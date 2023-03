Nueva manifestación de la Plataforma por la Sanidad en la Zona Básica de Salud de Tábara con críticas a la delegada de la Junta, Leticia García, "por no dar respuesta a nuestras reivindicaciones".

El pasado martes presentaron una queja formal ante la Delegación Territorial de Zamora, "puesto que no descuelgan el teléfono en las diferentes consultas del Hospital Virgen de la Concha. Dos semanas llamando para una consulta en Digestivo, así como para realizar el cambio de día para hacerse una simple sangría. Me decía una profesional del mencionado hospital, que no era culpa de las personas que allí estaban, sino de los que están más arriba" han denunciando en la concentración de hoy.

Apelan desde Tábara a que "dejen de invertir en la sanidad privada e inviertan en la pública, de modo que haya suficiente personal para atender a los pacientes. Que dejen de regar la sanidad privada con nuestro dinero. La salud de las personas no puede depender de la tarjeta de crédito, sino de la tarjeta sanitaria” ha clamado el portavoz de la plataforma tabaresa.

Anuncian nuevas quejas antes el Procurador del Común, que es la "única institución que está cumpliendo con sus obligaciones. La única Institución que nos está sacando la cara, y por ende, mediante la cual hemos conseguido cosas tan esenciales, como que adelanten las consultas de especialistas en los hospitales Virgen de la Concha y Provincial de Zamora: Digestivo, Psiquiatría, Traumatología, etc".

La plataforma tabaresa estará presente el 6 de mayo asistiremos a la manifestación convocada en Zamora, en defensa de la Sanidad Pública.

Reivindicaciones

- Médico y enfermera/o de guardia las 24 horas del día. Si salen a un servicio, el Centro de Salud queda cerrado.

- Fisioterapeuta. La población es muy longeva. Necesitar rehabilitación no se puede convertir en una ruta turística que dure toda la mañana.

- Geriatra. Totalmente necesaria en una población tan longeva. Se evitaría la congestión hospitalaria y los pacientes estarían mejor atendidos.

- Refuerzo en pediatría. Tienen que atender al menos dos días por semana a nuestros pequeños, tanto a enfermos como a sanos.

- Psiquiatra. Se constata la necesidad de que la consulta sea semanal, dada la saturación y el enorme retraso de atención a los pacientes, que llega a tardar alrededor de seis meses para ser recibidos.

- Profesionales de apoyo para cubrir bajas, permisos y vacaciones. Esto redundará en beneficio, tanto de los profesionales como de los pacientes.

- Eliminación de la Cita previa. En poblaciones hasta 100 cartillas, no tiene sentido. Además, hacen falta administrativos que atiendan a los pacientes y no máquinas.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas asistentes a la manifestación, así como a los medios de comunicación, pues sin ambos, no sería posible la continuidad.