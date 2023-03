Los concejales del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria dieron luz verde a la contratación de las obras del local de usos múltiples de Otero de Sanabria, en la sesión plenaria celebrada este martes, con un presupuesto de licitación de 178.189 euros. El alcalde, José Benedicto Ledesma, dio lectura al punto y la Secretaría informó del procedimiento.

El nuevo inmueble se levantará en el mismo solar en el que estaban las antiguas escuelas y el Ayuntamiento viejo como se explicó en el Pleno a preguntas de la concejala Irene Fernández de Ahora Palacios, Vime, Remesal y Otero.

El procedimiento seguirá con la aprobación del pliego de condiciones, su publicación en la plataforma de Contratación, la recepción de propuestas de los licitadores interesados y constituir la mesa de contratación.

José Benedicto Ledesma introdujo el punto de contratación de la obra de adecuación de edificio municipal multiusos para Albergue de Peregrinos, en el edificio del Teso. La concejala de la oposición reiteró su desacuerdo "los motivos ya los expuse. Hay edificios más adecuados para poner el albergue que no es el edificio que estamos quitando al pueblo, de un servicio que tenemos. No tenemos otro que pueda estar en las condiciones que ese y lo está utilizando todo el mundo, para cumpleaños, para fiestas, para todo". No hubo contestación por parte del equipo de Gobierno, aunque ya se justificó en otros plenos anteriores.

El Pleno aprobó la contratación del servicio de limpieza de las dependencias municipales y el consultorio médico de Palacios, cuyo contrato terminó el 31 de marzo y que estuvo condicionado por las necesidades especiales de limpieza durante la pandemia.

Abastecimiento

Dentro del Plan Municipal de obras de 2022 se incluyó la obra de abastecimiento de agua y cloración en las instalaciones de Palacios que, para agilizar la contratación de las obras, se aprobó delegar en el alcalde. Se adjudicaron las superficies forrajeras para los ganaderos del municipio. Se informó al pleno de obras y licencias, previo informe favorable de la Diputación Provincial. Palacios se adhirió al convenio de la Federación de Asociaciones de Municipios con Centrales y Embalses con la Dirección General del Catastro.

En el turno de preguntas Irene Fernández preguntó por el criterio para poner dos bancos en el anejo de Vime por estar a la puerta de un vecino y bajo una pared con riesgo de caída. El concejal del PP Elías justificó la ubicación ante el hecho de que un coche pueda chocar con el banco al dar vuelta, y descartó el riesgo de que la pared se caiga. En la explanada recién asfaltada de Otero para estacionamiento y parada de autobús, la oposición solicitó una placa de limitación de tonelaje para prohibir el estacionamiento de vehículos pesados. En este caso, según las indicaciones de Secretaría, corresponde aprobar una ordenanza reguladora del tráfico. El alcalde replicó que se puede prohibir un determinado tonelaje pero no prohibir que entre ningún camión.