosas y plantarnos las barricada de la noche a la mañana" se queja la alcaldesa de Palacios del Pan.

Vecinos de Palacios han expresado a este diario su malestar por el corte imprevisto del puente.

La alcaldesa está realizando gestiones para solucionar el problema "de la mejor manera posible y dialogando para que el paso quede abierto cuanto antes y los agricultores y usuarios en general puedan volver a transitar por el camino rural".