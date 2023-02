Las cuentas del campo de Zamora siguen quemadas

Las ayudas directas que la Junta prometió a los ganaderos y agricultores afectados por los incendios han empezado a llegar a sus beneficiarios, un dinero destinado a paliar los daños sufridos en verano por los incendios forestales.

Estas ayudas se han transferido durante estos días a los ochocientos beneficiarios tras haber desatado innumerables críticas desde las organizaciones agrarias, que han criticado la medida tanto por su lentitud, como por lo escueto de la compensación en comparación con otras de las ayudas dependientes de la Junta. Por ejemplo, las Opas destacaron que en el caso de los autónomos afectados por los incendios forestales, estos contaron con una ayuda directa de 5.000 euros, pero en cambio, los ganaderos y agricultores habían recibido una ayuda media de 1.200 euros, según criticaron meses atrás.

La mella del incendio meses después

"No es una solución, pero por lo menos es una ayuda", valora Eduardo Alonso, un agricultor de Litos y perteneciente a Uccl. Él es uno de los profesionales del campo zamorano que aún hace números tras ver como las llamas arrasaron parte de sus tierras, en su caso, más del 50%. Como él, sus compañeros de La Unión de Zamora, Iván Rodríguez, de Sarracín, y Tomás Gago, de Cabañas de Abajo, aún encuentran dificultades en el trabajo del día a día, tanto para conseguir que sus explotaciones funcionen como antes de las llamas, como a la hora de afrontar nuevos gastos que proceden de los daños colaterales del incendio, que permanecen presentes ocho meses después.

En el caso del agricultor afincado en Litos, los incendios forestales pulverizaron 92 hectáreas de cereal de las 170 bajo su mano. Este agricultor de secano fue uno de aquellos a los que el fuego pilló con gran parte de los campos aún sin cosechar. "Coincidió con los días que por las altas temperaturas nos hicieron parar", relata sobre la orden que reguló el uso de maquinaria agrícola durante los picos de altas temperaturas, una de las medidas dispuestas precisamente para evitar posibles incendios.

"Paramos un viernes y el incendio fue un lunes", relata sobre un paréntesis de tres días en el que no pudo cosechar gran parte de las hectáreas de secano, que se convirtieron en un polvorín por el que el fuego avanzó imparable, "se quemaron mas hectáreas de las que se hubieran quemado si hubiéramos cosechado", reflexiona.

Como empujón para superar esta situación, a Alonso le han sido asignados en torno a 7.000 euros procedentes de la ayuda directa de la Junta, que aunque agradece, explica que solo "llega para cubrir lo gastos de simiente" necesarios para poner de nuevo en funcionamiento las hectáreas afectadas. Como plus, la tasación del seguro agrario ha conseguido aliviar las cuentas del agricultor, que recuerda que este año ha sido cuando "más alto ha estado el cereal". En su caso, perdió avena, centeno y trigo. Como reivindicaciones, Alonso lo deja claro: las ayudas que se ofrecieron desde el Estado pero que no han llegado al campo y el cercado que se quemó en un 70% y que no ha sido tasado por la Junta.

En Sarracín, Iván Rodríguez relata lo que ha sido de las hectáreas quemadas por el fuego que cultiva junto a su hermano. En su caso, los incendios forestales se llevaron todo el trabajo y dinero depositado en 35 hectáreas de colza, trigo y centeno, por las que la Junta les ha adjudicado una ayuda directa de 319 euros en total. "Ni para una tierra", aqueja el agricultor que echa cuentas sobre el elevado precio de los insumos agrarios, como los combustibles para las máquinas y los abonos, que aproximadamente, calcula en unos 350 euros por cada hectárea que quieran poner en marcha para la nueva campaña. "Es una vergüenza", critica.

La superpoblación de fauna actual

En el caso de Rodríguez, también se han quedado pérdidas sin tasar. "Se quemaron cinco camiones de paja que ya estaba hecha", cuenta sobre una lista de pérdidas a la que se suman nuevas incorporaciones cada día, resultado de los daños colaterales de los incendios. "Ahora sufrimos los daños de los animales salvajes, la superpoblación de ciervos y jabalíes", y es que ante la desaparición de montes y hábitat, las especies se han desplazado en busca de alimentación.

La tasación los daños por fauna ya ha empezado, aunque con variaciones en las valoraciones, según la experiencia del agricultor que ha visto dañadas 20 hectáreas de colza: "En principio la Junta no quería tasar la colza, después la han valorado como avena", ha explicado sobre este cultivo que no es considerado por la administración como "local" y cuya indemnización ha sido fijada según el precio de su prima lejana "en 380 euros", un paralelismo "ridículo" en opinión de este agricultor que explica que el precio de la colza en el mercado "ha estado a 630 más IVA, es decir, unos 700 euros", una diferencia notable.

El ganado ovino aún arrastra secuelas

La santa y seña del campo zamorano podría ser quien aún arrastrase mayores dolores tras el incendio, como en el caso de Tomás Gago, ganadero de Cabañas de Abajo que perdió a 138 de sus ovejas durante los incendios. "Ahora sigue saliendo alguna más", comenta el afectado al que la Junta ha valorado sus pérdidas en 9.600 euros.

"Se quemó todo, no quedó nada, es increíble el daño que ha hecho".

Los gastos para este ganadero han sido muchos, además de que se han dilatado en el tiempo. Al revés que las plantaciones cuyas tierras de cultivo han podido recuperarse meses después, Gago se ha enfrentado a la pérdida continuada de animales, que sufrían de heridas y estrés, y que en los mejores casos solo han dejado de producir, pero que en muchas de las veces han acabado muriendo como resultado de haber vivido el incendio. En total, por el camino, Gago calcula que ha perdido 80 ovejas más. "Ha sido un desastre para mi", concluye sobre su situación económica meses después de las llamas.

En realidad, este afectado ha tenido que cambiar casi todo su ganado debido a los problemas que arrastraba como consecuencia de los episodios de fuego, Gago ha dejado corderas de las que han nacido estos meses y las otras ha tenido que comprarlas. Pocas han quedado de las que había antes de llegar las llamas.

La nave de la que dispone para el ganado también sufrió daños, relata, además de haber perdido unas 2 hectáreas de cereal para autoconsumo. En su caso la tasación del seguro ha sido menos halagüeña, que para las ovejas de más de cinco años ha sido de solo tres euros, "poco bien", resume sobre su situación.

"Nos prometieron mucho, pero hasta ahora nada", resume el afectado. "Se quemó todo, no quedó nada, es increíble el daño que ha hecho".