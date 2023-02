"Se hace saber...": vuelve el pregonero a un pueblo de Zamora

Hacía cuatro años que la pita no sonaba por las calles de Fuentesaúco. “Se hace saber…”. El tonillo cantarín de Vicente Mola recupera una tradición prácticamente extinguida en el medio rural, a pesar de que antaño formaba parte del paisaje humano del pueblo.

La decisión del nuevo equipo de gobierno de Fuentesaúco de restablecer la popular figura del pregonero evoca vivencias perdidas y pone en valor una tradición hoy desplazada por redes sociales. En la era de las nuevas tecnologías, la presencia de una persona, visible y cercana, que informa a sus vecinos de los asuntos de interés, despierta la nostalgia de un tiempo pasado.

Vicente Mola, trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento saucano, había ejercido durante años también la función del pregonero. Y tras un paréntesis, la decisión del recién estrenado alcalde, José María Ramos, ha permitido al popular vecino desempolvar la pita y preparar su bicicleta para volver a recorrer calles, plazuelas y esquinas.

La primera encomienda, el anuncio de la función gratuita que ayer se presentaba en el Teatro Municipal de Fuentesaúco. “Nuestro objetivo es que todo el mundo pueda disfrutar de la oferta cultural del pueblo. Las redes sociales son muy efectivas, pero hay un grupo de población, sobre todo los mayores, que no hace uso de ellas y no se enteran de ciertas cosas. Me da pena cuando algún vecino me dice que no acudió a un acto cultural porque no lo sabía. No queremos que eso vuelva a ocurrir y para eso estará el pregonero que va a tener informado a todo el mundo” explica el alcalde saucano.

José María Ramos tomó esta decisión en una conversación con el concejal Anselmo Tejero. Ambos coincidieron en la conveniencia de recuperar esta figura tan importante a lo largo de la historia, pues era la única manera de dar a conocer las noticias de interés para el pueblo.

Antaño, cuando ni por asomo se intuían las nuevas tecnologías, redes sociales, Internet o bandos electrónicos, el pregonero se encargaba de difundir las comunicaciones, “por orden del señor alcalde”. En realidad, el oficio hunde sus raíces en la antigua Roma y ha perdurado a lo largo de los siglos. Fue una figura fundamental como único medio de comunicación social cuando era generalizado el analfabetismo rural. Especialmente familiar para las generaciones más mayores, habituadas al sonido de la pita con el posterior mensaje de viva voz.

No solo atendía a las encomiendas del alcalde en los pueblos. El pregonero también ha prestado servicios particulares de vecinos o empresas que necesitaban informar sobre algún asunto de interés público, como por ejemplo la apertura de la piscina del pueblo.

Vicente Mola vuelve a ser el pregonero oficial de Fuentesaúco. Y él, encantado con la misión. En cuanto se lo propusieron, no se lo pensó. Raudo recuperó su cornetilla, infló su bicicleta y en marcha.

La experiencia no puede haber sido más alentadora para el flamante y puede que único pregonero de Zamora y más allá de sus fronteras. Cuenta que ha recibido felicitaciones de un vecindario encantado con volver a escuchar el “piiii….” a la puerta de casa.

Vicente volverá a las calles con su pita y su bicicleta para anunciar cuantas cosas considere el alcalde que pueden interesar a los vecinos.