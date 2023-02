El reconocido influencer Jonan Wiergo ya está en Honduras, sin contacto con el exterior y sin teléfono móvil, a la espera de que arranque una nueva edición de "Supervivientes". Mientras tanto, un pueblo entero de Zamora está expectante y deseoso de verlo en el programa de televisión de TeleCinco: Pozuelo de Tábara.

Pero, ¿cuál es la vinculación directa del instagramer con este pueblo de Zamora? La respuesta está en la relación sentimental que mantiene con el también influencer Christian Tomás, natural de Pozuelo y creador junto a Wiergo de la cuenta de Istagram @guakame. La pareja lleva seis años de relación.

El joven, que acumula cerca de 600.000 seguidores en Instagram, volverá a participar en un reality show tras su paso por "Pekín Express" en el año 2016, experiencia que compartió junto a su amiga Priscila

"Votadme mucho, sentiré vuestra energía"

Wiergo se muestra optimista y lleno a energía para emprender su aventura en "Supervivientes 2023". Después de responder a algunos de los mensajes de sus más de 590.000 seguidores, el influencer ha querido agradecer el apoyo que está recibiendo por parte de sus fans: "Votadme mucho, sentiré vuestra energía".

Es vegano: ¿Comerá peces?

La futura participación de Jonan Wiergo en 'Supervivientes 2023' ha generado una importante pregunta entre su comunidad vegano. Algunos de sus seguidores le han preguntado qué pasara con su dieta vegana cuando vaya a los Cayos Cochinos, cuestión que el propio influencer no ha dudado en responder en sus redes sociales. "No es mi idea comer peces (...) Me hace gracia porque la típica pregunta que se le hace un vegano o vegetariano es: '¿Y si estuvieras en una isla desierta?'. Pues bueno, ya tenéis el experimento", aseguró Wiergo en sus redes sociales a esta pregunta.

Su influencia gastronómica

Christian Tomás, joven natural de Pozuelo de Tábara, y Jonan Wiergo, creadores de la cuenta de Instagram @guakame son dos de los 100 influencers de 2021 incluidos en la lista de personas influyentes en el mundo gastronómico de la prestigiosa Lista Forbes. Un nuevo éxito que se suma al reconocimiento de "The Best Foodie 2020" conseguido en diciembre de 2020.