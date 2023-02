La visita de Prada al municipio concluía con la inauguración de la ruta BTT “Disfruta Curucuta” sufragada por la Junta de Castilla y León a través de una subvención directa al Patronato de Turismo, quien ha licitado la obra, señalización, dirección de obra y homologación.

Esta ruta circular de 58 kilómetros, de calificación de alta dificultad, que recorre los términos municipales de Asturianos, Palacios de Sanabria, Rosinos de la Requejada, Robleda-Cervantes y de nuevo Asturianos. Es un recorrido difícil por la pendiente, el desnivel y la distancia que recorre caminos tradicionales, sendas y pistas forestales. “queríamos la zona en la que nos encontramos, el inicio y la salida en el albergue de peregrinos, con el pabellón, servicio de cafería y los que tiene asociados aquí, y otros los proyectos que tiene pensado desarrollar aquí el Ayuntamiento de Asturianos”.

Prada reconocía en la comarca de la Carballeda “un déficit de rutas BTT. Hay en Puebla de Sanabria, en la Sierra de la Culebra, en el Lago pero queríamos descongestionar esa zona con más afluencia de turistas y visitantes, e ir extendiendo un poco a la zona de Carballeda”. Entre los atractivos que destacada el Vicepresidente “las vistas desde el Alto de Curucuta” donde se suman restos arqueológicos de la capital de los antiguos pobladores de la zona.

Turismo

Masas forestales, arquitectura popular, la propia base aérea de Rosinos, el avistamiento de fauna salvaje, embalses, Puebla y el camino de Santiago son algunos de los alicientes de esta ruta.

El presupuesto y los gastos de homologación, suman 45.000 euros. La ruta está disponible en la aplicación de la plataforma, dentro del perfil de la Diputación y la propia página internacional que la ha homologado “que da un toque de calidad y atractivo para el turista que viene de fuera”, y apto también para senderistas.

Parte de esta infraestructura son los propios caminos, sendas y veredas de los pueblos que “con la despoblación, una de las consecuencias es el abandono o que se cierren caminos tradicionales que se han visto utilizados por los pueblos. Esta ruta ha tenido que recuperar –según Prada- algunos de esos caminos que constaban que existían en planos antiguos pero que se había cerrado por falta de uso”. El Vicepresidente vinculaba curiosamente la recuperación y mantenimiento de algunos de esos caminos a la actividad micológica que ha permitido “que esos caminos se sigan usando para ese fin”.

Prada pidió a la Junta, respecto a la mejora y ayudas a los diferentes caminos jacobeos “una visión más global del territorio. Creo que el camino Francés está los suficientemente promocionado y cuidado como para que miren a otras rutas alternativas al Camino Francés”.

Camino inundado

Prada salió al paso de las críticas por el estado del camino de Santiago en un tramo por Lubián inundado por un arroyo y la falta de un paso “me constaba ese problema. Todos los ayuntamientos tienen que ser responsables de sus propios territorios.

La Diputación no puede intervenir en los 500 kilómetros de Caminos jacobeos que pasan por la provincia”. Señaló a los Ayuntamientos “ser el primero que se preocupe” y en el caso de Lubián no es precisamente un ayuntamiento “con problemas de solvencia económica” aunque contactará con el Ayuntamiento para que construya ese pequeño puente de 5 metros de madera tradicional “para que la ruta por el camino jacobeo pueda transcurrir y no desviarlo como lo ha tenido que desviar la Asociación de Caminos de Santiago”.

Prada reconoció que la Junta “se centra demasiado en el camino Francés, olvidando que hay otros caminos tradicionales que recorren otras muchas comarcas de Zamora”. La Vía de la Plata, el Camino Portugués, Mozárabe-Sanabrés, De levante, De Poniente, el Matritente “tenemos muchos caminos, 500 kilómetros de rutas jacobeas que pasan por 100 localidades. En los últimos años casi en exclusiva ha sido el Patronato de Turismo el que ha apoyado a los Ayuntamientos en la mejora de infraestruturas”.