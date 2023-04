Fuentesaúco, quince abriles en el vergel de las letras

"Leer para vivir otras vidas, para meterte en la piel de otros personajes, para ver mundo. Siempre recuerdo a José Jiménez Lozano cuando le preguntaban si había estado en tal o cual sitio y respondía: con los libros no me hace falta". Luis Miguel de Dios, periodista y escritor de Guarrate es uno de los fijos en la Feria del Libro del Fuentesaúco. Por autor local y, más importante, como lector y consumidor de libro de papel, "el de verdad", que compra en la librería de Alejandra.

Lectores, autores, la librera del pueblo –y de toda La Guareña–, estudiantes, profesores, vecinos.

La Plaza Mayor de Fuentesaúco se ha vuelto a transformar en una suerte de "aldea feliz", un vergel de las letras, donde conviven obras inmortales del puesto de libros de segunda mano montado por los alumnos del IES Fuentesaúco, con las novedades y "best seller" que vende Alejandra Araujo con un descuento del 15%, que la librera ha mantenido gracias al apoyo del Ayuntamiento y a su propio esfuerzo personal.

Una feria donde los autores locales firman sus obras, hablan con sus lectores, pulsan las inquietudes de la calle. Este año, de nuevo, Yolanda Fidalgo con "La música del mal", recién salida del horno.

"Me encanta venir a Fuentesaúco, me parecen necesarias estas iniciativas (sacar los libros a la calle en el medio rural) y valientes. Que se involucre a los niños de los colegios, los jóvenes del Instituto, a los vecinos, que vengamos los autores". La escritora zamorana no sabía cómo agradecer la participación en esta cita literaria que es casi una proeza.

¿Por qué leer? "Primero porque te acompaña, nunca estás solo teniendo un libro. Y luego te hace mejor persona porque te hace ver el mundo desde el punto de vista de los otros, de gente que, si no leyeras, sus vidas no te las podrías ni imaginar. Y eso te hace más tolerante y más empático" opina Yolanda Fidalgo.

No pudo asistir Marta Rodríguez, autora de Villabuena del Puente. Estaba Ramón Avedillo, "agricultor y ganadero de leche, el "poeta de Cuelgamures" agradecido con la oportunidad de presentar sus poesías de la vida.

En la Feria del Libro cabe todo el mundo. Solo hace falta tener amor a los libros y, juzgar por la asistencia, hay motivos para la esperanza. Son 15 ediciones en un pueblo de mil quinientos habitantes.

"El mérito es la continuidad; puedes hacer algo un año puntualmente, pero que se mantenga en el tiempo es mucho más complicado. Que la feria se haya consolidado como una cita para los lectores de la comarca es un gran éxito" expresa Ángel Rodríguez, director del IES Fuentesaúco, el centro que promovió esta iniciativa y a la que se han sumado también los colegios como el CEIP Valle del Guareña. En la feria estaban también los escolares de Guarrate sumándose a los actos complementarios de la feria, como un cuentacuentos en torno al respeto por la naturaleza y la diversidad cultural.

¿Por qué leer? "Animo a leer porque, dentro de la cultura, la lectura es uno de los elementos más enriquecedores. Primero, porque la puedes hacer en privado, degustar, saborear como un menú cinco estrellas. Si has conseguido conectar con la lectura, te van a venir a la cabeza situaciones, momentos, sensaciones, emociones y creo que es grandioso el poder transportarte a otros mundos, a otras personas, a otras emociones, a historias que nos evaden del día a día y de lo cotidiano" valora el profesor Ángel Rodríguez.

"Para mí, la mejor forma de concentrarse en la lectura es tocando el papel, la textura y el olor. Eso es un libro. Creo que una de las cosas donde han fracasado las nuevas tecnologías es en la lectura electrónica".

En Fuentesaúco se siente el papel, el gusto por el libro "de siempre". El puesto de Alejandra es un ir y venir de jóvenes y adultos, también veteranos lectores. Acuden a su librera, a quien conoce sus gustos e inquietudes. "He conseguido hacerme amiga de toda la gente que lee, conoces sus gustos, sabes sus vidas. El comercio local es complicidad" argumenta Alejandra Araujo con sus 25 años de experiencia al frente del negocio.

Contenta con una Feria del Libro "muy consolidada", la librera agradece el apoyo del Ayuntamiento, el Instituto, los escritores, los profesores, los estudiantes. "Yo le pongo mucho entusiasmo, porque me encanta, pero es una obra de todos. En los pueblos hay que pensar y actuar así, unirse para que haya cosas".

La literatura lo ha conseguido. La Feria del Libro es una pequeña conquista que nadie quiere perder. Pues, qué sería del mundo sin los libros.