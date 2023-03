Los trabajadores de Roales no han cobrado la nómina de marzo al no haber secretario

Los trabajadores del Ayuntamiento de Roales no han cobrado a día de hoy, 16 de marzo, el sueldo de este mes.

El Ayuntamiento lleva dos meses sin secretario, y por lo tanto paralizado, con el consiguiente perjuicio no solo para los empleados municipales sino para todo el pueblo.

El alcalde, David García, ha expresado a los vecinos su preocupación ya que, si la situación no se resuelve en los próximos días, "el Ayuntamiento podría perder cerca de 200.000 euros" al no poder cumplir varios plazos administrativos en materia de contratación, subvenciones, licitaciones y justificaciones.

Entre los asuntos más urgentes, además de las nóminas de este mes, están una subvención con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, por importe de 28.966,56 euros, que exige presentar en plazo el proyecto y la cuenta general; el Plan de Obras Municipales de la Diputación, por un importe de casi 100.000 euros; un requerimiento de la Consejería de Educación de certificados de Secretaría sobre la titularidad del centro educativo, relacionados con una ayuda de 40.000 euros; la ayuda de infraestructuras turísticas, también de la Junta de Castilla y León, de 59.900 euros. Documentos que necesitan siempre la certificación de un secretario-interventor.

El titular, en comisión de servicios en Corrales, Casaseca de Campeán y la Mancomunidad Tierra del Vino, será requerido para volver a su plaza

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene pendiente la cuenta general, la cuenta de liquidación y el presupuesto municipal del año que ya ha empezado, además de las obligaciones trimestrales y finales con la Agencia Tributaria y el pago de facturas pendientes.

El titular de la plaza de Secretaría para la agrupación de Roales del Pan y La Hiniesta se encuentra en comisión de servicios, por lo que actualmente trabaja como secretario para los ayuntamientos de Corrales del Vino y Casaseca de Campeán, y en la Mancomunidad de la Tierra del Vino.

La persona que cubría su plaza en Roales del Pan y La Hiniesta dejó el trabajo por motivos personales solo un mes y medio después de llegar.

Entonces, los ayuntamientos abrieron un proceso de selección para la provisión con carácter interino del puesto de Secretario-interventor, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 13 de enero.

Entre los aspirantes que cumplen los requisitos se elaboró una lista para cubrir la plaza, al menos mientras dure la comisión de servicios. En la baremación participaron funcionarios de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, después la propia Administración autonómica anuló el proceso, debido a que la plaza ya está adjudicada a la persona que tiene la comisión de servicios.

Según han comunicado al Ayuntamiento desde la Junta de Castilla y León, la plaza debe volverla a ocupar su titular. El alcalde de Roales, por lo tanto, solicitará el fin de la comisión de servicios, aunque ha asegurado a este diario que "añadiré una coletilla dejando claro que no estoy de acuerdo".

El regidor, David García, ha declarado a este periódico que "ninguna ley dice que cuando cesa la persona que cubre la plaza de un funcionario que está en comisión de servicios, se tenga que terminar la comisión de servicios, eso es un criterio que de repente decide aplicar la Junta de Castilla y León, pero hasta hace bien poco no era así", y lamenta que el cambio de criterio de la Administración autonómica "no solo tiene paralizado el Ayuntamiento, pues ya podríamos tener un secretario interino" sino que además "perjudica a la persona que está en comisión de servicios y también a Corrales y a la Mancomunidad de la Tierra del Vino, que se van a quedar sin secretario", por lo que cree que con decisiones de este tipo "la Junta de Castilla y León no mira los pueblos".