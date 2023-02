La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Leticia García, se reunió este viernes con los representantes de la asociación “La Culebra no se calla” con el fin de recoger sus reivindicaciones sobre la situación de la zona afectada por los incendios del pasado verano. En esta reunión participaron el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, Manuel Moreno, y la jefa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rosa Alonso.

El presidente de la asociación Lucas Ferrero, planteó dotar a los pueblos de planes de evacuación y material contra incendios para poder actuar en los primeros momentos de un conato de incendio “y no tener que apagarlos con escobas” como ya ocurrió este verano. Algunos batefuegos y mochilas de agua son algunos de los elementos básicos que deben disponer en los pueblos. En cuanto a los planes de evacuación reclamaron establecer puntos de información, de reunión y posibles rutas de salida porque cuando se efectuaron las evacuaciones “nadie sabía ni donde reunirse ni donde se iba a trasladar a los vecinos” añadió Lucas.

Pese a que los planes de evacuación son obligatorios, la población civil no ha recibido ninguna formación ni información al respecto, como tampoco los alcaldes “que ahora después de las elecciones habrá alcaldes nuevos y tendremos que empezar de nuevo” lamentaba Lucas Ferrero.

La delegada informó sobre las actuaciones llevadas a cabo con los alcaldes y vecinos de los pueblos afectados por los incendios, con especial referencia a la reunión mantenida la pasada semana en Ferreras de Abajo para informar sobre las opciones de la saca de madera de las parcelas de propietarios privados de masas forestales.

El presidente de la Asociación pidió que a la hora de efectuar los planes de reforestación “se cuente con alcaldes y vecinos y que no se planten pinos de una punta a otra de la Sierra de la Culebra”.

Los representantes de la asociación trasladaron especialmente el problema de la hostelería y las empresas de turismo de observación de fauna que ha quedado excluida de las ayudas. El descenso del turismo en la Reserva ha tenido una repercusión en su actividad económica que no ha sido contemplada al no poder acogerse a las ayudas por no cumplir los criterios para recibir las compensaciones económicas. La autorización de los pastizales, labores de limpieza en las zonas que no se vieron afectadas pero que corren el riesgo de incendios, las ayudas a ganaderos y su incidencia en la PAC, agilizar las autorizaciones para reforestaciones particulares o vecinales, fueron algunas de las inquietudes trasladadas por la asociación a la responsable de la Junta en la provincia.