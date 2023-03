El pueblecito de Zamora que planta cara a la despoblación: 13 nuevos vecinos en dos años

Manzanal del Barco afrontará la mejora del camino rural asfaltado que comunica la localidad con la vecina Santa Eufemia del Barco para mejorar las comunicaciones y garantizar la seguridad vial.

Los trabajos se centrarán principalmente en dotar a la vía de comunicación de una nueva capa de rodadura de aglomerado en caliente. El consistorio ha ganado la batalla con la eólica "Naturgy" que costeará los gastos, tras el deterioro producido durante la ampliación del parque eólico "El Hierro" en la “ierra de Cantadores: Marquiz y Losacio.

Integran la Corporación Municipal cuatro ediles del PP, Luis Miguel Mezquita González (alcalde), Esther Mezquita Santiago, Adrián Arguello Calvo y Víctor Pastor Ferrero); y uno del PSOE, José Anta Fernández.

Los jóvenes ediles son conscientes que "durante estos cuatro años, en nuestra legislatura actual, siempre habrá quien diga que no hemos hecho nada bien, pero lo cierto es que no hemos dejado de trabajar. La cuestión es que la mayoría de las cosas que se hacen no se ven y sin embargo por dentro llevan mucho trabajo hasta que se sacan adelante".

Manzanal del Barco cuenta con 134 vecinos (70 hombres y 64 mujeres): "Se ha conseguido atraer nuevos vecinos, sin ninguna raíz manzanalina, para vivir en nuestro municipio, ofreciendo viviendas a un precio asequible". En los dos últimos años se creció en 13 vecinos: en 2020 se había bajado a 121.

Abastecimiento

Manzanal del Barco ha sacado adelante en los últimos cuatro años ambiciosas y necesarias apuestas relacionadas con la mejora del abastecimiento domiciliario de agua. La principal fue mejorar el sistema de potabilización en las instalaciones del Camino del Calvario que sufrían graves deficiencias. Con un presupuesto de 17.442 euros (15.699 aportados por la Diputación de Zamora y 1.742 por el ayuntamiento), se erradicó el problema de cal y una doble bomba con un bar de presión garantiza el suministro a todo el pueblo.

Junto a la Casa Consistorial de ha habilitado una nueva fuente urbana de agua potable “para que en los más calurosos días estivales a los niños no les falte hidratación mientas disfrutan de los juegos en la Plaza Mayor".

Se ampliaron las lagunas para garantizar el abastecimiento del ganado ovino: principal motor económico del municipio; y se sacó una salida de un manantial alternativo al habitual de consumo, bebederos de "La Mayada", para el riego del parque. A los jardines se les ha dotado de riego automático y se han mejorado las zonas verdes: "Hemos plantado un montón de árboles, aunque no todos ellos han sobrevivido".

Entre las actuaciones sacadas adelante ha estado la restauración de antiguo reloj de la plaza por una pantalla digital en la que se pueden poner un montón de recursos visuales y de audio para prestar servicios a todos los vecinos y familias del pueblo.

Muy buena a acogida ha tenido el parque biosaludable para el entrenamiento físico y mental de las personas de la tercera edad (mayoría), ya disponible aunque, no obstante, aún quedan cosas y aparatos por incluir: "Esperamos tenerlo terminado muy pronto".

El Ayuntamiento ha aceptado la "donación de alguna propiedad de vecinos que no quieren hacerse cargo de ciertas ruinas y los riesgos que ellas entrañaban: se le ha puesto remedio creando pasos de calles más amplios y, además, con la intención de crear en esos puntos zonas verdes con espacios ajardinados".

En lo referente a infraestructuras básicas urbanas se apostó por renovar la capa de rodadura de varias vías urbanas que se encontraban en muy mal estado como la calle El Molino"; y se dotó de calefacción al Centro Cultural y a la Casa Consistorial.

Normativa urbanística

Así mismo se han facilitado los trámites, peticiones individuales de vecinos del pueblo, cuyos casos entraban en conflicto con la normativa urbanística, la cual es demasiado genérica y en muchos casos no se aplica en las circunstancias particulares del municipio, por lo que cada caso requiere de un estudio específico.

La crisis sanitaria originada por la pandemia puso contra las cuerdas a toda España, pero aún más si cabe, a pueblos pequeños como los de la Tierra de Alba. El Ayuntamiento de Manzanal del Barco decidió no subir los impuestos y, aparte, para ayudar al sector ganadero en esos tiempos tan difíciles, se decidía no cobrar un semestre de la declaración de censo animal.

A raíz del confinamiento algunos manzanalinos decidieron regresar al pueblo para trabajar allí aprovechando las nuevas tecnologías. El consistorio colaboró de manera muy importante abriendo un espacio coworking en las antiguas escuelas.

Uno de los grandes esfuerzos se centra en tener presencia en internet para alcanzar mayor visibilidad a través de la página web del ayuntamiento. "En cuanto a las redes sociales tratamos de mantenerlas lo más activas posibles, para llegar a un mayor número de personas y también para mantener más conectados entre sí a toda la gente manzanalina, tanto a quienes viven constantemente en el pueblo, como a los que viven fuera".