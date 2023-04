El paso de un zamorano por "Saber y Ganar": "Poluto" tuvo la culpa

Todavía le resuena "poluto" en la cabeza. El zamorano Justo de Castro García avanzaba día a día superado con brillantez cada programa de "Saber y Ganar", hasta que llegó el temido reto y se le atragantó una palabra. "La verdad es que me acordaré de “poluto” por una temporadita. Ese día hubiera necesitado mucho más de 20 segundos para decirla, igual media hora (risas), pero uno tiene días mejores y peores. Me tocó a mí como le podía haber tocado a cualquier otro concursante".

El ingeniero zamorano asume con deportividad la eliminación cuando cumplía el programa número 20, dejando momentos memorables en uno de los espacios más longevos y respetados de la televisión. El último, minutos antes de ser eliminado, descifrando el siempre complejo espacio de "la parte por el todo". "Se acabó mi aventurilla; tienes un mal día y estás fuera. Esto es así".

Es un juego. O al menos así se lo quiere tomar Justo, el zamorano más famoso que ha pasado por "Saber y Ganar" y que a buen seguro volverá a pisar el plató en su condición de "Magnífico".

"La experiencia me ha gustado mucho. Es cansado –hay que tener en cuenta que se graba en Barcelona–, pero luego hay muy buen rollo en el programa. Todo el equipo hace lo posible para que los concursantes estén relajados, bromean entre medias. En general hay un ambiente muy familiar, se nota que la mayoría llevan media vida haciéndolo y realmente en el proceso del programa no hay mucha trastienda. Es lo que se ve" desvela Justo, quien ha conseguido que no pasara ni un programa sin que Jordi Hurtado mencionara a Zamora.

No es la primera vez que este padre de dos pequeñines, con residencia en Madrid, prueba suerte en este tipo de concursos culturales. Antes pasó por "El Cazador" y lo ha intentando en "Quién quiere ser millonario" y en "Pasapalabra". A Justo le apasionan los concursos desde que era un niño y jugaba con su padre.

Por aquellas triunfaba "El tiempo es oro", presentado por Constantino Romero, y el chaval emulaba a los concursantes revolviendo las bibliotecas de casa cuando "casi ni podía con los libros" recuerda. Pero realmente "Saber y Ganar" era su concurso preferido. Lo sigue desde bien pequeño, por eso no dudó en insistir, con correos electrónicos y después cartas y cartas hasta que consiguió que le seleccionaran.

Tierra del Vino

El zamorano ha dejado huella con una soberbia exhibición de sabiduría que cultiva desde niño. "Me acuerdo que con mis amigos nos pasábamos temporadas enteras jugando al Trivial hasta que te sabías de memoria todas las preguntas". Con tales mimbres, una infinita curiosidad y amor por la lectura, se explica el vasto conocimiento que ha exhibido este brillante zamorano con orígenes maternos en la Tierra del Vino (El Perdigón y Fuentespreadas) en su paso por el programa de la 2.

"Entiendo que la clave para presentarse a este tipo de concursos es básicamente leer y tener una mente lo más amplia posible. Realmente no creo que sea un programa que se pueda preparar porque te pueden preguntar de todo, desde cómo ha quedado España en tal año en Eurovisión hasta por un poeta griego del siglo III antes de Cristo, por decir algo. Cómo te preparas eso. Insisto, la clave es leer mucho. Da igual que sean libros, periódicos, hasta un prospecto. Todo te ilustra".

Eso ha sido una constante en la vida de este ingeniero especializado en proyectos renovables que trabaja en la empresa privada. "Lo mío no son las oposiciones" bromea sobre su capacidad para cambiar de registros y no instalarse en la cotidianidad.

La casualidad ha querido que dos "astros" casi coincidieran en los dos concursos de televisión más señeros. Justo de Castro y, antes, Rafa Castaño han situado a Zamora en el mapa gracias a la plataforma de dos programas con elevados índices de audiencia.

Rafa y Justo

Justo "de Zamora", la coletilla que insistentemente ha repetido Jordi Hurtado en "Saber y Ganar", quiso dejar sentado desde el principio su amor a la tierra. Aunque vive en Madrid, este joven ingeniero ha hecho gala de sus orígenes.

Antes de su entrada en el programa, donde muy pronto empezó a ganarse el cariño de la audiencia, hubo otro sevillano, Rafa Castaño, hijo de alistano (de Alcorcillo) en la "pomada" del concurso "Pasapalabra" donde ha hecho historia al llevarse el bote más alto de la historia del programa después de protagonizar un memorable duelo con el burgalés Orestes Barbero. "Todo lo que sea dar voz a la España vaciada y a provincias como Zamora, yo encantado", apuntó Rafa Castaño en una entrevista con este diario.

Ya fuera de los focos, lo que parece seguro es que Justo se volverá a colar en la gran pantalla. De entrada, ha conseguido la medalla de "Magnífico", lo que abre la puerta a acudir a programas especiales y enfrentarse al Olimpo de los sabios de "Saber y Ganar".

Pero no cierra la puerta a nuevos intentos en otros programas, incluido el del codiciado "rosco".

Así que esto puede que solo sea un "hasta luego". Y él, encantado de la vida.