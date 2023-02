El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado a información pública el proyecto de Plan de Acción de Aguas Subterráneas 2023-2030 que movilizará una inversión próxima a los 500 millones.

El objetivo es mejorar el conocimiento, gestión y gobernanza de las aguas subterráneas, enfocada a alcanzar un buen estado cuantitativo y químico de las masas de estas aguas.

Además, este Plan pretende servir como referencia para desarrollar unos programas de actuaciones e inversiones en materia de conocimiento y gestión de las aguas subterráneas que puedan mantenerse de forma estable en el futuro, y del que han de ser partícipes todos los sectores (administración, técnicos-científicos, usuarios, empresas).

En el desarrollo del Plan se van a considerar las siguientes líneas de acción principales: Mejora del conocimiento, impulso a los programas de seguimiento, protección frente al deterioro de su estado, digitalización y control de usos, gobernanza y marco normativo.

El plazo para el envío de propuestas, observaciones y sugerencias está abierto hasta el próximo 13 de marzo.

Diagnósticos

Desde el punto de vista ambiental las aguas subterráneas son el sustento de ríos, manantiales y de muchos humedales y ecosistemas de gran valor. En un país con las características climáticas e hidrológicas de España, su papel es también decisivo desde el punto de vista socioeconómico, tanto para garantizar el abastecimiento de agua de calidad a la población, como el suministro a otros usos económicos, como los industriales o los agrarios. A esto se añade su papel estratégico en situaciones de sequía.

Los diagnósticos sobre la situación de las aguas subterráneas evidencian carencias importantes. Cerca del 40% de las masas de agua subterránea no alcanzan el buen estado requerido por la Directiva Marco del Agua, y problemas como la contaminación difusa o la explotación no sostenible de muchos acuíferos no revierten su situación.