El Procurador del Común responsabiliza a Sanidad de los retrasos de las ambulancias

Nuevo varapalo para la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que no para de acumular reclamaciones por el mal funcionamiento del servicio de ambulancias. Ahora es el Procurador del Común quien ha tomado cartas en el asunto para recordar a la Administración regional que es la última responsable de las deficiencias que puedan existir en el servicio, y que debe actuar para prevenir nuevas incidencias.

Durante el último año las mismas no han dejado de multiplicarse, sobre todo cuando se trata de traslados no urgentes. Es lo que le ocurrió a una mujer de edad avanzada y con discapacidad tras ser trasladada desde su domicilio, a 90 kilómetros de la capital, hasta el Virgen de la Concha. Una vez atendida en Urgencias recibió el alta a las 2.28 horas de la madrugada e inmediatamente se solicitó una ambulancia para llevar a esta paciente hasta su domicilio. La mujer permaneció toda la noche en el centro hospitalario a la espera de un transporte que no llegó hasta las 11.30 horas de la mañana, es decir, nueve horas después.

Los datos recabados por la Inspección Médica a través de la empresa que presta el servicio han confirmado que la ambulancia se solicitó aproximadamente a la hora indicada y que se envió al conductor a las 10.42 para recoger a la paciente.

A pesar que desde la Consejería de Sanidad y desde la empresa de ambulancias se aludió el pasado año a la reducción de recursos por los graves incendios, el Procurador del Común insiste en que, al margen de situaciones de excepción, la última Mesa de Seguimiento de Transporte Sanitario de Zamora abordó "el importante aumento del número de reclamaciones de usuarios de ambulancias sin carácter de urgencia". En la actualidad y desde el pasado año hay una veintena de protestas tramitadas por este motivo, muchas de ellas con personas mayores o con discapacidad que han tenido que pasar un verdadero calvario hasta llegar a sus hogares en la Zamora rural.

"Hay que garantizar el servicio a todos los ciudadanos en igualdad"

En su resolución, el Procurador del Común recuerda a la Junta que tal y como se recoge en la Constitución, todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud y que el deber de los poderes públicos es tutelar este derecho. Dicha tutela, afirma literalmente, "ha de hacerse de modo efectivo y adecuado, y en condiciones de igualdad al margen del lugar de residencia de los particulares, o de sus posibilidades físicas o económicas para desplazarse". En definitiva, un respaldo a lo que desde hace años reclaman las plataformas sanitarias de la provincia ante las deficiencias del transporte, y en general de la atención sanitaria tras los cierres de una buena parte de los centro de salud de los pueblos en medio de una Atención Primaria que funciona entre el servicio presencial y telefónico.La página web de la propia Consejería de Sanidad establece que el tiempo de respuesta máximo para el inicio del servicio por parte de la empresa adjudicataria en un traslado no urgente y no programado, como un alta hospitalaria, será como máximo de 60 minutos. Sanidad debe asumir, afirma la institución regional, "su papel de responsable de la gestión del servicio de transporte sanitario controlando posibles incidencias y y vigilar estrechamente el cumplimiento de los conciertos firmados".