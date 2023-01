Asaja pertenece a la CEOE, defiende las explotaciones “bien dimensionadas” para garantizar la rentabilidad y no duelen prendas en reconocer que “no ponemos puertas al campo. Quiénes somos nosotros para limitar o prohibir una explotación porcina más grande más pequeña si cumple con la legalidad vigente”.

Pedro Barato, presidente nacional de la organización agraria Asaja, ha desplegado en Zamora un mensaje sin complejos en veladas referencias a la Alianza UPA-COAG, aunque sin querer alimentar polémicas.

A las puertas de unas elecciones agrarias los mensajes cambian. Con más o menos artillería, cada uno quiere dejar claras sus posiciones. Y de ello se encargaron ayer los tres líderes de Asaja, provincial (Antonio Medina), regional (Donaciano Dujo) y nacional (Pedro Barato), que llega a Castilla y León para apoyar a la principal organización agraria nacional y regional, que no provincial donde hasta ahora domina claramente la Alianza UPA-COAG.

Ante los medios de comunicación, Antonio Medina cedió el protagonismo a sus compañeros, no sin antes precisar, visiblemente molesto, “soy miembro de la CEOE de Zamora y estoy ahí para defender al campo. Que se dejen con esos mensajes de siempre de que somos unos terratenientes porque quien lo dice (en referencia a la Alianza) es que no conocen a sus socios, que tiene explotaciones grandes y productivas y no pasada nada. No entiendo que se metan con estos temas. Que sean sensatos, porque los agricultores lo que quieren es unión y hagamos una campaña limpia”.

Fue ésta una de las banderas enarboladas por Donaciano Dujo, quien de nuevo en una referencia velada a sus inmediatos competidores en las elecciones agrarias, apuntó “somos la única organización que hemos hecho manifestaciones yendo solos, o tanto con la Alianza como con UCCL como con todos. Esa foto no la tiene nadie más que Asaja”.

El lobo

Reivindicó el líder autonómico el papel de su sindicato “en la pelea para que el lobo sea especie cinegética, tanto al norte como al sur del Duero. Tenemos al Ministerio (Miteco) en los Juzgados, estamos dando apoyo a la Junta y vamos a hacer una piña para cambiar el estatus del lobo. No vamos a consentir que el lobo eche a nuestros ganaderos, cuando ha matado más de cuatro mil animales en el último año en Castilla y León. La mayor explotación es la que mata el lobo”.

Donaciano Dujo anunció que “de manera de inminente se modificarán los baremos de cotización de pago compensatorio de los daños que provoca el lobo para que se ajusten más a la realidad y los ganaderos no pierdan, o al menos pierdan el mínimo posible, por los ataques de lobo”. Precisó que “el ganadero no quiere compensaciones, quiere que el lobo no esté donde están los ganaderos. Por eso tiene que ser especie cinegética y que se pueda controlar para que no provoque daños”.

Ley de Montes

Apuntó también que Asaja está “trabajando con la Consejería de Medio Ambiente para cambiar la Ley de Montes, en el sentido de que se levante la prohibición del uso de pastos cuando hay un incendio durante los cinco años siguientes”.

Dujo aludió a la situación de “crítica” que vive la agricultura y la ganadería. “Nunca hemos vivido un momento de tanta incertidumbre, con los costes de producción que hacen inviables las explotaciones, una PAC que nace muerta y unos precios que no son rentables”.

Por el contrario Donaciano Dujo, apostó por una PAC “productiva, profesional y que nos permita trabajar en libertad. Con la necesidad y el hambre que hay en el mundo, con la falta de materias primas, cómo es posible que estos burócratas europeos nos obliguen en los eco-regímenes a dejar espacios de biodiversidad para que coman las aves. ¡Pero no tienen bastante las aves!. ¡Pero no es una barbaridad dejar cinco metros en las orillas de los ríos, arroyos y regueras cuando hay que producir!. Cuando es el primer año que España ha necesitado importar más cereal que el que ha producido. A dónde vamos. Los agricultores ganamos el dinero trabajando y es lo que queremos” sentencio el líder regional de Asaja.

Unidad

“Mientras uno se separa y tienen que hacer alianzas para sumar votos, otros estamos unidos. El campo necesita unión”.

Aunque los líderes de Asaja se conjuraron para no crear polémicas, en la comparecencia ante los periodistas se sucedieron las referencias a la Alianza, especialmente en una de las provincias don del el liderazgo se les resiste. Pedro Barato aseguró que “el trabajo está hecho”, para presumir del músculo sindical y laboral de Asaja con su red de técnicos y trabajadores. Defendió que “para que las explotaciones sean viables tienen que tener una dimensión, sino te tienes que dedicar a otra cosa”. Barato cuestionó una PAC “que no se ha negociado nada con nosotros y que lo único que trae son prohibiciones, restricciones y limitaciones”.

Ley de Cadena Alimentaria

El presidente nacional de Asaja sacó también los colores a una Ley de Cadena Alimentaria a la que “le faltan los guardias controlando” para que no se realiza la venta a pérdidas, que “está prohibida”.

Cuestionado sobre su “defensa” del modelo chino, como le ha acusado la Alianza, Barato, zanjó la polémica asegurando que “Asaja apoya la legalidad vigente, quién soy yo para limitar o prohibir una explotación si es legal” y defendió que “en los tiempos que corren nos vivimos tenemos que preocuparnos más por el bienestar de las personas que de los animales”.

Los tres líderes de Asaja apelaron a la participación de los agricultores y ganaderos en las elecciones agrarias del 12 de febrero o bien ejerciendo el voto anticipado hasta el día 6 de febrero el Servicio Territorial de Agricultura de Zamora en horario de 9.00 a 14.00 horas.