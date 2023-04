«La romería de la Virgen de La Luz es ejemplo de hermandad entre alistanos y trasmontanos»

Marta Vicente Pelayo, nacida el día 31 de julio de 1990, diplomada en Magisterio (especialidad de Educación Física) y vecina de Moveros, alistana de pura cepa, muy activa y enamorada de su tierra de origen, es actualmente el alma mater alistana de la romería internacional en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz que el próximo fin de semana congregará a miles de españoles y portugueses en la Raya con Constantim.

– Los alistanos y trasmontanos somos más que primos y vecinos, somos como hermanos.

– Aliste y Tras Os Montes pertenecemos a dos paises diferentes, España y Portugal, pero a la vez formamos parte de un mismo territorio separado por una raya en los mapas geográficos que ha sido imperceptible, invisible, sobre los campos de riberas y montañas. Moveros y Constantim somos el mejor ejemplo; los alistanos y trasmontanos hemos convivido en armonía y muestra de ello son las romerías. Compartimos orígenes y nuestro pasado, presente y futuro, para bien o para mal, han estado, están y siempre estarán unidos: las relaciones son magníficas y en nuestro caso de mucha confianza y cercanía con Constantim.

– ¿Qué significan para las gentes de Aliste y Tras os Montes las romerías transfronterizas?

– Son un patrimonio vivo, material e inmaterial, que forma parte imprescindible, vital, de nuestra historia y de nuestras vidas. En una zona de profundas raíces religiosas, nacieron por devoción, en busca de la protección divina, en el caso concreto de la Virgen de la Luz, como protectora de la vista. Ello favoreció las variantes social, cultural, etnográfica y comercial que junto a la fe, juntas que no revueltas, conseguían mantener durante siglos unos encuentros romeros donde los hombres y mujeres de uno y otro lado de la Raya nos hemos convertido en mucho mas que conocidos: en familiares y allegados.

–¿Cuál es el programa oficial de actos para este año a la romería de la Virgen de la Luz?

– La organización corresponde a la cofradía de Constantim y este año es mayordomo Humberto Vara. El sábado, la víspera, a las 15.30 horas, haremos una ruta de senderismo, saldremos andando desde Moveros hasta Constantim, donde, a las 17 horas, nos uniremos a la procesión en la que los devotos suben a la Virgen de la Luz desde la iglesia matriz de Constantim hasta su santuario en la raya con Moveros, donde se celebrará una eucaristía y allí pasará la noche. El domingo, al romper el día, una grandiosa salva de morteiros dará inicio a la romería. La celebración de la misa campestre tendrá lugar las 15 horas, con procesión alrededor del santuario, con la música de la Banda Filarmónica de Miranda do Douro. La procesión de regreso a Constantim será a las 19 horas.

–¿Qué ruta debemos seguir si queremos ir a La Luz?

– Hay que coger la carretera Nacional 122 y, justo en Ceadea, desviarnos hacia Moveros, donde cruzaremos por el centro del pueblo, para seguir hacía Constantim. Al lado de la romería hay una amplia zona habilitada como aparcamiento donde se podrá dejar el coche sin problema. Hemos adecentado y limpiado tanto la zona destinada a la feria como a estacionamiento y por primera vez instalaremos baños portátiles. Agradecemos la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía de Fronteras, así como la de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Virgen de la Salud de Alcañices y a la GNR (Guarda Nacional Republicana).

–¿Cómo vivís los vecinos de Moveros y Constantim la romería de la Virgen de la Luz?

–Desde siempre ha sido el día más importante del año por su importancia devocional, social y comercial, ya incluso cuando no había medios de transporte y la gente tenia que venir andando o con caballerías por caminos de rodera o herradura. Hoy las carreteras y los vehículos, así como su cercanía con Zamora, convierten a la Virgen de la Luz seguramente en la romería mas importante y concurrida de toda la Raya de España y Portugal. Invitamos a todos cuantos así lo deseen a venir y disfrutar de la romería. Las puertas de Moveros y de Constantim siempre están abiertas de par en par, aquí todo el mundo es bien recibido, nadie se ni va a ser ni a sentirse forastero.

–Los pueblos, ahora más que nunca, necesitan de los jóvenes. Usted es un ejemplo a seguir.

–Moveros es mi pueblo y siempre lo he tenido muy claro que mientras me sea posible y en lo que yo pueda ahí estaré como una vecina más para, entre todos, unidos, buscar el progreso y mejorar la calidad de vida. Trabajo en Zamora y ello me permite vivir en el pueblo dedicando mi tiempo libre a prepararme para las oposiciones a Magisterio, cuidar a mi familia y trabajar por Moveros. Está claro que nadie nos va a regalar nada y si queremos que los pueblos alistanos sobrevivan con dignidad y no desaparezcan, los jóvenes, hombres y mujeres, debemos de involucrarnos, cada uno en la medida des sus posibilidades, como antes lo hicieron nuestros padres y abuelos. Ellos han dado su vida por nosotros y nosotros debemos darla por ellos. Sin lugar a dudas el mayor valor de Moveros es su buena gente.

–¿Cómo y cuál es la historia y distribución geográfica del municipio de Fonfría?

–Inicialmente estuvo formado solo por cinco pueblos, Fonfría, Bermillo de Alba, Brandilanes, Castro de Alcañices y Carbajosa, pueblo este último que luego pasó al ayuntamiento de Cerezal y al disolverse este, al de Villalcampo. La composición actual data de 1973 cuando al disolverse el ayuntamiento de Ceadea, la cabecera municipal, junto a Fornillos de Aliste, Arcillera y Moveros pasamos a Fonfría; mientras que Mellanes se integró en el de Rabanales y Vivinera en el de Alcañices. Somos el municipio con más núcleos de población de Aliste: ocho y de ellos cinco rayanos con Portugal.

–El éxodo iniciado en lo años sesenta trae como fruto la despoblación rural. La esperanza es lo último que se pierde.

– Así es. Mantener la esperanza es vital, pero a la vez somos conscientes de la gravedad de la situación y hay que plantarle cara. En nuestro municipio la evolución demográfica ha sido similar a la del resto de Aliste, viviendo su momento de mayor explendor una vez pasada la Guerra Civil, hacia 1950, cuando entre los ocho pueblos que hoy lo integran, sumaban 1.980 habitantes. Se aguantó con 1.748 vecinos hasta 1960 y a partir de ahí comenzaba la sangría que ha perdurado hasta nuestros días. Ahora somos 755 empadronados, de ellos 399 mujeres y 356 hombres. Hay que ver el lado positivo: en 2021 perdimos seis habitantes y en 2022 hemos subido once.

–¿Cuál sería la solución a corto, medio y largo plazo?

– Si queremos, estabilizar la población y cuando menos no ir a peor, la única alternativa es mejorar la calidad de vida, que se pueda vivir con los mismos derechos y comodidades en un pueblo alistano que en una ciudad y eso solamente se consigue ofreciendo unas infraestructuras básicas y servicios públicos urbanos acordes con los tiempos y las necesidades. El teletrabajo es una buena alternativa pero para ello es vital una cobertura de internet y telefonía móvil con garantías. Esperamos que Adamo Telecomunicaciones cumpla y el servicio llegue lo antes posible.

–Dentro de la extrema gravedad Moveros no se ha quedado quieto: es un pueblo muy vivo.

–Moveros es un pueblo que mantiene una actividad comercial gracias en parte a su ubicación, al ser paso obligado entre España (Zamora) y Portugal (Miranda do Douro), pero también, gracias a la iniciativa de nuestras familias. Tenemos las dos alfarerías de Paco Pascual y Mari Carmen Pascual, la zapatería de Pedro Vicente, el supermercado de Mari Carmen, el bar de Chelo Pelayo y dos familias que distribuyen pan tradicional de Portugal en España: Fran Fernandes lo trae de Penhas Blancas y Ana González el de Malhadas. Aparte están Pedro y Juan, los cacharreros de Moveros, que van vendiendo por todos los pueblos artículos variados par los hogares.

–La unión hace la fuerza: juntos por el bien común.

–La verdad que somos un pueblo muy unido y mantenemos vivos los concejos donde los vecinos participamos a prestación personal para realizar mejoras como la limpieza de fuentes y caminos. Ya hemos habilitado tres rutas de senderismo, de ellas dos en la ribera, un corta y otra larga hasta el “Molino Lajafriz”. La tercera va del pueblo a la ermita de la Virgen de la Luz. Queremos habilitar una cuarta hacia las antiguas casetas de los puestos fronterizos de la Guardia Civil en la frontera con Constantim y Cicouro. A lo largo de todo el año desarrollamos cursos de memoria y gimnasia de mantenimiento y tonificación a la que vienen gentes de otros pueblos.

–¿Qué tal andáis en materia de comunicaciones viarias?

–Bastante bien. La carretera que nos comunica con la Nacional 122 en Ceadea se mejoró con una nueva capa de rodadura y el acceso a Constantim está bien. Teníamos un gran y grave problema con el camino rural de Moveros a Brandilanes que ya se está mejorando.