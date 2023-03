Introducir en el mundo digital a mujeres del entorno rural que han trabajado en el sector agrario. Ese es el objetivo de los cursos organizados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que han participado 36 alumnas, varias de ellas de origen extranjero, por lo que también ha servido como una oportunidad para la integración de las migrantes.

La Subdelegación del Gobierno presentaba el pasado mes de diciembre este proyecto promovido como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dirigido a mujeres que estén o hayan estado integradas en el Plan de Fomento del Empleo Agrario de la comarca de Toro.

Un total de 36 mujeres de Venialbo, Villabuena del Puente, El Pego, Morales de Toro y Fuentesaúco se unían a esta acción formativa del Gobierno, financiada con fondos europeos y que ha constado de 52 horas lectivas divididas en dos bloques: "Iniciación de competencias digitales básicas" y "Competencias digitales básicas para el empleo".

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y la directora provincial del SEPE, Elena Hernández, asistían el pasado viernes a la clausura del curso celebrado en Fuentesaúco, el más numeroso, con 10 alumnas matriculadas, y también el más especial, pues seis de ellas son de origen marroquí, aunque afincadas desde hace años en la localidad zamorana.

Un valor añadido a un proyecto que, en este caso, ha ido más allá de la simple formación como relata la docente del curso, Elena Villoria: "Cuando me explicaron el alto porcentaje de mujeres marroquíes que iba a tener en el grupo pensé que quizás alguna dejara la formación a la mitad al ser un curso largo y denso, pero ha sido maravillosa su implicación, con una asistencia plena a todas las clases".

Reconoce Elena que ha habido cierta adaptación a la situación particular de estas mujeres: "Normalmente las clases son de lunes a viernes y de 16.30 a 20.30 horas. En este caso nos pidieron reducir una hora para salir antes y por eso los cursos se han alargado más en el tiempo. Para ellas llegar a casa tan tarde suponía un trastorno en su vida cotidiana: las cenas, los niños pequeños que muchas de ellas tienen… Así que se les dio esa facilidad para que pudieran estar tranquilas".

Con el horario ajustado para facilitar la conciliación familiar, el curso comenzaba a andar en Fuentesaúco el pasado mes de enero en las dependencias municipales puestas por el Ayuntamiento al servicio de la empresa Euroformac, que facilitó desde el principio el material y los equipos necesarios para todas las alumnas. Según Elena Villoria: "Ha sido un curso muy especial porque no nos hemos ceñido sólo al programa. Hemos tenido que adaptarnos a las dificultades que algunas de estas mujeres tienen con el idioma. A pesar de llevar años en Fuentesaúco entienden el español pero no lo hablan ni lo escriben. Así que hemos utilizado actividades interactivas o juegos para hacérselo más fácil. También hemos tenido en cuenta de forma especial sus necesidades, sus inquietudes e intereses en cuanto a los contenidos".

Cuenta la formadora del curso cómo una de estas mujeres le pidió expresamente información sobre webs sobre el carnet de conducir: "Estaba muy interesada en sacarse el carnet de conducir, pero como es muy caro me pidió que le enseñara dónde podía ir leyendo algún manual para ir haciendo tests".

Hacerse una cuenta de correo, enviar mails y archivos adjuntos, consultar cuentas bancarias o realizar compras on line… Actividades básicas para cualquiera de nosotros que sin embargo para estas mujeres no estaba al alcance de su mano… hasta ahora: "tienen mucha dependencia de los hijos o de los maridos que son los que se lo hacen todo y lo que pretendemos en estos cursos es que sean más autónomas e independientes, que no dependan de nadie para hacer determinados trámites".

Las asistentes a este curso han podido, además, formarse para la búsqueda de empleo. "Han aprendido a diseñar un curriculum o a enfrentarse a una entrevista de trabajo. Hemos hecho simulaciones de cómo exponerse de acuerdo a su perfil. Normalmente vienen de trabajar como peón de servicios múltiples, barriendo calles y dependencias municipales o trabajando en labores de jardinería e incluso de peones en la construcción, pero hemos hecho prácticas también para perfiles de cocina, de monitoras o de cuidadoras. Estas dinámicas les van a venir muy bien para buscar futuros trabajos".

La mayor dificultad ahora para algunas de ellas sigue siendo la barrera del idioma: "Las más jóvenes no tienen ningún problema, hablan español y si no lo aprenden, pero las mayores aún se retraen mucho. Entre ellas hablan árabe y en su vida cotidiana también. Les he animado a que lo intenten, que lo practiquen, que hagan cursos como este… pero están muy encerradas en su mundo y no es fácil. No tienen coche para trasladarse a Toro o a Zamora, tienen sus hijos, su casa… Por eso este curso lo han agradecido tanto, al lado de su casa y sin necesidad de trasladarse”

Tanto el subdelegado del Gobierno como la directora provincial del SEPE han manifestado su satisfacción al comprobar in situ el resultado de este Plan de Alfabetización Digital para la mujer rural que, en el caso de Fuentesaúco, ha tenido un componente de integración añadido. Según la docente Elena Villoria: "Han aprendido, han disfrutado, han compartido tiempo y experiencias con otras vecinas del pueblo. Hemos acabado el curso con una merienda típica de su país, con mucho té y mucho baile. Están muy contentas y para nosotros ha sido muy especial".