"Hoy día no se concibe una investigación policial sin datos de teléfonos móviles"

Con raíces en el pueblo alistano de Riomanzanas, nacido y criado en Zamora, Pablo de la Fuente es desde el año 2007 agente de la Policía Foral de Navarra, y desde 2015 trabaja en la Brigada de Delitos contra las Personas, donde investigan asesinatos, homicidios, lesiones graves, delitos sexuales cuando no hay un autor conocido y desapariciones de alto riesgo. Entre muchos otros casos, trabajó en el de La Manada analizando los teléfonos móviles de los cinco agresores, y fue quien encontró a la segunda víctima de los sevillanos en la provincia de Córdoba tras terminar con éxito una investigación en la que partía con muy pocos datos.

–Me han dicho que es usted el Policía Foral más condecorado en los 95 años de historia del cuerpo.

–No es algo de lo que me guste hablar, pero sí sería así porque soy el único policía foral que tiene cuatro medallas de Servicios Distinguidos. No es lo importante de mi trabajo, no trabajamos para que nos den medallas, sino para ayudar a la gente y, sobre todo, por auxiliar a la víctima. La mayor recompensa en este trabajo es tratar de encontrar a la persona que ha hecho mal y ponerla a disposición judicial para restaurar un poco el daño hecho a la víctima. Aunque siempre digo que a mi lo que me gustaría realmente es que pudiéramos prevenir delitos, no tener que esclarecerlos. Pero no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo.

–¿Su trabajo, básicamente, consiste en encontrar personas, normalmente a los presuntos autores del delito?

–No solamente, porque también hay que esclarecer los hechos. Cuando tienes un detenido el trabajo está casi por empezar, porque aún es necesario reconstruir los hechos con el mayor número posible de pruebas objetivas para presentarlas ante el juez. Recabar datos suficientes que determinen si esa persona es culpable, o también si es inocente. A la opinión pública esto último no le gusta oírlo, pero hay que pensar que en el futuro puedes ser tú quien se enfrente a una acusación de un delito que no ha cometido y querrás que la policía trabaje de forma objetiva. Tenemos que presentar todas las pruebas a favor y en contra.

–¿Cuál es uno de los casos más complicados de esclarecer a los que se ha enfrentado?

–Una violación múltiple ocurrida a finales de 2019, que aunque no tuvo repercusión mediática a nivel nacional, fue una agresión brutal a una mujer con discapacidad intelectual. No teníamos nada, partíamos de cero y además buscábamos a personas que estaban en situación irregular en España, con lo cual no constaban en ninguna base de datos. Fue clave encontrar un teléfono de la víctima, que estaba bloqueado, desbloquearlo y, a partir de los datos que aportan las compañías de telefonía, y de los datos aportados por la víctima en referencia al número de personas, pudimos empezar a tirar del hilo para saber dónde había estado y reconstruir lo ocurrido esa noche. Empezamos a investigar el 1 de noviembre y el 1 de enero de 2020, a los dos meses, teníamos siete detenidos, cinco de ellos fueron condenados.

–En casi todas las investigaciones les ayuda abrir los teléfonos móviles, ¿los que no nos dedicamos a esto no nos damos cuenta de la enorme cantidad de datos que llevamos en el bolsillo?

–Hoy en día prácticamente no se concibe una investigación sin un teléfono móvil. La Constitución Española protege la inviolabilidad del domicilio, pero si lo piensa, seguramente puedo saber muchas más cosas comprometedoras sobre usted abriendo su teléfono que entrando en su casa. Sabría si tiene pareja, si tiene una amante, a quién de sus compañeros le cuenta mentiras y a quién no. Si manda un mensaje de audio puedo saber el tono que utiliza y la intencionalidad con la que dice eso. Si llega a la Plaza Mayor y se hace una foto puedo ver como es su rostro. Además quedan registradas sus ubicaciones.

–¿Eso fue lo que hizo con los móviles de los cinco agresores del caso de La Manada?

–Estuve dos meses analizando sus teléfonos durante unas 17 horas al día. Contenían más de 135.000 archivos, y uno solo de los archivos era WhatsApp. Es como si hubiera montado con ellos en el coche en Sevilla y hubiera hecho todo el viaje hasta Pamplona. Acabas conociendo sus voces, te aprendes sus nombres y los de sus familiares como si fueran tus propios amigos. Cuando uno de ellos habla sabes si lo dice para incitar a otro a que haga algo... Esto ayuda pero no vale, tienes que buscar el dato objetivo, pero una vez que tienes esos datos es verdad que los hechos suelen encajar con la conducta de cada uno y con el tipo de persona que te has dado cuenta que es cada uno, y muy pocas veces te equivocas.

–¿Cómo comenzó para usted esa investigación?

–Con una llamada del trabajo que me sorprendió en Riomanazanas, porque era verano. Volvía a Pamplona y lo primero que hicieron fue enseñarme los vídeos y pedir mi opinión, sin darme la suya el resto de instructores, para no influirme. Todos llegamos a la misma conclusión: eso no es una relación consentida, no lo es en absoluto. Los vídeos los hemos visto muy pocas personas, pero quien los haya visto y ahí vea una relación consentida, tiene un problema serio.

–Por ejemplo, el juez, de la Audiencia Provincial de Navarra que emitió el voto particular...

–Solo digo que quien conozca las imágenes y ahí vea una relación consentida, tiene un problema. No hablo de nadie concreto. Es un caso que ha llevado a cambiar la legislación en España, el problema es que, para que nos demos cuenta, primero ha tenido que haber una persona que paga, que es la víctima. Se deberían cambiar las leyes sin que hubiera una víctima antes.

–Ya es la segunda violación múltiple de la que hablamos, ¿han notado que se dan más agresiones de ese tipo en los últimos años, o solamente lo parece porque salen más en los titulares de los medios de comunicación?

–Este tipo de casos ya se daban antes del caso de La Manada. Sí que pudo haber un efecto llamada en los meses posteriores a esos hechos, pero han existido siempre.

"Busqué miles de fotos de la feria de Torrecampo en redes sociales hasta que di con la víctima de La Manada en Pozoblanco" –¿Cómo halló a la víctima de La Manada en Pozoblanco, Córdoba, cuando no tenía más datos que un vídeo en el que se veían detalles como su vestido o una pulsera, pero no su cara? –Dentro de uno de los cinco terminales de móvil de La Manada encontramos un vídeo que era un abuso sexual de libro, de acuerdo con la antigua tipificación penal. El primer problema que me encontré para determinar el momento y el lugar de ese abuso es que la fecha que marcaba el terminal para ese vídeo no era la correcta, probablemente porque el dueño había cambiado de terminar en esos meses y había transferido el vídeo. Tuve que explotar más el los metadatos hasta que di con la fecha de grabación del vídeo. El siguiente paso fue saber qué fiestas había alrededor de Sevilla en esa fecha, lo que me llevó a la feria de Torrecampo. Entonces estuve visualizando todas las fotos de ese evento que existían en Internet y redes sociales, buscando algunos de los detalles que tenía. En un perfil de una caseta, que tenía más de 1.000 fotos de la feria, solo en una, había una chica con un vestido que era como el vestido que yo buscaba. Una vez que vi esa foto, que tenía decenas de interactuaciones, fui mirando todos y cada uno de los perfiles que habían interactuado con la foto, y una de esas personas tenía una foto de perfil de Facebook donde se adivinaba un lunar que también aparecía en el vídeo. Entendí que podía ser la persona que estaba buscando y saqué los datos policiales y judiciales necesarios para dar con ella. –¿Cómo reacciona ella cuando recibe una llamada, desde Navarra que no se espera para nada? –Pues se quedó en shock, imagine que no sabía ni qué es la Policía Foral. Me presenté como policía, le dije que pensaba que podía haber sido víctima de algún tipo de abuso sexual en la feria de Torrecampo, y su reacción fue echarse a llorar y decir "lo sabía, lo sabía, y nadie me creía". Le pregunté si tenía intención de denunciar, dijo que sí, y concertamos una cita en Córdoba. Bajé con un compañero y le pedí a ella que se trajera a Córdoba todos los datos y pruebas que pudieran favorecerla investigación y aportó el vestido de esa noche, que estaba roto y no lo había tirado,. También nos aportó fotografías del día de los hechos, llena de moratones, y le tomamos una muestra de cabello para llevarla al instituto de toxicología de Sevilla. Esto último era difícil de demostrar porque habían pasado muchos meses, pero había que intentarlo. –Tuvieron suerte de que ella había guardado todo tipo de pruebas tantos meses. –Sí, quedamos con ella en octubre, y la feria de Torrecampo había sido el 1 de mayo. Pero claro, ella sabía que había pasado algo y quería que se hiciera justicia. Ella lo había contado en ese momento, pero nadie le creyó. Quiero destacar su valentía.



–Cuándo lleva un caso que alcanza tanta repercusión mediática, ¿siente una presión añadida para resolverlo?

Cada agresión sexual es un fracaso de toda la sociedad

–Estamos acostumbrados, La Manada alcanzó repercusión a nivel nacional, pero cualquier asesinato que investiguemos suele aparecer en la prensa de Navarra desde el primer día. Yo me abstraigo totalmente, no me genera ningún problema porque no veo las noticias, ni siquiera me da tiempo cuando estoy investigando un caso. Cuando pasa un poco todo y las leo, no puedo más que reírme porque veo en el periódico frases mías, textuales, que yo no he filtrado y nadie de la policía tampoco. Nos ocurrió con la trama de Córdoba en el caso de La Manada, pero al menos ahí se publicaron cuando la instrucción ya estaba en el Juzgado, mientras estaba en curso la investigación no se supo nada en los medios y eso nos facilitó mucho el trabajo, que de no ser así se podía haber ido el caso al garete. Es cierto que una vez que la instrucción llega al Juzgado, tienen la obligación de entregársela a las partes, y hay muchas partes implicadas, es casi inevitable que haya filtraciones.

–¿Os llegan a dificultar la labor de investigación ciertas filtraciones?

–Si eso sucede, sí me enfado muchísimo. Entiendo que casos como asesinatos o violaciones interesan al público, e incluso es positivo para la sociedad que se sepa que alguien ha hecho algo malo, se le ha encontrado y lo va a pagar. De hecho, para eso el Juzgado tiene un departamento de prensa. Lo que no puedo entender es que por una filtración perdamos pruebas o una persona se escape. Hasta ahora a nosotros no nos ha ocurrido que una noticia nos fastidie una investigación.

–¿Siente frustración cuando no consigue resolver un caso?

–Hasta ahora no me ha pasado, creo que en mi unidad, al menos en los años que yo llevo, hemos resuelto todos los casos.

–De hecho, sé que, en 2018, detuvo a un tipo que llevaba semanas buscando cuando estaba usted de vacaciones en la playa.

Alguien que se dedica a la investigación no trabaja 8 horas al día, es imposible, cada minuto que pasa es crucial para resolver el caso

–Sí, fue una agresión muy fuerte dentro de un bar en Sanfermines, que se me encarga a mi. Tenía una imagen de una persona de blanco y rojo con un pañuelo rojo, como viste media Pamplona esos días. Empiezo a hacer toda las labores de investigación, hago difusión a las diferentes policías municipales, a Policía Nacional, a Guardia Civil, y no obtengo resultados, así que lo dejé aparcado a un lado, pero no cerrado, yo nunca cierro un caso. Llegamos a mediados de agosto, estábamos en plena ola de calor, y aunque a mi no me gusta la playa tuve que ceder por cuestiones familiares y ese día fuimos a Guipúzcoa. Como a mi no me gusta estar al sol en la arena fui a pasear, y de pronto veo un individuo que pienso que es el que estaba buscando, así que discretamente le hago un seguimiento en la playa para asegurarme, hasta que me doy cuenta de que tenía algún tipo de daño en la mano con la que yo pensaba que había cometido la agresión. Llamé a la Ertzaintza, lo detuvieron, lo identificamos y acabó condenado. Sí era él.

–Esta historia me dice que usted nunca descansa del todo, siempre es policía.

–Nunca, el que me conoce sabe que estoy 24 horas al día pensando en los casos.

–¿Se lleva el trabajo a casa en la cabeza?

–En la cabeza, y desde el año 2020 a raíz de la pandemia, en el ordenador, porque llego a casa y sigo teletrabajando. Pero es normal, el análisis de la telefonía si no lo llevas al día no lo sacas nunca. Una persona que se dedique a la investigación no puede echar ocho horas al día, es absolutamente imposible, porque cuanto más tiempo transcurra, más complicado será resolver el caso.

–¿Cuántas horas llegas a trabajar a la semana?

Cuando a una mujer la violan, no la están violando unos minutos, sino que la violan todos los días de su vida porque violar es ir a hacer un daño irreparable en lo más profundo de la persona

–No sabría cuantificarlo, pongo en el calendario las horas que hago en la oficina, pero hago más en casa. Por ejemplo, el 15 de enero estaba en Zamora y me llamó mi jefe a las ocho de la mañana porque había un asesinato en Navarra, cogí el coche, salí directo a Navarra y habré enlazado 26 días seguidos trabajando 16 horas diarias. La investigación sigue abierta, pero el 13 de marzo detuvimos al presunto autor en Madrid con la colaboración de la Policía Nacional.

Me gustaría seguir los pasos de coronel Vicente González y poner a Zamora en el mapa

–¿Le afecta psicológicamente tratar con casos tan duros como asesinatos y violaciones?

–En el cine puedo ver una escena de un asesinato, pero no puedo ver una escena de una agresión sexual. Me levanto y me voy. Me parece de los peores crímenes que se pueden cometer porque deja a la víctima marcada de por vida. Alguna vez he dicho que cuando a una mujer la violan, no la están violando unos minutos, sino que la violan todos los días de su vida porque violar es ir a hacer un daño irreparable en lo más profundo de la persona. Y hay casos en los que además se revictimiza a la mujer, como uno que ocurrió en el Nafarroa Oinez (un encuentro anual entre ikastolas) de Elizondo, donde la víctima era menor de edad y el agresor llevó a cabo una campaña de desprestigio de la víctima en grupos de WhatsApp en la que participó gran parte de la sociedad. Tenemos que concienciarnos de que los delitos de agresión sexual son un fallo de toda la sociedad. Algo estamos haciendo mal.

–Su unidad también trabaja, junto a otras, en las desapariciones involuntarias en el medio rural, el tema que le trajo a las jornadas organizadas en Zamora por la Guardia Civil.

–Sí, y formo parte del Centro Nacional de Desaparecidos. En Navarra el dispositivo es un poco diferente, porque cuando hay una desaparición en el monte la búsqueda la llevan a cabo los bomberos, y lo hacen muy bien. Nosotros apoyamos en las medidas que requieren una autorización judicial. Otro tipo de desapariciones son diferentes y sí las llevamos nosotros directamente. En la Policía Foral estamos muy agradecidos con la Comandancia de Zamora por invitarnos a estar jornadas, están demostrando ser punteros en este tipo de sucesos y creo que los ciudadanos de Zamora pueden estar tranquilos y orgullosos de la Guardia Civil que tienen.

–Lleva muchos años viviendo en Navarra, ¿aún sigue vinculado a la provincia de Zamora?

–Sí, sigo muy pendiente de todo lo que ocurre en Zamora, de los resultados del Zamora CF cada semana, de las noticias de aquí. Y para mi, desde fuera de Zamora y como persona que también ha trabajado en el Ejército, siempre ha sido un referente el coronel Vicente González, que ha llevado el nombre de Zamora por todo el mundo. El Grupo Táctico Zamora ha estado desplegado en Kosovo, en Afganistán, es conocido en toda la OTAN y creo que en Zamora no valoramos lo suficiente la labor del coronel Vicente González. Para mi es un referente y me encantaría poder seguir sus pasos y poner a Zamora en el mapa.