Denuncian al Ayuntamiento de Roales por abrir una zanja en una parcela privada

Una familia de Roales del Pan ha denunciado al Ayuntamiento y a su alcalde, David García Montes, por ordenar, presuntamente, que cuatro trabajadores municipales entrasen en su huerto y picasen el suelo, sin consentimiento de los dueños, causando varios destrozos.

El huerto es un rincón muy conocido en Roales, ya que se ubica a la entrada del pueblo, junto al crucero del Camino de Santiago, y dentro de la pequeña finca hay varias estatuas de colores esculpidas por el padre de la familia que pueden contemplarse desde la calle General Franco. Rapaces, un kanguro, un elefante, un lobo y Caperucita, un Zangarrón o una enorme jirafa son solo algunas de las imágenes que llaman la atención de vecinos y visitantes que pasan por este punto del pueblo.

El autor de las estatuas, un artista aficionado, falleció hace pocos años y el huerto es como un santuario para sus hijos y herederos, que guardan con mucho mimo la obra del patriarca.

Un miembro de la familia encontró el pasado 19 de abril la puerta abierta. Al acercarse la sorpresa fue mayúscula: habían forzado la cerradura –según la versión de la familia–, habían entrado en la parcela y habían hecho una zanja dentro de la misma picando el suelo cementado.

El Ayuntamiento entró en una propiedad privada sin autorización de ninguno de los cuatro dueños, tampoco la solicitaron. Podrían haberlo hecho, porque varios miembros de la familia viven en Roales, e incluso una de las copropietarias de la parcela regenta el bar. Todos saben dónde encontrarles si necesitan las llaves.

La denuncia da cuenta de todos los daños materiales provocados por el Ayuntamiento de Roales en la parcela. Además de la cerradura rota, han destrozado el cercado, consistente en un murete de bloques sobre el que se asienta una alambrada: en uno de los laterales han picado un tramo de ocho metros de bloques dejando la alambrada suspendida en el aire. Por otro lado, picaron cemento para abrir una zanja, sacaron el contador y aseguran los propietarios que la tapa quedó rota, "un contador que funcionaba perfectamente, nosotros pagamos el agua", apostilla una de las herederas de la parcela.

Por último, al picar el suelo también rompieron el anclaje que mantiene erguida una de las esculturas que se exhiben en la parcela.

Más allá de los daños materiales, la familia afirma sufrir un daño moral porque "en el huerto está el sudor de mi padre y de mi madre, y esta gente lo ha pisoteado, lo ha destrozado", lamenta una de las hijas del matrimonio fallecido. De hecho, el cemento que picaron los operarios municipales se encontraban las huellas de las manos de su padre y de su madre. "Las huellas de mis padres no me las pueden devolver porque ellos ya no viven, eso no se puede pagar", explica a este diario la denunciante, visiblemente enfadada.

Tras descubrir el destrozo provocado en su huerto, la familia recibió una llamada del ingeniero municipal, que se disculpó por lo que habían hecho "los trabajadores en prácticas" del Ayuntamiento. Una explicación similar a la que dio el propio alcalde un rato más tarde, cuando una de las propietarias se presentó en el consistorio. Pero para ella "es ridículo que se esconda detrás de los operarios, no me creo que cuatro trabajadores entren a un terreno privado si no se lo han ordenado sus jefes". El encuentro acabó, siempre según la denunciante, con "el alcalde hablándome de malos modos".

Tras esa visita al Ayuntamiento fue cuando la familia decidió llamar a la Guardia Civil para que tomara nota de los daños y poder presentar una denuncia. "En este caso el alcalde es de Vox, pero habría hecho lo mismo si fuera del PP, del PSOE o de cualquier otro partido. No se pueden consentir este tipo de atropellos", afirma con contundencia la copropietaria de este huerto en Roales.

La versión del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde, David García, defiende que no dio órdenes de entrar a la finca pero asume la responsabilidad del Ayuntamiento por los daños causados en el huerto y se ofrece a subsanarlos. Sin embargo, "la propietaria ha preferido judicializar" el asunto.

Las obras que llevaba a cabo el consistorio en esa zona del pueblo tenían como fin adecentar el entorno del crucero del Camino de Santiago, donde están habilitando una zona de descanso a la que se ha trasladado el olivo de la Plaza Mayor. Los operarios, aprendices de un Programa Mixto de Formación y Empleo, pretendían sacar una conexión de la tubería general para el riego del árbol.

El regidor explica que la tubería pasaba por dentro de la parcela privada, "algo que no debería estar ahí, es irregular", aunque "no justifico que se entrara a la parcela sin solicitarlo".

Asimismo, defiende que los trabajadores "en ningún momento forzaron una cerradura, se encontraron la puerta abierta, porque esa cerradura hace mucho que no funciona", y asegura que después del accidente es cuando la familia ha cerrado la puerta con un candado.

Los contadores del agua también deben ubicarse fuera de la finca, en un lugar accesible desde la calle, no dentro de las propiedades. Durante los trabajos, además, se encontró una segunda acometida que entraba a esta finca, pero que había sido tapada.

Por último, reitera la disposición del Ayuntamiento a restaurar el muro y el resto de la finca a su estado anterior al 19 de abril si la familia así lo desea.