Mañana las organizaciones profesionales agrarias miden su representatividad en Zamora y en el resto de Castilla y León. Una de las candidaturas que se presenta por esta provincia es la de UCCL Zamora, liderada por Antonio Jesús Rodríguez Valverde.

–¿Cómo afronta La Unión de Zamora – UCCL Zamora las elecciones agrarias?

–Tenemos mucha ilusión puesta en esta convocatoria, pensamos que vamos a mejorar los resultados de las anteriores elecciones e intentar obtener el 20 % de la representación.

–¿Cómo ha sido la evolución de su organización en los últimos cinco años?

–En este periodo hemos multiplicado por cuatro el numero de afiliados, se han sumado a La Unión de Zamora muchas mujeres y hombres jóvenes que vienen apretando fuerte, con muchas ganas de participar y trabajar por la libertad y la justicia de la clase campesina de nuestra provincia y para mejorar los problemas de los agricultores y ganaderos de Zamora.

–¿Qué promete UCCL Zamora para los próximos cinco años?

–En primer lugar, seguir cumpliendo nuestra palabra, muchos nos acusaron en las pasadas elecciones de oportunistas, y que después de los comicios desapareceríamos. Cinco años después aquí seguimos, mucho más fuertes y con muchas más ganas. Además, nosotros ni somos ni nos debemos a ningún partido político. Somos la única organización independiente políticamente, lo cual nos proporciona toda la fuerza para poder afrontar los problemas del mundo rural, sin tener en cuenta el color del gobernante de turno. Eso es lo que aseguramos, que al igual que en los últimos cinco años hemos demostrado que somos una organización reivindicativa, por ejemplo, somos la única organización que salimos a la calle el año de la aprobación de la actual PAC, teniendo el mismo discurso en todo el territorio nacional, así como estamos en los despachos proponiendo, aportando y con una actitud siempre propositiva.

–¿Cómo de importantes son las elecciones agrarias para su organización?

–El voto de los agricultores y ganaderos es nuestra fuerza para representarlos frente a las administraciones. Somos la única organización que apuesta y obliga a la Junta de Castilla y León a seguir convocando elecciones. Al no tener y no querer padrinos políticos, estos comicios representan para nosotros el acto más importante que un agricultor y ganadero puede llevar a cabo. Está en juego la representación de su explotación, y nosotros tenemos muy claro que todos no lo hacemos igual y que UCCL Zamora es la organización que mejor representa a los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, así como de nuestra comunidad.

–Hace mucho hincapié en la representación frente a las administraciones. ¿Por qué esta importancia?

–Somos la única organización a nivel estatal que es representativa en los territorios donde se hacen elecciones. Llevamos años exigiendo la representatividad a nivel de Estado, cosa que las otras tres organizaciones agrarias impiden, demostrando su falta de democracia y su miedo a no ser representativos. Es por ese motivo que en Castilla y León, y de forma excepcional al resto del territorio, dos de ellas se ven obligadas a acudir de forma conjunta. Es imprescindible que las organizaciones agrarias sean libres políticamente para sólo depender de los agricultores y ganaderos, es por ello que UCCL está dirigida exclusivamente por ellos, y somos la única organización que no esta atada de pies y manos ante los partidos políticos.

–Recientemente han celebrado su III Congreso Provincial, ¿qué destacaría del mismo?

–Efectivamente, el pasado 28 de enero celebramos nuestro Congreso y salió elegida la nueva Ejecutiva provincial, la cual destaca por el elevado numero de agricultores y ganaderos jóvenes que aportan savia nueva y se complementa con personas más veteranas. También fue elegido el Comité Provincial de La Unión de Zamora, que quedó compuesto por 19 agricultores y ganaderos de toda nuestra provincia, el cual también destaca por la juventud de las personas elegidas. Pudimos poner en valor la constitución de ISMUR Zamora, que es la asociación de mujeres de UCCL Zamora. Para nosotros es un hecho diferencial e imprescindible que las mujeres del ámbito rural tengan participación activa en los órganos de dirección.

–Por último, ¿cuál es la situación del entorno rural de nuestra provincia?

–Es cierto que la situación actual no es buena, no obstante desde UCCL Zamora tenemos claro que hay mucho trabajo por hacer y apoyar y escuchar a las personas de los pueblos. Estamos en un momento clave para cambiar el rumbo de las cosas y para ello es necesario repensar modelos, ser propositivos y sobre todo reivindicativos. Nosotros tenemos un equipo humano, tanto a nivel técnico como sindical, increíble, dispuesto a dar todas las batallas que sean necesarias, como son por ejemplo la defensa de los servicios públicos, nuevas instalaciones energéticas, problemas de comunicación y conectividad, así como seguir trabajando por mejorar la actual PAC.