Los miembros asociados a la plataforma Spain Heritage, incluido el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, podrán beneficarse de su integración con 11 de las principales Online Travel Agency, OTA’s, en base a los acuerdos estratégicos plasmados en la pasada Feria Internacional de Turismo, Fitur.

Se trata de las principales agencias de reservas “on line” de servicios turísticos en las cuales se podrá posicionar el producto turístico a través de los principales canales de distribución y marketplace del sector. Entre esas OTA’s están Viator, Get Your Guide, Tigets, Hotelbeds, Musement, Civitatis, Head Out, KLook, KKday, Veltra, Tripcom.

Los responsables del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria aprovecharán esta oportunidad “para dar máxima visibilidad al castillo de la villa a través de este canal para alcanzar un posicionamiento digital tanto a nivel nacional como internacional”. El alcalde la villa, José Fernández, asistió a una reunión personalizada con el presidente de la Red Nacional de Castillos y Palacios, Javier Fitz-James Stuart de Soto, y sus equipos técnicos para lograr acuerdos tanto en esta cuestión como en otras más específicas, como la Central de Reservas conjunta y el servicio de “Ticketing” ad-hoc de gestión de taquilla.

De acuerdo al calendario del plan de acción 2023 la primera fase del proyecto de integración durará hasta primeros de marzo y, una vez implementado, se llegará “a un total de 175 distribuidores con el claro objetivo de lograr la máxima conectividad”.

En el transcurso de la feria se presentó la Revista Oficial Red de Patrimonio Histórico, Castillos y Palacios de España, disponible también en formato digital. La publicación, con una tirada de 4.000 ejemplares, se distribuye en las oficinas de Turespaña y, con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en los trenes Renfe. En ella no podía faltar la fortaleza de Puebla de Sanabria, emblema turístico y patrimonial de la comarca.