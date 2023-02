"Tenemos que quitar el miedo de la gente a las inteligencias artificiales". Ese fue el mensaje primordial de la ponencia internacional a cargo de Juan Manuel Corchado, que dio algunas pinceladas sobre los beneficios que las tecnologías más avanzadas suponene para las personas muy en particular en el ámbito de la salud y los cuidados.

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca dirige el grupo de investigación "Bisite", con más de 80 investigadores a su cargo con una media de edad inferior a los 30 años. Desde Bisite han impulsado el "IoT Innovation Hub" para el desarrollo del Internet de las Cosas, también dirigido por Corchado, que además preside el AIR Institute, reconocido por la Junta de Castilla y León como un centro tecnológico para la investigación de nuevas inteligencias artificiales. Los tres organismos de investigación, Bisite, IOT Innovation Hub y AIR Institute, tienen convenios de colaboración con empresas del sector tecnológico, algunas tan importantes como Alphabet (Google) o Amazon.

Corchado reconoció comprender el reparo que muchas personas que no están familiarizadas con la Inteligencia Artificial puedan tener. Por eso, explicó el catedrático, se está acuñando el concepto de la "Inteligencia Artificial ética" para desarrollar una tecnología que sea inclusiva y sostenible. "La Inteligencia Artificial no es una caja negra que discrimine a unos y a poye a otros, tiene mecanismos para justificar todo lo que no dice".

Y es que contar con un código ético para las inteligencias artificiales es clave en un momento en el que tecnologías como el Internet de las Cosas, todo el conocimiento almacenado en la nube y la capacidad de las Inteligencias Artificiales para aprovechar ese conocimiento suponen que ahora mismo vivimos "en un momento ideal para crear una sociedad con una tecnología que nos proporcione una vida mucho más eficiente". En este sentido, España puede presumir de ser pionera en la regulación de la Inteligencia Artificial. "Somos un referente para Europa en este ámbito", asegura Corchado.

Estas nuevas tecnologías, pero también la blockchain o las Digital Twins alargarán nuestra vida gracias a las múltiples aplicaciones que tienen en materia de Sanidad.

Los Digital Twins (gemelos digitales) ya se aplican en el ámbito industrial, por ejemplo, recreando digitalmente al mínimo detalle una fábrica que se va a construir, para ensayar el funcionamiento de todos los elementos y corregir cualquier posible error antes de llevarlo a la realidad. Esto se está comenzando a aplicar para ensayar operaciones quirúrgicas o para la monitorización de pacientes.

El "edge computing" permite a ciertos dispositivos funcionar de manera autónoma sin estar conectados a internet permanentemente. El proyecto Hermes, en el que también trabaja Corchado, ha creado nanochips que se implantan en pacientes de epilepsia para detectar las señales que preceden un ataque y prevenirlo. El nanochip se activa cuando esto ocurre para enviar información a una central. Esto además permite a los científicos optimizar el modelo y enviar de vuelta las actualizaciones.

A los profanos de estos ámbitos también les preocupa su privacidad, el tratamiento de sus datos. Pero estas tecnologías, precisamente, permiten compartir modelos sin necesidad de compartir los datos de los pacientes. Esto facilita el aprendizaje federado en todos los ámbitos, también el sociosanitario, de forma segura.