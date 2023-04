Arranca una nueva edición del Premio "León Felipe" de Poesía: los entresijos

La villa de Tábara ha convocado el XXII Premio Internacional de Poesía "León Felipe" que, por méritos propios, se ha convertido en uno de los certámenes literarios y poéticos más importantes del mundo. Los poetas interesados en participar podrán presentar su trabajo desde el día 23 de abril, hasta las 24 horas del 24 de junio de 2023.

Atrás quedaron unos inicios donde la única manera de entregar los poemarios era la del correo ordinario, algo no exento de dificultad, que retraía a algunos pues no hay que olvidar que hay muchos participantes de América. La novedad de este año es que se su primer la alternativa del correo postal y todos los trabajos deberán presentarse a través del correo electrónico Celya@editorialcelya.com.

El certamen está organizado por el ayuntamiento de Tábara (lugar de nacimiento del ilustre poeta), con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora y el Centro de Estudios Literarios de Castilla y León que tiene como director a uno de sus fundadores Joan Gomper.

Los trabajos presentados deberán ser inéditos, no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar concursando en ningún otro certamen. El tema y la forma serán libres, con una extensión de entre 400 y 600 versos. Se otorgará un único premio que consistirá en la publicación de la obra en Celya Editorial en su colección "Generación del Vértice". El ganador recibirá una pieza escultórica y 100 ejemplares por derecho de autor.

El ganador está obligado a asistir al año siguiente a recibir personalmente el premio y a presentan su obra en Tábara.

Marina Casado Hernández

El Premio Internacional de Poesía "León Felipe" de Tábara se ratificaba en el pasado año 2022 como un referente poético mundial al recibir 512 obras que llegaron desde 22 países diferentes de tres continentes: Europa, América y África. Los poetas españoles siguen siendo los más participativos (68% de los poemarios) pero es digna de resaltar con el 32% de extranjeros.

Entre los actos programados para el verano, –en torno a las fiestas patronales de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción del 15 de agosto–, estará la presentación oficial de la obra "Entrar en la noche" ganadora de 2022 con la presencia de su autora Marina Casado Hernández, nacida en 1989 en Madrid, profesora de Lengua Castellana y Literatura en la capital de España. Es licenciada en Periodismo y doctora en Literatura Española. Es la autora de la columna "Un carrusel vacío" que se pública cada sábado en el diario "La Provincia" de Las Palmas.

Quienes así lo deseen podrán asistir en el salón noble de convenciones del Edificio del Reloj de Tábara a la presentación de "Entrar en la noche", un poemario con una original y elaborada prosa poética y versos con un ritmo interno muy cuidado, abordando temas universales como el pasado que aún arde, la muerte, las pérdidas y la despedida de la infancia.

Todo ello tratado desde imágenes líricas muy personales, pero también muy acertadas, con un lenguaje intenso, confesional y reflexivo, íntimo y a la vez cercano a las preguntas cardiales de la filosofía. "Una maestría literaria sin perder el carácter estremecedor y nocturno que la auténtica poesía preserva".

Para la ganadora del certamen poético de 2022, Marina Casado Hernández, "León Felipe ha sido, desde siempre, uno de mis más grandes referentes poéticos, por esa honestidad viva entre sus versos, por la honda y solemne melancolía de quien lo ha perdido todo, menos su canción, una canción que alcanza las cimas más altas de la lírica".

Países

El pasado año los poetas extranjeros más colaboradores fueron los de Argentina y Colombia (12%) seguidos de Cuba (7%) y Chile y Estados Unidos (6%). y Costa Rica (45). Aparte hubo participantes de países tan diferentes como Israel, Marruecos y Egipto (África), México, Perú, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico (América) y Portugal y Reino Unido (Europa).

Joam Gonper, director del Centro de Estudios Literarios de Castilla y León y uno de los fundadores del León Felipe en 2001 junto al poeta Jesús Losada y Germán Cerro Olmedo (Adata) señala que "entre todos, Tábara y los tabareses, hemos logrado rendir tributo al ilustre tabarés León Felipe Camino Galicia con un certamen poético que, por méritos propios, de la organización (ayuntamiento), participantes y colaboradores se ha convertido en un referente cada año para todos los poetas del mundo".

León Felipe Camino Galicia nació en Tábara el 11 de abril de 1884, en el seno de la familia formada por Higinio Camino de la Rosa y Valeriana Galicia Ayala), y falleció el 18 de septiembre. El nombre con el que fue conocido, León Felipe, lo comenzaba a utilizar en el año 1919, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), cuando concluyo "Versos y oraciones de un caminante". La Plaza Mayor de Tábara acoge un monumento en su honor de los tabareses y tabaresas. También el colegio rural agrupado comarcal de educación infantil y primaria rinde homenaje al poeta.

La asociación cultural Magius, que preside Beatriz Antón Gazapo, que ha retomado su actividad en Tábara, entre sus iniciativas de futuro, tiene la de poner en marcha las noches literarias y poéticas en honor a León Felipe.

El concurso de pintura para mujeres

El Premio Internacional de Pintura Femenina "Ende" de Tábara cerrará la admisión de obras el día 31 de mayo. Del 1 y al 15 de junio el jurado preseleccionará entre 20 y 30 de ellas, las cuales se expondrán, hasta el 30 de septiembre, en el Centro de Interpretación de "Los Beatos", ubicado en la iglesia de Santa María. La monja Ende está considerada como la primera pintora conocida de la humanidad y tuvo establecida su morada en el entorno de la Sierra de la Culebra.

Su rúbrica, "pintora y ayudante de Dios", aparece estampada en el colofón del Beato de Gerona, originario del Scriptorium Tabarense del Monasterio de San Salvador, donde trabajó el maestro Magius, así como Emeterius, Senior, Monnius y Ende. Por ello se le considera a Ende la primera mujer artista que dejó huella explícita, ya en el siglo X, en Europa Occidental. La obra que resulte ganadora pasará a ser propiedad del ayuntamiento de Tábara. Se ha establecido un único premio en metálico dotado con 3.000 euros, más una placa conmemorativa y un lote de libros. Cada participante podrá presentar una o dos obras con unas medidas de entre 130 centímetros (máximo) y 10 (mínimo) de técnica y temática libres "siempre que nos sea ofensivo para el jurado".

Puede hacerse vía telemática o por correo electrónico, no excediendo de 10MG en formato jpg; o en su caso en papel o soporte USB por correo. No se admiten obras con técnicas de reproducción digital, ni que estén protegidas con cristales u otros materiales. Posteriormente el envío físico habría de realizarse montadas con bastidor y enmarcadas en un sencillo listón de madera, de no más de tres centímetros de grosor. Tanto los gastos de envío como de su retorno correrán siempre por cuenta y riesgo de las autoras. El jurado dictará su veredicto a primeros de agosto y una vez lo haga, las obras seleccionadas y expuestas podrán ser objeto de venta: el 70% iría para la autora y el 30% para el ayuntamiento que lo invertiría íntegramente en el Centro de Interpretación de los Beatos. El centro se abrió en 2015 con los facsímiles de los beatos de Tábara, Gerona, Morgan y Las Huelgas. Posteriormente se ha ampliado con los de Valcabado, Urgel, Saint Sever, Osma y San Pedro de Cerdeña.