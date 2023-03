Luisa Velasco Riego, doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca y máster en violencia de género, presentó este sábado la guía para adolescentes "Te quiere si te trata bien. Por los buenos tratos y contra la violencia de género".

Compartió el acto con el ilustrador de la obra, Miguel Ángel Castro González y alcalde de Puebla, José Fernández Blanco. Ante un auditorio completo de padres y educadores, el alcalde abrió las intervenciones señalando que "los pueblos no pueden quedar al margen de Violencia de Género" y apoyó las inversiones de Pacto de Estado contra la violencia de Género, 200 millones de euros, que para Fernández "no son suficientes" ante la realidad diaria de casos. Recordó a una de las últimas víctimas "María del Carmen, de Zaragoza, vilmente asesinada en presencia de su niño".

"Los hombres son parte del problema pero también lo son de la solución. No solo atañe a las mujeres"

Adolescentes en el punto de mira

Para Fernández leer la guía "ayuda a saber identificar los buenos comportamientos de los tóxicos y conceptualizar el maltrato, reconocerlo, entenderlo y, si llega el caso, denunciarlo". Miguel Ángel Castro reconoció su apoyo incondicional a la lucha contra la Violencia de Género, con su colaboración en el proyecto "darle color al contenido" a esta guía que es "una herramienta que, por desgracia, había que hacer y que creo que va a tener mucha utilidad".

Va enfocada "a los adolescentes y los jóvenes y creo que es donde hay que empezar". Reconocía su agradecimiento a Luisa Velasco y a la concejala de Asuntos Sociales, María Teresa Puertas, de poder contribuir "y que hayan contado conmigo".

Luisa Velasco subrayó la colaboración del Ayuntamiento en todas las iniciativas que ha propuesto en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Subrayó tanto el respaldo parlamentario al Pacto de Estado como la importancia de estas acciones, dentro del eje de sensibilización, de los 10 que contempla.

El 71% de las mujeres entre 16 y 24 años han sufrido violencia física, psicológica o sexual

Invitó a los padres a "dialogar" con los jóvenes porque "creo que muchas veces no hablamos con los chicos y las chicas en casa" y dar importancia a los cambios de actitud de chicos y chicas. Incidió en que "sí existen relaciones tóxicas en parejas jóvenes adolescentes". Poder identificar las señales de alarma cuando están en estas situaciones, que afectan no solo a las chicas sino también a los chicos "los hombres, los chicos, son parte del problema pero también lo son de la solución. No solo atañe a las mujeres".

La guía ofrece información para prevenir, detectar y actuar, además de aclarar conceptos como igualdad, feminismo –la igualdad entre hombres y mujeres-, micromachismos, la detección de la violencia sicológica, el control, que es "la antesala a la violencia física".

Vergüenza, culpa, ansiedad, falta de autoestima están presentes en prácticamente todas las víctimas

Con esa violencia física "tendrá mucho más miedo a actuar" para salir de esa violencia en la pareja. Alerto de las "segundas oportunidades" ante una ruptura por el riesgo y que "nunca acudan solas a hablar con su exnovio". Alertó del momento de mayor riesgo "se produce en el momento de la ruptura".

Luisa Velasco se remitió a datos de los últimos estudios sobre Violencia de Género, de 2019 a 2021, donde el 71% de las mujeres entre 16 y 24 años han sufrido violencia física, psicológica o sexual; de 25 a 34 años el porcentaje es del 68%. Dejar en ridículo, insultos, control del móvil, presión en las relaciones sexuales no deseadas son "conductas muy presentes" entre los adolescentes y que "son conscientes de lo que está ocurriendo".

Vergüenza, culpa, ansiedad, falta de autoestima están presentes en prácticamente todas las víctimas, frente a "la doble fachada de los agresores" porque siempre es amable, educado, con una sonrisa afuera.

En el debate posterior se incidió en el papel de la educación, del ámbito familiar, de los medios de comunicación, de las redes sociales.