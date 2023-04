"La dehesa de Valdemimbre es una propiedad privada y el Ayuntamiento de Sanzoles solo es dueño y señor de los caminos", por lo que los propietarios de las viviendas "han sido y son los encargados del abastecimiento y saneamiento de sus propiedades desde tiempos inmemoriales".

Es la respuesta de la alcaldesa de Sanzoles, María Mulas, a la demanda de vecinos de la dehesa, reclamando abastecimiento de agua.

Precisa la regidora de Sanzoles, en cuyo término municipal se enclava la Dehesa de Valdemimbre, que "todas las viviendas tienen su pozo de abastecimiento de agua, del que se han estado sirviendo hasta ahora, salvo algún vecino que, por causas ajenas al Ayuntamiento, está teniendo problemas en ‘su’ pozo".

Valdemimbre no cumple los requisitos como anejo, por eso la Diputación no se hace cargo del abastecimiento

Sobre la figura legal de este poblado, Mulas aclara que Valdemimbre "no cumple los requisitos como anejo", razón por la cual "la Diputación no se hace cargo del abastecimiento".

Esta afirmación invalida el acuerdo de pleno de 2012, votado por toda Corporación de Sanzoles, entonces presidida por el alcalde socialista, Juan Jesús Gallego, atendiendo la petición de los vecinos, según el cual la Dehesa de Valdemimbre era reconocida como anejo de este Ayuntamiento.

Sin embargo, tras las pertinentes consultas realizadas por la alcaldesa, la Diputación de Zamora confirma que Valdemimbre "no cumple las condiciones" para ser considerado un anejo ni barrio. Es la razón de que la institución provincial no se hace cargo del abastecimiento. "Eso sí, la nostalgia de algún vecino, les hace creer que Valdemimbre sigue siendo lo que algún día fue. Ni barrio, ni anejo por mucho que alguno se empeñe" apunta María Mulas.

Al margen de la existencia de pozos y de que sea o no barrio, el Ayuntamiento ha estudiado la manera de dar servicio de agua

"Al margen de la existencia de pozos particulares y de que sea o no barrio, el Ayuntamiento ha estudiado la manera de dar servicio de agua a la dehesa. Pero esto no se hace de hoy para mañana, eso lleva una serie de pasos a seguir y los vecinos no tienen la calma suficiente para hacer las cosas con el tiempo que se necesita para que queden bien hechas" sostiene la máxima representante municipal.

Mientras que el agua llega y no, invito a los dueños de los pozos a limpiarlos

"Mientras que el agua llega y no, invito a los dueños de los pozos a limpiarlos para que el buen estado de éstos les permita poder seguir disfrutando del agua, que en Sanzoles es tan abundante".

Respecto a las quejas por el mal estado de los caminos y accesos a la dehesa, María Mulas asegura que en los cuestionados caminos el Ayuntamiento ha invertido más del 50% del presupuesto total para estas intervenciones en todo el término municipal. "Caminos que se arreglan todos los años y que tienen ruta alternativa cuando el agua empeora su estado, pero al parecer algunos no quieren hacer uso de las rutas alternativas".

Explica la alcaldesa popular que "para todo hay solución si se quiere, pero al parecer en vísperas de elecciones todo vale".