El alcalde de Tábara, Antonio Juárez Núñez, denunciaba antes de entrar en la reunión que la delegada territorial de la Junta mantuvo el viernes con propietarios de Ferreras de Abajo, que las ayudas a los ayuntamientos "como venimos diciendo desde hace muchos meses, llegan a cuentagotas y muy tarde. Han pasado siete meses desde el segundo de los incendios, ocho desde el primero, y las ayudas todavía no terminan de llegar".

En relación a las ayudas prometidas por el presidente de la Junta a los ayuntamientos de 4 millones de euros en 10 años a repartir entre los pueblos "no están contenidas en los Presupuestos de la Comunidad de este año, salvo que sea en alguna partida no concreta, desde luego no hay ninguna que contemple directamente esas ayudas".

El alcalde reconocía que lo principal para los Ayuntamientos en estos momentos "es recuperar la actividad económica relacionada con el uso del monte: el turismo, el turismo de naturaleza, la pérdida de valor de la madera". Antonio Juárez calificó de "pérdida económica terrible para los pueblos" la depreciación del valor "que tenía unos precios de 60 euros el metro cúbico y ahora están vendiendo por 10 o 12".

Ayudas a ganaderos, a agricultores, hosteleros "todo, es que la tragedia es enorme y ha perjudicado a todos los sectores económicos". Sobre la falta de ayudas denunciadas por la empresas de ocio y turismo medioambiental de falta de apoyo, Pymes y autónomos, el alcalde explicó que "se estaba creando en los últimos años un tejido económico muy arraigado al turismo de naturaleza, cada vez eran más las empresas de este tipo. Y han visto cómo de la noche a la mañana ha desparecido su actividad económica y necesitan una ayuda urgente. Urgentísima".

Un futuro incierto

Además del turismo de observación de las mandas del lobo "hay más especies que se vienen a observar, por ejemplo aves, cérvidos, hay muchísimas especies, no solo el lobo". Sobre la reforestación con pinos, y el rechazo de algunos particulares "es un aspecto que venimos reclamando los vecinos y los alcaldes es que urge ya un proyecto de restauración, que hayan pasado siete y ocho meses respecto a un incendio y al otro y no sabemos qué va a pasar, qué especies se van a plantar, cuál es el modelo forestal que se va a hacer en torno a la Sierra y se necesita hacerlo ya. Todo lo que se tarde es estar perdiendo el tiempo".

"No pretenderán que ahora plantemos más pinos en las fincas después de que se han quemado 60.000 hectáreas" afirmaba con contundencia uno de los propietarios afectados que se dirigía a la reunión para dar soluciones a la extracción obligatoria de la madera. El recorrido histórico y social de cómo se fraguaron esas plantaciones forestales y que después de 60 años cuando ya eran aptas para su venta "qué casualidad que se queman". Y no es solo que los padres de la generación ahora jubilada vieran a sus antecesores plantar los árboles es que algunos participaron cavando los hoyos, siendo muy jóvenes, para plantar millones de pinos. Tras esa millonada de masa forestal el camino fue la emigración para muchos de ellos.