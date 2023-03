Un centenar de reses “abandonadas” ponen en jaque a los vecinos de Pedroso de la Carballeda

Un centenar de vacas “mostrencas”, supuestamente abandonadas, traen en jaque a los vecinos de Pedroso de la Carballeda y a su Ayuntamiento, Manzanal de Arriba, que han solicitado la intervención de la Junta de Castilla y León y de la Subdelegación de Gobierno para que se saquen todos los animales que campan a sus anchas por los terrenos y hasta por el casco urbano, poniendo en peligro la integridad de niños y adultos. El autobús escolar se ha encontrado con los animales en la mitad de la vía, teniendo que parar, como decenas de conductores que circulan por la vía habitualmente.

Los animales están censados en el municipio de Villardeciervos y están identificados con su correspondiente crotal y su titularidad. El ganadero responsable de las reses ha desplegado pastores eléctricos por diferentes zonas del pueblo, cerrando incluso acceso a propiedades particulares, sin el correspondiente proyecto visado por la Consejería de Industria.

La denuncia vecinal se presentó el 9 de diciembre, tras reiteradas quejas verbales, exponiendo la presencia de bovinos sueltos sin control, lo que propició la inspección de los Servicios Veterinarios de Puebla de Sanabria, 15 de diciembre, que certificaron la presencia de 32 ejemplares “vacas y terneros a ambos lados de la carretera” y “en el casco urbano, también sin control”. Los Servicios Veterinarios hicieron constar que “no existía documento sanitario de traslado que justificara la ubicación actual de los animales, ni como movimiento de trashumancia”. Se abre expediente sancionador de acuerdo al Reglamento de Sanidad Animal de Castilla y León.

En aplicación del Reglamento de 1905 –de hace casi 120 años- corresponde al Ayuntamiento hacerse cargo de las reses mostrencas, a la par que notifican al titular la tramitación del expediente sancionador. Se identificó la titularidad de los animales sueltos. La alcaldía ha contabilizado hasta 42 cabezas de ganado, aunque los vecinos sostienen que rondan el centenar.

El Ayuntamiento de Manzanal traslada a la Subdelegación de Gobierno las “numerosas quejas que de forma verbal se han recibido en este Ayuntamiento, dado el peligro que supone para las personas” el ganado sin control alguno, además del riesgo de accidentes en la carretera provincial ZA- P-2640. Desde la Alcaldía se solicita a la Subdelegación vigilancia para evitar accidentes en la vía y daños personales a los vecinos, especialmente a menores.

Desde el Ayuntamiento también se pidió información a los Servicios Veterinarios, quienes notificaron a fecha 8 de febrero que el titular no había presentado la documentación y se le había requerido de forma urgente “recoger y hacerse cargo de los citados bovinos”. De acuerdo al reglamento de 1905 la alcaldía tiene que hacerse cargo de las reses abandonadas “quedando bajo su custodia y procediendo a comunicarlo a su titular”. La Alcaldía señala que el titular de los animales no reside en el municipio y no puede notificar al no constar sus datos ni residencia.

En un giro inesperado de los acontecimientos la alcaldía, al no tener personal, ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno que con la intervención de la Guardia Civil “se presente el ganado a esta Alcaldía y poder realizar las pruebas e investigaciones diagnósticas a fin de determinar que no padecen enfermedad infectocontagiosa o parasitaria”. Y la alcaldía se remite precisamente al reglamento de 1905 para trasladar la competencia de recoger a los animales a Guardas Municipales, Guardia Civil y todos aquellos Agentes de la Autoridad, y ponerlos a disposición del Ayuntamiento. En cuanto a las pruebas veterinarias, correspondientes a Sanidad Animal, es competencia de los Servicios Veterinarios y no municipal, como expone la alcaldía.

“El alcalde, en seguida que se haga cargo de una res, nombrará un depositario de confianza, al cual encargará de su cuidado con esmero y economía” como recoge el artículo 9 de reglamento casi decimonónico vigente para estos casos. Cualquier traslado de reses, según la Ley de Sanidad Animal, más reciente de 1994, recoge que los animales trasladados sin la correspondiente documentación serán retenidos y aislados como sospechosos de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria. Los Ayuntamientos “en caso necesario, fijarán lugares para la estancia de los animales”.

Las reses campean libremente con su crotal identificativo por el pueblo de Pedroso de la Carballeda, ante el temor de los vecinos, y mientras las administraciones dirimen quién recoge a estas mostrencas, que no lo son porque están claramente identificado el titular de las reses.