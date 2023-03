Mujeres de Arcenillas han protagonizado un "paseo por la visibilidad", acto encuadrado en la conmemoración del 8-M, Día de la Mujer. "Una oportunidad para generar conversación, crear opinión y motivar compromiso. Un altavoz para recordar el potencial de las mujeres que viven en el medio rural. Una forma de tomar concienciar de que desde aquí, desde el pueblo, las dificultades son mayores. Y hoy nosotras vamos a poner la memoria, el cuerpo y la voz a las historias de vida de estas mujeres, que reflejan nuestra realidad" han proclamado en la lectura del manifiesto.

Se ha incidido en que la situación y las problemáticas "que estamos viviendo en nuestros territorios nos hacen buscar de forma urgente la fuerza y la palabra entre nosotras: para crear vínculos, sacar las sillas a la calle, no callar nunca más, no volver a sentirnos solas y recordarnos todos los días del año".

Las mujeres de Arcenillas denuncian la marginación y el olvido que ha sufrido en el mundo rural. "Siempre en la sombra, pero llevando el peso. Dueñas de nada, pero encargadas de todo".

Y han apelado a la unión y la solidaridad: "Para seguir avanzando, para una reconstrucción colectiva de la sociedad, el trabajo tiene que ser en equipo y el equipo aquí es toda la población en total igualdad, quienes estamos hoy escuchando, quienes cada día intentamos que este lugar donde vivimos sea más amable. Que se reconozca el esfuerzo y la valía de las mujeres del rural. Queremos trabajar juntas por otro porvenir, aprender a volver a conmovernos". Denuncian la pérdida de servicios, como los autobuses para ir a Zamora. "Necesitamos que se nos reconozca y se nos escuche más y mejor".

"Dicen que el 8 de marzo es de todas. Pero lo que sale en los medios y en las redes no suele ser así. En general no se va más allá de las ciudades, de nombrar y celebrar a mujeres de los círculos más sonados, más llamativos y más conocidos. ¿Y dónde quedamos las mujeres rurales? ¿Cómo sacar de la sombra lo que no se conoce? ¿Cómo valorar unas manos que trabajan pero que, a vista de muchos, siguen siendo invisibles? Con la cantidad de ellas que somos, ¿cómo no tenemos más hueco? Porque los pueblos sin nosotras no son nada, se quedan vacíos, les damos la vida. En la lucha de las mujeres cabemos todas. Por un 8M de mujeres rurales y visibles" han sentenciado las mujeres de Arcenillas en la conmemoración del Día de la Mujer, trasladada a hoy, sábado.