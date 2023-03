"La residencia de la tercera edad será el gran reto social"

Luis Alberto Miguel Alonso, moleño de pura cepa, nacido el día 8 de abril de 1984, es Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de mecánica por la Escuela Politécnica Superior de Zamora del Campus Viriato. Desde junio de 2011 es alcalde del ayuntamiento de Muelas y actualmente también miembro de la Junta Directiva de Adata y presidente de la mancomunidad Tierra del Pan.

–La legislatura de la pandemia toca a su fin. ¿Se han vivido momentos complicados?

–Así es. Nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles a todos, tanto a nivel personal, como familiar y de comunidad vecinal. Desde el ayuntamiento, todos, como no podía ser de otra manera, hemos trabajado e intentado ayudar en lo que podíamos. Cada uno ha colaborado como ha podido y eso es de agradecer. Como alcalde agradezco la participación de los vecinos, de todos los empleados del ayuntamiento y de los miembros de la Corporación Municipal: José Manuel Martínez Bartolomé, Mario Carbajo Largo, Andrés Barroso Lorenzo, Ignacio Rodrigo Bartolomé, Angel Rapado Alonso y Benjamín Lorenzo Gallego.

–¿Cómo afronta usted las ya próximas elecciones municipales del día 28 de mayo?

– Con humildad y la conciencia muy tranquila. Tras doce años como alcalde, si algo tengo muy claro es que he trabajado, como mis compañeros de corporación, por el bien común de todos los vecinos y pueblos, unas veces habré acertado y otras quizás me haya equivocado. Somos humanos. Vivimos en democracia y candidatos, alcaldes y concejales, debemos asumir que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Los vecinos son los que tienen la potestad de valorar nuestro trabajo y sólo ellos tienen el derecho a decidir en las urnas. La elecciones se deben afrontar para ganarlas, sí, pero siempre desde el respeto. Se puede hacer política desde la honestidad y la verdad. No me gustaría que volviéramos a los años donde el municipio estaba dividido políticamente ya que se ha demostrado que eso no nos lleva a ningún sitio. Nuestros pueblos y nuestros vecinos deben ser la única prioridad.

Las dos plantas fotovoltaicas proyectadas en Cerezal y en Muelas ayudarán a financiar los seis millones de euros de la residencia

–¿Cuál ha sido la prioridad de la Corporación Municipal en esta legislatura que ya termina?

– Mejorar la calidad de vida en todos nuestros pueblos, Cerezal de Aliste, Muelas del Pan, Ricobayo de Alba y Villaflor, que los vecinos, los emigrantes y cuantos nos visitan se sientan a gusto y puedan disfrutar de unos servicios públicos y unas infraestructuras básicas acordes con los tiempos y las necesidades. Por ello, garantizar el abastecimiento de agua potable, renovar el alumbrado público a led e ir culminando la pavimentación de calles han centrado nuestros esfuerzos, muchas veces con fondos propios. Todo ello sin incrementar los costes a los vecinos. El agua es gratuita y por la basura se paga sólo 20 euros. Todos somos conscientes que esta es la única manera de plantar cara a la despoblación rural.

–¿Qué previsiones hay para la playa fluvial de Ricobayo?

–Esperamos y deseamos que este año el embalse mantenga un nivel de agua aceptable, tanto para garantizar el suministro domiciliario a Muelas, Ricobayo y Villaflor, como para que se pueda volver a utilizar con normalidad la zona de baño; desde el ayuntamiento hemos mejorado el entorno y sus prestaciones y sacamos a concurso la explotación del chiringuito a coste cero, pero ha quedado desierta.

–¿Cuál es ahora mismo el proyecto vital para el municipio de Muelas del Pan?

–La construcción y puesta en marcha de una residencia de la tercera edad que iría ubicada en La Era , entre el colegio Viriato y la piscina. Sin lugar a dudas. Su objetivo será prestar sus servicios a aquellos vecinos que lo necesiten y lo deseen, sin tener que dejar el municipio donde nacieron y viven. La iniciativa la aprobamos por unanimidad los ediles del PP y PSOE y eso demuestra que todos la vemos como algo necesario. No se debe politizar este asunto pues ya será la corporación que elijan los vecinos el 28 de mayo la que se encargue de seguir adelante y construirla. Tendría capacidad para 48 residentes y, aparte de la creación de empleo, contribuiría a mejorar o mantener la viabilidad de otros servicios como la farmacia o el centro de guardias médicas. Mantener los servicios de cercanía es vital y esa debe ser una de las prioridades de todos los ayuntamientos.

Los actos del Lunes de Pascua comenzarán a las 11.30 de la mañana con la salida de la procesión desde la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.

–El coste será muy elevado ¿Cómo se financiaría?

– La inversión será de alrededor de seis millones de euros y dado su alto coste, su construcción estará ligada, pues no hay otra alternativa viable, a las dos plantas fotovoltaicas proyectadas en Cerezal y en Muelas y los ingresos que reportarían la ayuntamiento. Hay que ser realistas, con subvenciones o fondos propios nos sería materialmente imposible hacerla. Decir lo contrario es demagogia pura y querer engañar a los vecinos. Debe de ser y será un centro con precios asequibles a nuestros vecinos.

–¿Estará lista la ermita del Cristo de San Esteban para la romería del Lunes de Pascua?

– Por desgracia no podrá ser. A todos nos hubiera gustado reabrirla ya, pero preferimos hacer las cosas bien. Las prisas nunca fueron buenas. En la primavera de 2017 el santuario fue cerrado al culto debido a su grave estado de deterioro que no garantizaba la seguridad para celebrar en ella misas, rosarios y responsos. Se trata de un lugar histórico y emblemático para Muelas, no sólo a nivel religioso y social, sin como patrimonio material, y los vecinos nos pidieron salvarla. Los trámites burocráticos son lentos pero al final logramos que el Obispado de Zamora cediera al Ayuntamiento de Muelas la ermita el 22 de junio de 2022, por 25 años, hasta el 2047. De esta manera pudimos iniciar las obras. Se contrató la primera fase pero la climatología abversa del otoño y principio de invierno retrasó las obras.

–¿Tenéis ya hilvanado el programa romero del Cristo?

–Sí. La romería tendrá lugar el Lunes de Pascua con unos actos religiosos y cívicos para el disfrute en convivencia y hermandad de todos los vecinos y devotos. El sábado tendremos hinchables para los niños por la tarde y una verbena popular con la orquesta Moroda Show por la noche. El domingo contaremos con petanca en el parque El Carro y flamenco con El Portal de Carmen. Los actos del Lunes de Pascua comenzarán a las 11.30 de la mañana con la salida de la procesión desde la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La misa en honor al Cristo de San Esteban será campestre y al aire libre a las 12 horas. El baile en la pradera los animaran "Los Campusinos". Allí celebraran las familias la comida y se regresará por la tarde a las 19.15 horas. Antaño tenía lugar el Martes de Pascua pero se decidió adelantarla un día para facilitar la presencia de los emigrantes que vienen a pasar al pueblo la Semana Santa.

Sobra la política basada en mentiras, engaños, malicia o guerras. El pueblo es soberano, dejemos que los vecinos decidan libremente

–Muelas del Pan es uno de los municipios de la zona con mas siniestros de tráfico: Sin carreteras no hay progreso.

–Sin lugar a dudas. Pero ya no se trata tan sólo de progresar, es una cuestión de vida o muerte. La carretera Nacional 122 , como Itinerario Europeo 82 entre Helsinki y Oporto, se ha quedado obsoleta y anticuada, –más aún desde la apertura del Túnel de Marao entre Braganza y Amarante en la autopista Trasmontana–, para garantizar la seguridad vial y la vida de sus usuarios debido al alto tránsito de transporte pesado internacional, en su mayoría potentes camiones y de gran tonelaje, trailers, que circulan entre Portugal y el resto de Europa con paso obligado por Aliste, Alba y Tierra del Pan.

–¿Cuál sería la solución ante tanto despropósito y una historia que pare interminable?

–La reconversión de la Nacional 122 en autovía con carácter de máxima urgencia, desde Zamora capital (Guimaré) hasta la frontera con Portugal en San Martín del Pedroso y Quintanilha. En la situación actual, –a sus deficientes prestaciones ahora se ha añadido el grave deterioro del firme–, circular por ella es jugarse la vida a cara o cruz. Se trata de una cuestión de supervivencia y todos los partidos e instituciones, gobierne quien las gobierne, debemos llegar a un Pacto de Estado y hacer que la autovía sea una realidad a corto plazo. Es una de las carreteras más peligrosas y con mayor siniestrabilidad de Europa y por desgracia la mayoría de los heridos y fallecidos son las gentes de Tras os Montes, Aliste, Alba y Tierra del Pan, para los vecinos de nuestros pueblos viajar a Zamora por la Nacional 122 no es ya cuestión de lujos y comodidades, es una pura necesidad, convertida en una siniestra aventura, impredecible y muy peligrosa.

– El 28 de mayo hay elecciones. ¿Cuál debería ser la pauta en los ayuntamientos rurales?

–El respeto mutuo, insisto. En política, como en la vida, no todo vale. Lo único importante son y deben de ser los pueblos y vecinos; los alcaldes y concejales estamos de paso. En los pueblos somos como una gran familia, todos nos conocemos, con nombres y apellidos, en lo positivo y en lo negativo: ayudándonos unos a otros. Sobra la política basada en mentiras, engaños, malicia o guerras. El pueblo es soberano, dejemos que los vecinos decidan libremente y cada candidato debemos asumir lo que ellos decidan. Es vital preservar la convivencia en esencia pura.