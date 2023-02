El Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora ha desestimado la demanda presentada por Manuel Moya Marcos, en su condición de alcalde accidental de Fermoselle en agosto de 2017, contra cinco vecinos, entonces miembros de la Plataforma Ciudadana Fermoselle Atrévete, que cuestionaron la decisión del representante municipal de no suspender los toros a pesar de que se había declarado un incendio en las inmediaciones del pueblo, lo que provocó el corte de la carretera impidiendo el paso de un vehículo para realizar labores de extinción.

Como consecuencia de las acusaciones, Manuel Moya presentó una demanda en reclamación de indemnización por intromisión ilegítima al honor, a la intimidad personal y familia a la propia imagen contra José Flores Bernardo, Roberto Ramos Miranda, Ignacio Campos Gómez, José Ángel Flores Arroyo y Armando Ramos Peña.

Moya Marcos consideró falsas e inveraces las manifestaciones realizadas en un panfleto de la Plataforma Ciudadana Fermoselle, que se publicó por todo el pueblo y se remitió a los medios de comunicación, considerando lesionada su dignidad, honor e imagen. En el comunicado se describía cómo un camión de extinción de incendios fue parado e inmovilizado en la campa de la gasolinera de Fermoselle, un tiempo muy valioso que pudo derivar en la magnitud del que sería uno de los incendios más graves en los Arribes del Duero.

El entonces alcalde accidental (por enfermedad del titular) solicitaba a los demandados una indemnización conjunta y solidaria, en concepto de daños morales, de 25.000 euros que por expreso deseo del demandante se destinarían a la residencia de ancianos "Conchita Regojo" y a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El juicio tuvo lugar el 12 de diciembre de 2022, donde el Ministerio Fiscal solicitó la desestimación de la demanda y la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor.

Los demandados alegaron que no acusaron de negligencia al demandando, "simplemente hablaron de presunta negligencia y de presunta responsabilidad, y sabiendo que los medios habían estado parados en la gasolinera desde antes de las 11 de la mañana hasta pasadas las 12.30 horas porque la carretera permaneció cortada por el encierro y se impidió actuar a los medios contraincendios".

El fallo judicial se centra en el contenido del escrito difundido por la Plataforma y admite que contiene información de "indudable interés general" sobre el incendio que adquirió grandes dimensiones. Considera que el escrito no contiene "afirmaciones tajantes ni contundentes sino presunciones e hipótesis y además no directamente dirigidas al actor". Afirma la juez que el escrito de la Plataforma "contiene información veraz" de lo sucedido, aunque no completa y certera en cuando a la hora de reapertura de la carretera.

Entiende la autoridad judicial que las palabras y expresiones en las que se centra el reproche "han de valorarse en su contexto de crítica política a una actuación municipal desacertada a juicio de los demandados, dada la situación de riesgo generada en la localidad con motivo del incendio".

Entiende que debe prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor, por lo que desestima la demanda y absuelve a los demandados con imposición de costas a la parte actora (Manuel Moya).

Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación.