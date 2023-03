La estación de Alta Velocidad de Otero registró 20.000 usuarios en el 2022

Unos 20.000 usuarios pasaron por la estación Alta Velocidad de Otero de Sanabria en 2022, datos que elevada al último Pleno el alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, en contestación a la pregunta del concejal del Grupo Popular, Gustavo Alonso Chimeno, sobre qué gestiones había hecho en relación a la estación y el servicio, formulada con anterioridad y que quedó pendiente hasta la siguiente sesión.

El alcalde reconoció las deficiencias en la estación AV Sanabria, en cuanto a las infraestructuras, especialmente la construcción del ascensor que salve la altura entre el andén y el edificio de viajeros. Tras reunirse con los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "creo que se va a solucionar. Sí que es verdad y estoy absolutamente de acuerdo, yo que soy usuario, cuesta y se ve mal. La rampa es terrorífica por no decir otra cosa, y cuesta subir con carros". Ahondó en las gestiones para incluir la estación AV Sanabria en el bono para viajes recurrentes.

Aprovechó su intervención para criticar a "los ausentes" como el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y que los populares "se interesen ahora por la estación, cuando nunca no han movido un dedo. Esta es la ventaja de llevar muchos años en el cargo, el que se ve a los ausentes a los que nunca han estado absolutamente en nada".

Fernández defendió "todo" lo que han hecho "todos para que la estación esté ahí. Todo lo que hemos hecho todos, menos el PP y ustedes. Hemos recogido cuatro veces más de 3.000 firmas, desde Álvarez Cascos hasta antes de ayer. Hemos tenido la colaboración fundamental de los taxistas de Madrid, de la gente Portugal, con la gente de la asociación RIONOR manifestándonos en la estación, hemos estado recogiendo firmas con la COAG en Otero el día de Los Remedios. Hemos estado en todos los sitios y el PP en ningún sitio".

Reprochó que "esta estación para ustedes no existe. Nunca han hecho nada, nunca han dicho nada. El Partido Popular de Zamora nunca ha dicho nada de la estación". El alcalde profundizó en sus críticas "que si el tren madrugador no llega a Zamora y no he visto nunca una declaración de que el tren madrugador llegue a Sanabria. Que líneas no hay, que si los bonos… los tuvimos que solucionar desde aquí".

La concejala popular, María Martínez Santiago, contestó que el bono "beneficia a los que van y vienen a trabajar. No beneficia ni al turismo, ni la estacionalidad, los vecinos de Sanabria –en plural- no tienen un medio". El alcalde reprochó la interrupción en su exposición. La concejala Martínez se reconoció "usuaria" y pagadora de su billete. Y el concejal socialista, Manuel Santiago Sánchez, se lanzó con un “no tienes ni puta idea".

El alcalde recalcó que "la estación es de Sanabria, de toda la comarca" y "ha sido un grano del PP" e insistió en los "20.000 usuarios" de los sanabreses que van y vienen al médico o lo que sea. Los usuarios "recurrentes son muchos". Y remarcó el alcalde "algunos médicos se quedarán gracias al tren. Esos los incentivos que tiene que hacer la Junta de Castilla y León para que los funcionarios no escapen. Incentivar como están incentivando en el viaje a Zamora, a la Gudiña o a Ourense". Y subrayó que a Zamora solo le preocupa "el madrugador" y defendió su gestión por las líneas de interés público.

A tenor de la pregunta del número de viajeros formulada por este diario a la entidad pública empresarial RENFE, sobre el número de viajeros que han usado la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, excusó facilitar el dato por "estrategia empresarial". Pregunta que se formuló a raíz de la exclusión de esta estación de Sanabria de los bonos para usuarios recurrentes de la comarca a la capital de la provincia. Aunque sí se dan otros datos de toda la línea Madrid –Galicia.